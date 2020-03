Les loups de The Witcher 3 se battent désormais aux côtés de Geralt grâce à un mod

Friendly Wolves est l’idée d’un modder amateur qui voulait voir plus d’action dans le jeu.

Avec la première de la série Netflix,The Witcher 3Il a de nouveau attiré un nombre considérable de joueurs. C’est à cause de ce rebond que beaucoup donnent une vision renouvelée des possibilités qu’il offre après l’avoir dépassé à plusieurs reprises. Le cas le plus célèbre est celui d’Apotorph, un modder qui a réussiune entreprise inestimable pour le sorcierdans leurs combats.

Les loups amis, comme on l’appelle, font que les loups, normaux, alpha et blancs, apparaissent dans l’un des groupes d’attitude comme des animaux hantés. Ce qu’il réalise essentiellement, c’est que ces animauxn’attaque pas Geraltet qu’ils se positionnent à côté de lui face aux ennemis. Cette modification ne convenait pas si bien aux cerfs et aux lapins, avec lesquels les loups ne sont pas très sympathiques.

Les loups aident maintenant Geralt, mais chassent aussi seulsLe modder a fait un exercice de maintenance et attend de continuer la mise à jour de sa création. Par la suite, il a fait la capacité des loupss’est imposé comme un “chasseur”, afin qu’ils puissent chasser seuls. Vous pouvez télécharger le mod ici. Sur le forum, ils recommandent que si cela ne fonctionne pas correctement, procurez-vous la version précédente.

Une autre critique qui devient de plus en plus célèbre est celle de Boostin4kik, Linas et ScoutBr0, qui ont publié une nouvelle version de leur mod LOD de prochaine génération. L’objectif est de modifier les proxys pour éliminer ou réduire les pop-ups. Aussi celle de Teresatiger, qui a partagé une modification capable d’ajouter des modèles de temps hivernal et des effets de neige à Skellige.

