Les matchs de l’Overwatch League sont en ligne uniquement en mars et avril

Les événements de l’Overwatch League pour le printemps seront en ligne uniquement en raison du coronavirus.

Comme révélé dans une mise à jour du site, tous les matchs qui se joueront en mars et avril se feront en ligne uniquement afin que les équipes n’aient pas besoin de voyager. Tous les jeux seront diffusés en direct sur YouTube, dans le cadre d’un accord qu’Activision Blizzard a signé avec Google. Ces matches ont été initialement annulés en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus.

Cette semaine, les équipes en lice sont Los Angeles Valiant, Los Angeles Gladiators, Seoul Dynasty et San Francisco shock – qui se trouvent tous sur la côte ouest des États-Unis.

“L’horaire a été conçu pour éliminer le besoin de voyager tout en maintenant des règles du jeu équitables pour les équipes, de sorte que tous les matches se déroulent dans les régions où les équipes résident actuellement”, a déclaré Blizzard.

“Au cours de cette partie du calendrier 2020, chaque équipe jouera le nombre de matchs nécessaires pour rattraper le nombre total de matchs qu’elle devait jouer pendant la mi-saison du calendrier d’origine.”

“Cela signifie que les équipes de la Conférence du Pacifique joueront généralement plus souvent que les équipes de la Conférence de l’Atlantique. Le calendrier a été conçu pour maximiser l’équité entre les équipes, en tenant compte du nombre total de matches joués chaque semaine.”

En janvier, Blizzard a annulé tous les matchs d’Overwatch en Chine pour des raisons de santé et de sécurité posées par Covid-19.

Plus tôt ce mois-ci, la firme américaine a initialement annulé tous les matchs de l’Overwatch League prévus pour mars et avril. Divers événements dans l’industrie ont été annulés – GDC, E3, le Festival Minecraft, Game Connection America et Rezzed et Reboot Develop Blue.