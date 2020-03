Image: VizioBest Tech DealsBest Tech DealsLes meilleures offres technologiques du Web, mises à jour quotidiennement.

Les meilleures offres de téléviseurs et d’accessoires Vizio pour mars 2020 sont ici.

Même à MSRP, Vizio offre souvent les meilleures offres pour les téléviseurs et barres de son Ultra HD 4K, mais pourquoi payer le prix fort? La plupart des meilleurs téléviseurs et systèmes audio de Vizio bénéficient de réductions importantes en ce moment, et vous trouverez les meilleures offres ici sur notre liste toujours mise à jour.

Téléviseur intelligent 4K HDR Quantum 55 pouces Vizio série M (M558-G1) | 550 $

Graphique: Gabe Carey

Vous voulez un grand et beau téléviseur 4K sans vous ruiner? Le téléviseur intelligent HDR Quantum 4K M-Series 55 pouces de Vizio (M558-G1) est en ce moment très réduit, ce qui représente 250 $ de réduction sur le prix affiché sur Amazon.

550 $

D’Amazon

9 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Avec 90 zones de gradation locales pour booster son intelligence HDR plus 600 nits de luminosité, ainsi que des capacités de couleurs quantiques, cet ensemble Dolby Vision HDR devrait être brillant, que vous regardiez des films, diffusiez Netflix ou que vous jouiez. Les ensembles M-Series de Vizio sont parmi nos meilleurs choix dans la catégorie 4K économique, et ils se rapprochent de plus en plus des alternatives les plus chères.

Système de barre de son 2.1 canaux Vizio 36 “(SB3621n-E8) | 133 $

Image: Vizio

Regardons les choses en face: bien que les téléviseurs bon marché aient l’air plus beaux que jamais, ils sont toujours la plupart du temps mauvais pour le son. Que ce soit la lecture confuse pendant les scènes d’action ou les dialogues difficiles à entendre, vous vous rendez un mauvais service en sautant une barre de son.

Heureusement, Vizio propose d’excellentes options abordables – et ce système de barre de son 2.1 canaux devrait répondre à vos besoins si vous n’êtes pas désireux de débourser de l’argent sérieux. Il dispose d’un subwoofer sans fil pour amplifier les basses sans enrouler les cordons autour de votre espace, et vous pouvez également connecter des appareils Bluetooth pour la lecture. Vous entendrez sûrement une différence notable sur les haut-parleurs de votre téléviseur.

Téléviseur intelligent 4K HDR Quantum 55 pouces Vizio série M (M556-G4) | 378 $

Image: Vizio

Le nom ressemble au modèle M558-G1 ci-dessus, mais le prix est différent. Ce qui donne? Le modèle Vizio M556-G4 touche à peu près les mêmes puces, offrant un grand écran de 55 pouces à une résolution 4K Ultra HD avec prise en charge HDR, mais réduit quelques spécifications pour économiser de l’argent.

Celui-ci dépasse 400 nits de luminosité et ne possède que 10 zones de gradation locales, de sorte que les niveaux de noir peuvent ne pas être tout à fait aussi encrés. Pourtant, avec une économie de plus de 170 $ en ce moment, cela peut être le meilleur choix si vous n’êtes pas pointilleux sur les hyper-nuances de l’image.

Téléviseur intelligent HDR 4K Quantum 65 pouces Vizio série P (P659-G1) | 1 000 $

Photo: Vizio

Si cela ne vous dérange pas d’investir dans un téléviseur de haute qualité, vous obtiendrez à la fois un excellent ensemble et une offre fantastique chez Dell. Non seulement ce téléviseur intelligent HDR 4K 65 pouces de la série P offre une remise de 400 $ à 1 000 $, mais vous obtiendrez également une carte-cadeau promotionnelle Dell de 300 $ à l’achat.

Mis à part l’augmentation de la taille, ce modèle de la série P amplifie massivement la luminosité jusqu’à un maximum de 1100 nits, plus il dispose de 200 zones de gradation locales pour améliorer les niveaux de noir et l’impact HDR. La prise en charge d’Alexa, de l’Assistant Google et de Chromecast est également intégrée, ce qui permet de transférer facilement tous vos contenus préférés sur cet énorme écran.

