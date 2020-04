Les marchés gérés par les fans se multiplient pour répondre aux besoins des animaux Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons est nominalement un jeu de refroidissement pour voir ce que chaque jour contient et s’adapter au fur et à mesure. Mais si vous êtes un architecte d’intérieur intense ou un vendeur de navets entrepreneurial, vous voudrez accélérer le rythme. Heureusement, il existe un écosystème complet d’outils et de sites Web pour vous aider à fabriquer des tonnes de cloches et, si vous le souhaitez, de nombreuses façons d’obtenir le villageois que vous voulez.

J’ai plongé dans une partie de ces fansites au cours du week-end, en particulier la nuit dernière alors que j’essayais de trouver une île pour vendre mes navets. Les navets, si vous ne le savez pas, peuvent être achetés le dimanche à un prix variable. L’idée est d’acheter bas et de vendre haut. Les prix changent d’île en île, donc la coordination avec d’autres joueurs peut conduire à un gros profit. Cela peut signifier parler avec des amis ou, si vous êtes quelqu’un comme moi, lancer un appel aux abonnés Twitter. Mais que se passe-t-il si vos options sont plus limitées? Peut-être que vous n’avez pas beaucoup d’amis jouant à ce jeu ou que vous n’utilisez pas beaucoup les réseaux sociaux. Dans ce cas, il existe une variété de sites pour suivre vos prix de navets et obtenir les meilleurs retours. Parmi ceux-ci est le navet Exchange.

Turnip Exchange est un site où les joueurs peuvent afficher les prix du navet de leur île et organiser des files d’attente pour les visiteurs. Ils peuvent définir combien de personnes peuvent faire la queue et déterminer combien de personnes à la fois reçoivent les «codes Dodo» qui permettent de se rendre sur leur île. Turnip Exchange est à la fois un puissant outil communautaire et un peu une zone de guerre. Pendant mon séjour sur le site hier soir, j’ai trouvé que faire la queue dans des îles avec des prix de navets élevés était une véritable bataille et que cela ne faisait qu’empirer du fait que certaines des îles que j’attendais à visiter fermeraient – soit le propriétaire avait fini pour la nuit, ou peut-être, comme cela arrive parfois, des problèmes de connexion ont coupé l’accès à tout le monde. C’est compréhensible; si quelqu’un vend des navets pour environ 620 cloches, les files d’attente pour entrer dans une île seront longues. Plus éclairants étaient les niveaux séparés d’îles où certains des meilleurs prix étaient bloqués derrière les frais.

Il n’y a rien de mal à facturer des frais pour l’accès à l’île en soi, et les demandes de nombreuses personnes sont très modestes. En parcourant le site, j’ai trouvé des joueurs demandant de l’argent pourboire si les joueurs pouvaient épargner, ou peut-être un billet Nook Miles. Mais certains utilisateurs tentent de facturer des sommes assez importantes.

«Les frais d’entrée sont de 5 sacs à cloche de 99 k à CHAQUE COURSE. Payez d’avance avant l’entrée. Des courses illimitées aussi longtemps que vous payez », a déclaré une entrée ce matin. Un autre, comme le montre la capture d’écran ci-dessus, a demandé au moins dix billets Nook Mile. Les miles Bells et Nook sont nombreux si vous avez joué à ce jeu pendant un certain temps, mais si vous procédez à un rythme décontracté, ces prix sont trop élevés pour être pris en compte. Il ne s’agit pas d’un fossé économique intense entre les acteurs, mais il existe un spectre entre les communautés les plus accessibles et celles qui sont le plus délimitées.

Turnip Exchange prévient également que certaines îles verrouillées peuvent être risquées. Si un utilisateur demande le paiement à l’avance et a menti d’une manière ou d’une autre sur leurs prix de navet, vous pourriez très bien vous faire arnaquer. Pour ma part, j’ai attendu dans une file d’attente de quatre joueurs sur une île tranquillement annoncée sans frais officiels. Mes navets se sont vendus pour un modeste 513 cloches chacun (je les avais achetés dimanche pour 93) et je suis reparti avec environ 631 000 cloches que j’ai utilisées pour enfin agrandir ma maison sur mon île. Agréable et facile.

