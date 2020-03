Les lignes brisées sont une bouffée d’air frais

Vous pensez que vous avez joué à un jeu de tactique au tour par tour, vous les avez tous joués. Puis vient Broken Lines pour nous rappeler à tous que, hé, il y a plus de façons de mettre un groupe d’unités au combat qui font simplement la queue pour se relayer.

Situé dans une version alternative, BPRD-meets-Dirty-Dozen sur la Seconde Guerre mondiale, Broken Lines vous met en charge d’un petit groupe de soldats britanniques qui se sont écrasés derrière les lignes ennemies. Rencontrant … une merde à laquelle ils ne s’attendaient pas, votre travail consiste à en faire sortir autant que vous le pouvez, via de nombreuses batailles tactiques au tour par tour.

C’est un peu comme XCOM, en ce sens que vous contrôlez les soldats, vous devez chercher des fournitures que vous pouvez échanger entre les unités et que la mort, lorsqu’elle survient inévitablement pour au moins une partie de votre liste, est permanente.

La grande différence réside cependant dans le déroulement de vos combats. Pendant que vous tournez toujours à tour de rôle dans Broken Lines, c’est la façon dont ces virages sont résolus qui le distingue. Plutôt que de tout faire se dérouler au tour par tour, Broken Lines emprunte à Frozen Synapse, vous demandant de planifier les mouvements et les actions de toute une équipe, puis de les regarder tous se dérouler en temps réel.

Au début de chaque tour, vous disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour en tirer le meilleur parti. Vous pouvez déplacer vos unités, les mettre à couvert, équiper des armes, utiliser des objets et, surtout, définir la vitesse et le niveau de vigilance de chaque unité, de la plus prudente aux sprints à part entière.

Chaque mouvement que vous attribuez reste tracé sur l’écran pendant que vous faites le reste, vous donnant un aperçu fantomatique complexe mais nécessaire de tout ce que vous avez mis en file d’attente pour les huit prochaines secondes d’action. Cela peut parfois devenir beaucoup plus important, surtout lorsque les choses sont à l’étroit et que votre équipe est enfouie à côté d’une charge d’ennemis, mais pour la plupart, cela fonctionne très bien.

Et quand ça marche, c’est tellement bon. Les combats réguliers au tour par tour peuvent être extrêmement gratifiants lorsqu’un plan se met en place, mais le gain est livré aussi lentement que l’accumulation. Ici, c’est une ruée, car une seule activation de tour de huit secondes peut voir votre équipe entière travailler parfaitement ensemble pour prendre d’assaut une position, laisser tomber la fumée, flanquer l’ennemi, lancer une grenade, se précipiter avec un fusil de chasse, puis ramasser les traînards avec un long- fusil de chasse, tous jouant en temps réel.

De cette façon, bien qu’il s’agisse théoriquement d’un jeu de tactique au tour par tour, il y a aussi beaucoup de vieux Rainbow Six (ou, pour un exemple récent, Shadow Tactics) dans ses os, du moins quand vient le temps de en fait, livrer des balles et des grenades en grand nombre (de nombreux tours antérieurs d’une mission sont simplement consacrés au déplacement, à la manœuvre et à la livraison de l’histoire).

Je n’ai pas encore terminé la campagne, parce que mes fesses me sont tellement botculées que je suis sérieusement en train de débattre d’un redémarrage, mais le jeu encourage de toute façon plusieurs parties car la fin varie selon les unités qui ont survécu et les décisions que vous avez prises pendant au cours de votre sélection de mission.

Mon seul vrai reproche à ce jour est que, malgré ses distances par rapport à XCOM de nombreuses façons clés, Broken Lines a une chose en commun avec le roi du combat au tour par tour: un sentiment de frustration sans fin face à la probabilité de tir du jeu des statistiques qui semblent vous manquer aux moments où vous en avez le moins besoin.

Il n’y a rien de pire dans ces jeux que d’aligner le plan parfait, amener votre mitrailleur quelque part où il a 95% de chances de toucher la cible et non seulement de le voir manquer, mais de le voir ensuite abandonné à la place par un adversaire qui n’avait qu’un 10 % de chances de frapper le côté d’une porte de grange (chaque fois que vous vous positionnez pour un tir, le jeu vous montre à la fois la précision prévue de votre propre unité et celle de l’ennemi que vous visez).

En effet, c’est encore pire ici, car au moins dans XCOM, vous pouvez recruter des soldats de remplacement, tandis qu’ici, parce que tout le monde est un personnage à part entière, une fois que Sherman est parti, il est parti.

Mais alors … cela fait également partie de l’accord avec ces jeux, et sans ce sentiment de tension et d’effroi, il n’y aurait pas non plus de satisfaction à la fin des travaux bien faits. Et Broken Lines est capable de livrer ces deux sentiments, ce dernier en particulier, à la pelle.

