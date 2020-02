Les matchs de l’Overwatch League en Corée du Sud annulés suite aux inquiétudes persistantes concernant les coronavirus

Par Emily Gera,

Lundi 24 février 2020 19:29 GMT

Blizzard annule trois semaines de matchs de l’Overwatch League en Corée du Sud dans un contexte d’inquiétude face à l’épidémie de coronavirus.

La société a fait cette annonce lundi, confirmant que les matchs en Corée du Sud entre le 29 février et le 22 mars seraient annulés “afin de protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de nos fans et de notre personnel”.

Afin de protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, fans et personnel, nous annulons les plans pour organiser des matchs # OWL2020 en Corée du Sud au cours des semaines 5, 6 et 7, y compris l’événement à domicile @SeoulDynasty.

Nous partagerons plus d’informations sur quand et où les matchs auront lieu ultérieurement.

– Overwatch League (@overwatchleague) 24 février 2020

Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après que Blizzard a annoncé son intention de déplacer des matchs initialement prévus à Shanghai, Guangzhou et Hangzhou en Corée du Sud. Fin janvier, Blizzard a annulé cinq matchs de l’Overwatch League en Chine en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus.

L’épidémie a déjà affecté de nombreux événements dans l’industrie du jeu vidéo cette année, y compris l’annulation du Taipei Game Show, initialement prévu pour février, tout en perturbant les opérations de fabrication en Chine. Le bilan devrait toucher l’approvisionnement de Nintendo’s Switch dès avril.

Sony a également décidé de se retirer de GDC en mars en invoquant des inquiétudes au sujet de l’épidémie – la même raison pour laquelle il a également décidé de sauter PAX East ce mois-ci.

