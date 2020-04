Les magasins de jeux et les magasins d’électronique au Japon prennent enfin conscience du coronavirus Covid-19

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Les habitants de Tokyo et d’Osaka sont invités à rester chez eux. Le Premier ministre Shinzo Abe a déclaré l’état d’urgence alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus covid-19 augmentait. Et maintenant, certains magasins d’électronique et de jeux reçoivent enfin le message.

Plus tôt ce mois-ci, Kotaku a rapporté que de longues files d’attente s’étaient rassemblées devant la caméra Yodobashi à Umeda à Osaka pour acheter du matériel Nintendo. Ce n’était pas le seul endroit où la foule descendait.

Les acheteurs (ici, par exemple, à Yodobashi Camera à Akihabara à Tokyo) étaient serrés les uns contre les autres.

G / O Media peut recevoir une commission

La même chose à Kawasaki.

Même après la proclamation de l’état d’urgence, des gens faisaient la queue dans des magasins comme Bic Camera à Tokyo.

Et les boutiques de jeux ont continué à tirer de longues lignes pour les nouveaux jeux et le matériel à chaud. Vous trouverez ci-dessous le lancement de Final Fantasy VII Remake lors de sa mise en vente au Yodobashi Camera à Akihabara à Tokyo.

Il a été signalé que certaines des personnes faisant la queue dans des conditions de plus en plus risquées espéraient revendre du matériel Switch, ce qui devient difficile à trouver et va à des prix élevés utilisés.

Cette semaine, Yodobashi Camera, l’un des plus grands détaillants d’électronique du Japon, a temporairement fermé un certain nombre de magasins, notamment à Tokyo et Osaka, en raison de problèmes liés au coronavirus-19. Kotaku a appelé la succursale d’Osaka et on lui a dit qu’elle serait fermée jusqu’en mai, en fonction de la situation pandémique.

La décision semble inévitable, mais attendue depuis longtemps. Pas plus tard que le 12 avril, il y a encore des clips de la célébrité Takuya Kimura de Judgement Fame visitant Bic Camera, comme pour encourager les autres à faire leurs achats. Dans le clip (capture d’écran, image du haut), il ne porte pas de masque mais porte des lunettes de soleil à l’intérieur en s’essuyant le nez devant la caméra. Le tout semble complètement sourd.

Mais chez Bic Camera, l’utilisation de machines à jouets à capsules, ainsi que d’armoires de jeux, est interdite depuis plusieurs jours. La chaîne a depuis fermé temporairement certains, mais pas tous, de ses magasins à Tokyo et ailleurs.

La semaine dernière, les machines d’arcade en magasin ont été éteintes à Yodobashi Camera.

Comme le montrent ces photos, d’autres boutiques de jeux à Akihabara ferment également temporairement.

Le quartier geek d’Osaka, Nipponbashi, a vu boutique après boutique fermer pour le moment au cours de la dernière semaine et des endroits généralement bondés comme Ota Road sont tout sauf.

Pour la sécurité des acheteurs et des employés, les détaillants japonais repensent la façon dont ils peuvent vendre des jeux et du matériel de jeu en toute sécurité tout en maintenant une distance sociale.

Avec de plus en plus de magasins fermant temporairement, cela signifie commander en ligne.

.