Barre de son Vizio SmartCast 36 “5.1 canaux | 200 $

Image: Gabe Carey

Bénéficiez d’une expérience de son surround complète avec la barre de son 5.1 canaux de 36 pouces de Vizio, qui intègre trois canaux dans la barre de son elle-même ainsi que deux haut-parleurs arrière et un caisson de basses.

Tout compte fait, ils se combinent pour fournir jusqu’à 101 dB de son surround, ce qui est parfait pour les films d’action et les jeux à haute intensité. Et en plus de l’utiliser avec votre téléviseur, vous pouvez également diffuser de la musique à partir de votre téléphone via n’importe quelle application compatible Chromecast. C’est 50 $ de rabais en ce moment chez Target.

Téléviseur intelligent DEL 40 po 1080p Vizio série D | 200 $

Graphique: Gabe Carey

Vous n’avez pas besoin de toutes les cloches et sifflets? Vous n’êtes pas prêt à rejoindre la révolution 4K? Plus important encore – pas envie de dépenser plus de deux factures sur un téléviseur? Vizio vous couvre avec son téléviseur intelligent à DEL de 40 po de la série D, qui offre 30 $ de rabais dès maintenant chez Target.

À la résolution 1080p, il s’agit toujours d’un écran très net pour la diffusion de médias et de jeux, et vous n’avez pas besoin de brancher d’appareils supplémentaires: des applications comme Netflix, Hulu et YouTube sont intégrées directement dans le téléviseur lui-même. C’est une excellente affaire pour un ensemble économique.

Téléviseur intelligent DEL 4K de 40 po de la série V de Vizio (V405-G9) | 238 $

Image: Vizio

D’un autre côté, c’est un cas dans lequel vous voudrez peut-être dépenser un peu plus pour une augmentation significative de la qualité. Cet ensemble est de la même taille que le modèle 1080p de la série D ci-dessus, mais il est livré avec un panneau 4K de plus haute résolution, vous permettant de regarder du contenu Ultra HD dans toute sa splendeur.

Ce prix de 238 $ chez Walmart est une économie de 60 $ sur le prix de liste, et cette Smart TV est tout aussi bien équipée sur le front des applications que les modèles 4K plus chers, vous offrant tous les meilleurs services de streaming sans avoir besoin d’un ensemble – top box ou console de jeux.

Barre de son Vizio 2.0 canaux (SB2020n-G6) | 68 $

Image: Vizio

Vous n’avez pas besoin d’une configuration audio sophistiquée en plusieurs parties pour obtenir un son clair sur les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur. Vizio propose des options haut de gamme, mais le modèle de base Soundbar 2.0 canaux (SB2020n-G6) est sûr d’offrir une lecture améliorée sur votre écran plat.

Cette barre de son compacte ne prend pas beaucoup de place avec seulement 20 pouces de large, mais elle atteint un pic auditif de 91 dB grâce à deux haut-parleurs stéréo et un port bass reflex. Vous pouvez également connecter sans fil des appareils Bluetooth tels que votre smartphone pour remplir votre espace de musique et plus encore.

Téléviseur intelligent HDR 4K Vizio série V de 70 po | 660 $

Graphique: Gabe Carey

Allez grand ou rentrez chez vous? Pourquoi ne pas devenir grand pendant que vous êtes à la maison? C’est ce que propose le téléviseur intelligent HDR 4K 70 pouces Vizio V-Series. C’est l’un des plus grands ensembles de Vizio, au moins pour moins d’un grand, et Target vend actuellement celui-ci pour 660 $, soit près de 400 $ de réduction sur le prix de liste.

Vous obtenez également une carte-cadeau Target de 50 $ à l’achat, parfaite pour le stockage de votre bibliothèque de jeux ou de films, et cet ensemble intelligent dispose déjà de nombreuses applications de streaming à bord.

.