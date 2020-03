Les mamelons de jeux vidéo ne vendent pas de jeux, selon une étude

Vous pensez peut-être que le titre est un peu bruyant, mais c’est la triste vérité récemment découverte par un développeur de jeux australien.

La nouvelle vient des gens de RPS, où ce phénomène curieux était lié à la page Twitter du développeur indépendant Jacob Janerka. Il ne parlait pas des mamelons de jeux vidéo à l’origine, mais racontait plutôt le moment où un facteur a vu ses tétons réels.

J’ai donc fait du jogging ces derniers temps et j’ai eu une frustration douloureuse, pour soulager j’ai coupé une vieille chemise à porter à la maison. J’ai oublié que je le portais quand j’ai reçu un colis à ma porte. pic.twitter.com/IZWx3Mot8G

– Jacob Janerka (@JacobJanerka) 15 février 2020

Le facteur en question a évidemment obtenu bien plus que ce qu’il avait négocié. Les mamelons exposés sont une chose, mais les t-shirts spécialement conçus dans le seul but de mettre en valeur vos mamelons et uniquement vos mamelons en sont une autre. La belle œuvre d’art de Janerka a explosé sur Twitter.

Naturellement, il a fait ce que toute personne consciente de l’opportunité ferait: il a utilisé le tweet viral comme ancre pour un autre tweet, sauf que celui-ci était pour promouvoir son prochain jeu. Ce n’est pas devenu aussi viral.

Bonjour internet, je fais aussi des blagues de mamelons dans mon prochain jeu “The Dungeon Experience”

Liste de souhaits ici

-> https://t.co/vmwZIKAjkG

Aussi plus de blagues sur les mamelons dans mon ancien jeu “Paradigm”

Achetez ici pour plus de blagues sur les mamelons.

-> https://t.co/zWjpamJaLx pic.twitter.com/HLVofb1PPN

– Jacob Janerka (@JacobJanerka) 15 février 2020

Il se pourrait que les gens n’aiment que les blagues sur les mamelons dans les dessins et non dans les jeux vidéo. Quoi qu’il en soit, Janerka a mené une expérience très scientifique et officielle en utilisant un échantillon d’exactement une personne et exactement un tweet viral. Voici ce qu’il a trouvé.

Un tweet sur le tweet viral de mes mamelons se convertissant en listes de souhaits Steam, s’est-il converti en plusieurs listes de souhaits Steam?

Il avait 94 retweets et 844 j’aime. 79k personnes ont vu mon étude de cas nips vs wishlists.

17k personnes engagées dans l’étude de cas NIP

48 personnes souhaitent voir Dungeon Experience pic.twitter.com/TFMDHX15Ka

– Jacob Janerka (@JacobJanerka) 1 mars 2020

“Est-ce qu’un tweet sur le tweet viral de mes mamelons se convertissant en listes de souhaits Steam, converti en plusieurs listes de souhaits Steam?” Janerka réfléchit. «Il y avait 94 retweets et 844 j’aime. 79k personnes ont vu mon étude de cas nips vs wishlists. 17 000 personnes ont participé à l’étude de cas du PIN. 48 personnes souhaitent une expérience de donjon. » Je ne suis pas mathématicien, mais 48 personnes sur 79 000 équivalent à un pourcentage assez faible de personnes (spécifiquement, 0,060759493%, j’ai vérifié sur une calculatrice).

Si vous n’êtes pas d’accord avec ces preuves concrètes et pensez que les mamelons peuvent en effet vendre des jeux vidéo, vous pouvez souhaiter le jeu de Janerka, The Dungeon Experience, sur Steam. Sa date de sortie prévue est actuellement «MmmmMMMMM».

“L’aventure vous attend, pour tout le monde”, indique la description de Steam. “Sauf Greg!”

«Si vous avez déjà visité, revenez», poursuit-il. “Nous avons corrigé cette odeur.”

Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de chose, nous avons publié il y a peu de temps un article de Witcher qui méditait sur un «technophile qui suce le soja sur les mamelons de son oreiller corporel Elon Musk pour démanteler effrontément l’économie au nom de la productivité». Lis le.