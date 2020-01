Les meilleures offres de jeu de la semaine chez Best Buy: énorme vente de commutateurs Nintendo, casques d’écoute, etc.

Maintenant que nous sommes à mi-chemin de janvier, les détaillants reprennent leurs ventes hebdomadaires et la dernière série de remises de Best Buy est maintenant disponible en ligne. Les offres les plus notables du détaillant cette semaine concernent les jeux numériques Nintendo Switch – Best Buy fait correspondre les prix de certaines offres de jeux disponibles dans le Nintendo Eshop dans le cadre de la vente du Nouvel An de Nintendo. En plus de cela, vous trouverez quelques bonnes offres de jeux PS4 et Xbox One ainsi que des réductions sur des accessoires tels que des écouteurs et des cartes de capture.

Alors que plus de 1 000 jeux sont actuellement en baisse dans l’Eshop, une poignée de jeux sont disponibles au même prix chez Best Buy que les téléchargements numériques. Les jeux Switch propriétaires sont à 18 $ de réduction, une réduction notable étant donné que les titres propriétaires de Nintendo coûtent rarement moins de 60 $. Mario Kart 8 Deluxe, Kirby Star Allies, Yoshi’s Crafted World, Arms et Splatoon 2 sont tous disponibles pour 42 $ dans le cadre de la vente. Les fans de Resident Evil peuvent attraper le Resident Evil original pour 15 $ et Resident Evil 4 pour 20 $. Les autres offres Switch notables incluent Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition pour 40 $, Gris pour 8,49 $, What Remains of Edith Finch pour 14 $ et Hotline Miami Collection pour 12,49 $.

Les choix sont minces pour les propriétaires de PS4 et Xbox One, mais vous pouvez accrocher Call of Duty: Modern Warfare pour 35 $, contre 60 $. Certains des plus grands jeux de 2019 – Borderlands 3, Resident Evil 2 et Devil May Cry 5 – sont tous réduits à 25 $ chacun.

Si vous cherchez à acheter Dragon Ball Z: Kakarot, qui sort ce vendredi, il y a un bon cadeau gratuit disponible chez Best Buy. Non seulement vous obtiendrez les bonus de précommande du jeu pour un achat anticipé, mais vous bénéficierez également de deux mois gratuits de service de streaming d’animation FunimationNow Premium Plus. Kakarot n’est pas actuellement à prix réduit, mais avec la garantie de correspondance de prix de Best Buy, vous devriez pouvoir obtenir le jeu pour 50 $ car il est en vente sur Amazon et Walmart.

Découvrez plus de nos choix parmi les soldes hebdomadaires de Best Buy ci-dessous. Pour plus d’offres sur les jeux et la technologie, vous pouvez consulter l’offre complète de remises chez Best Buy.

Meilleures offres de jeux chez Best Buy cette semaine

Vente de jeux numériques Nintendo Switch

Plus d’offres de jeux (PS4, Switch, Xbox One)

Plus de bonnes affaires

Casque de jeu filaire Corsair Void Pro

48 $ (80 $)

Casque de jeu sans fil Corsair Void Pro (uniquement chez Best Buy)

70 $ (130 $)

Elgato Game Capture Card HD60 S +

170 $ (200 $)

Consoles Nintendo Switch Joy-Cons, Neon Green (Uniquement chez Best Buy)

70 $ (80 $)

