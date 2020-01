Les listes d’emplois indiquent le développement complet du prochain projet de Bethesda

Bethesda a (peut-être) enfin commencé le développement complet sur les prochains Elder Scrolls (Crédit: Bethesda)

Bethesda a deux RPG massifs en préparation pour la prochaine génération, Starfield et Elder Scrolls VI. Hier, l’utilisateur de Reddit, BongRippatheSkeptic, a repéré et signalé une offre d’emploi de Zenimax, la société mère de Bethesda. Le studio recherche des programmeurs pour l’aider dans son prochain jeu de rôle.

Le message de Zenimax indique qu’il recherche des programmeurs de gameplay qui peuvent faire avancer «le développement du RPG pour PC et consoles». Les fonctionnalités avec lesquelles le nouvel employé travaillerait incluraient «les comportements, les combats et les pouvoirs des joueurs et des personnages» mécanique, interface utilisateur, etc. »

La grande question qui se pose est de savoir si c’est pour le jeu de science-fiction qui sortira le plus tôt ou le prochain épisode de l’IP de fantaisie emblématique de Bethesda. Étant donné que Starfield a été ciblé de plus près et était en développement lors de son annonce en 2018, il semble que la recherche de nouveaux talents sera pour le suivi tant attendu de Skyrim. Lorsque le directeur de Bethesda Games Todd Howard a parlé des deux projets, il a déclaré que les fans devraient attendre longtemps avant de replonger dans le monde plein de dragons et d’elfes. Pendant ce temps, Starfield devrait être sur le point de terminer dans un an ou deux.

Plus de preuves indiquent que ces programmeurs travailleront dans un univers de fantaisie plutôt que de science-fiction provient d’une autre offre d’emploi de Zenimax à la recherche d’un éditeur vidéo. Starfield devrait être presque terminé, ou du moins a atteint un stade de développement suffisamment avancé pour une promotion plus poussée. Une qualification dans cette liste indique qu’il faut «avoir de l’expérience dans la capture d’images captivantes de jeux vidéo», ce qui signifie que ce projet doit en avoir assez fait pour être jouable, contrairement à Elder Scrolls.

Cela dit, c’est de la spéculation à la fois de BongRippa et de nous à DGR. Bethesda n’a officiellement rien annoncé sur l’un ou l’autre des jeux. Le travail se poursuit sur Fallout 76 avec des mises à jour et des progrès pour développer cette communauté de déserteurs. Alors que la Xbox Series X et la PlayStation 5 arriveront plus tard cette année avec l’E3 cet été, Bethesda donnera, espérons-le, une mise à jour au monde sur ce qui se passera à l’avenir.

Pensez-vous que Elder Scrolls VI est enfin en développement? Êtes-vous enthousiasmé par l’arrivée de Starfield? Faites-nous part de vos réflexions sur les projets de Bethesda et sur les offres d’emploi récentes dans les commentaires.