Le VPN préféré de nos lecteurs est gratuit pendant 3 mois lorsque vous vous abonnez …

Si vous cherchez quelque chose de plus direct, il y a toujours Nookazon à la place. Ce référentiel de vente est beaucoup moins un pari. Tu veux une tasse de café? Eh bien, quelqu’un a probablement publié une liste pour cela au cours des trente dernières minutes, et vous pouvez leur envoyer un message Discord pour parler d’un prix. Dans la plupart des cas, Nookazon fonctionne plus comme Craigslist qu’Amazon. Les gens ont de la merde supplémentaire, vous les cinglez, puis vous décidez chacun d’un prix et faites un échange quelque peu louche. Cela devient plus compliqué lorsque des objets plus uniques entrent en jeu, comme les villageois eux-mêmes.

Lorsque les joueurs retirent un villageois, il y a une période de temps pendant laquelle d’autres joueurs peuvent arriver pour inviter le villageois partant sur leur propre île. Les annonces d’échange de villageois de Nookazon ont des exigences de prix explicites, contrairement à la plupart des autres annonces, qui invitent les utilisateurs à faire une offre. Raymond, un nouveau personnage très populaire, vient souvent avec une demande de millions de cloches ou d’un villageois spécifique que le vendeur veut en échange.

Certains vendeurs offrant ce minet de chat minuscule n’ont énuméré aucune demande spécifique; J’ai contacté plusieurs d’entre eux mais je n’ai pas reçu de réponse. J’imagine que leurs DM sont bondés alors qu’ils attendent l’accord le plus scandaleux à accepter d’un fan frénétique. Pourtant, si vous le voulez, vous pouvez le trouver sur Nookazon. Pour éviter les arnaques, Nookazon permet aux vendeurs de recevoir un classement. Il marque même les escrocs signalés dans leur liste une fois qu’ils ont été capturés.

Mais vous cherchez peut-être quelque chose de plus fiable encore. Quelque chose que vous pouvez tenir entre vos mains et utiliser plus d’une fois. Moins d’un accord numérique, plus d’un produit réel. Les sites de vente de bricolage comme Etsy sont le lieu de prédilection pour accéder à des amiibo et à d’autres accessoires Nintendo depuis des années. À l’apogée de Breath of the Wild, les vendeurs pouvaient réaliser de modestes profits en produisant des cartes amiibo personnalisées pour des personnages qui n’étaient déverrouillables que via amiibo, comme Fierce Deity Link. Amiibo utilise des puces NFC pour stocker des données, et il y avait beaucoup de vieilles cartes Animal Crossing avec ces puces imprimées pour la sortie de New Leaf. La technologie NFC n’est pas propriétaire de Nintendo, donc si vous avez des puces et une application pour écrire des données sur ces puces, vous pouvez créer votre propre amiibo.

Étant donné que les amiibo eux-mêmes sont souvent soumis à des problèmes de rareté, l’achat de produits officiels peut être coûteux, même sans les complications supplémentaires de la pandémie de Covid-19 affectant les chaînes d’approvisionnement. Une recherche Amazon pour une seule carte Animal Crossing pour le villageois Ankha montre des prix de plus de 100 dollars pour une seule carte. En conséquence, les vendeurs Etsy ont relevé le défi de fournir des amiibo et des villageois aux joueurs. Cela peut signifier des cartes de reproduction, des pièces amiibo sur mesure ou un simple travail dessiné à la main avec des puces NFC insérées dans la page. Trouvez le bon vendeur et vous ne payez que 10 à 20 dollars en fonction de l’artisanat que vous souhaitez que votre amiibo soit. Ces vendeurs fournissent facilement mais risquent également l’attention de Nintendo de temps en temps. Même ainsi, la production d’amiibo fait maison est quelque chose qui ne s’est jamais vraiment arrêté. Vous voulez une jolie pièce qui vous permet d’invoquer Bob le chat? C’est là. Pour un prix. Vous devrez peut-être attendre un peu, car la demande est aussi élevée qu’elle ne l’a jamais été.

La popularité d’Animal Crossing a rendu ces marchés en ligne inévitables. Dans le cas de joueurs recherchant désespérément un article, ces services peuvent sembler essentiels. New Horizons ne propose pas de places de marché ou d’échanges dans le jeu. C’est aux joueurs de répondre aux besoins d’une communauté plus large. Le résultat a été une économie éclectique où les communes distribuent des marchandises gratuitement, des opportunistes vye pour Nook Mile Tickets, et les artistes transforment le moment culturel actuel en un moyen de gagner un dollar ou deux. C’est peut-être grossier – malgré toute son attention sur les prêts et les paiements, Animal Crossing n’est pas vraiment un jeu sur le capital – mais c’est le résultat naturel d’un jeu populaire où il y a toujours une demande dans le monde réel pour toutes sortes de biens numériques.

.