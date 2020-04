Image: RAVPowerBest Tech DealsBest Tech DealsLes meilleures offres technologiques du Web, mises à jour quotidiennement.

Les meilleures offres RAVPower et TaoTronics pour avril 2020 sont ici.

Les deux RAVPower et TaoTronics fabriquent une grande variété d’accessoires électroniques et gadgets, des écouteurs et des banques d’alimentation aux humidificateurs et bien plus encore. Associé à des produits des marques sœurs Vava et Boltune, il n’est pas difficile de trouver quelque chose qui puisse améliorer votre routine quotidienne ou améliorer l’un de vos gadgets préférés.

Bon nombre de leurs produits sont actuellement fortement réduits, et Kinja Deals a des codes de réduction exclusifs pour des économies supplémentaires. Lisez la suite pour découvrir les meilleures offres TaoTronics, RAVPower, Boltune et Vava aujourd’hui.

Écouteurs sans fil SoundLiberty 53 de TaoTronics | 28 $

Maintenant, c’est une très bonne affaire. Les écouteurs sans fil TaoTronics SoundLiberty 53 sont déjà assez incroyables à leur prix catalogue de 40 $, mais pour le moment, vous pouvez les obtenir pour seulement 28 $ en utilisant notre code promo KINJA987 à la caisse.

Ils sont une alternative très confortable aux AirPod à une fraction du prix, et notre critique Whitson Gordon a écrit qu’ils «n’ont rien à faire d’être aussi bons qu’ils le sont pour un prix aussi bas». Et maintenant, ils sont encore moins chers. Sautez sur cette aubaine tant qu’elle dure si vous êtes à la recherche de «buds» abordables.

Port USB-C 8-en-1 Vava | 20 $



De nombreux ordinateurs portables modernes ont rasé leurs versions autrefois volumineuses en cadres incroyablement minces, mais le compromis vient souvent avec des ports manquants. Avouons-le: le simple fait d’avoir quelques ports USB-C est sûr de vous causer du chagrin à un moment donné.

C’est là que le port USB-C 8-en-1 de Vava est pratique. Branchez ce périphérique sur l’un de ces ports et vous ajouterez 3 ports USB de taille normale, un port HDMI, un port Ethernet Gigabit, des ports de carte SD et TF et un port d’alimentation USB-C. Coupez le coupon et utilisez le code exclusif KinjaVa330 à la caisse pour obtenir cet accessoire exceptionnel pour seulement 20 $, soit 50% de réduction sur le prix de liste.

RAVPower 16750mAh Power Bank | 18 $

Il est toujours utile d’avoir une batterie externe, que vous soyez en voyage, que vous planifiiez une longue journée ou que vous souhaitiez une sauvegarde à portée de main en cas de panne de courant.

La banque d’alimentation RAVPower 16 750 mAh contient suffisamment de capacité pour recharger un smartphone épuisé à quelques reprises, en plus de son format de poche. Utilisez le code promo KINJA0331 à la caisse pour économiser plus de 12 $ sur le prix de liste sur Amazon.

Chargeur rapide sans fil RAVPower 10 W | 17 $

La recharge sans fil est l’un des avantages les plus pratiques de nombreux smartphones haut de gamme, vous permettant d’obtenir une recharge de batterie ici et là tout au long de la journée sans avoir à chercher un câble de charge.

Le chargeur rapide sans fil 10W de RAVPower est livré avec le pad et la brique murale, vous permettant de vous installer facilement – et à un prix de seulement 17 $ lorsque vous coupez le coupon de 10 $ sur la liste Amazon, vous voudrez peut-être en acheter quelques-uns pour assurez-vous qu’ils sont toujours à portée de main.

Écouteurs sans fil Bluetooth TaoTronics | 40 $

Les AirPod sont excellents, mais tout le monde ne veut pas débourser autant d’argent pour les écouteurs sans fil. Heureusement, TaoTronics a une option beaucoup plus abordable avec ses écouteurs sans fil Bluetooth 5.0.

Les écouteurs offrent cinq heures de charge, mais l’étui de charge dispose de 36 heures supplémentaires pour continuer à les recharger encore et encore. Ils sont résistants aux éclaboussures IPX7 et disposent de commandes tactiles, et les clients d’Amazon sont plutôt satisfaits d’eux étant donné la note actuelle de 4,3 étoiles. Ils ne coûtent que 40 $ en ce moment.

Banque d’alimentation RAVPower 26 800 mAh | $ 44

Image: RAVPower

La plupart des smartphones sont conçus pour durer toute une journée, mais si vous voyagez, prévoyez de jouer à de nombreux jeux ou de diffuser de nombreux médias, ou que vous le martelerez fort en tant que point d’accès mobile, vous devriez probablement avoir une banque d’alimentation externe pour un rechargement rapide.

La banque d’alimentation de 26 800 mAh de RAVPower est énorme, avec la possibilité de recharger plusieurs fois un téléphone haut de gamme comme l’iPhone 11 Pro ou le Samsung Galaxy S20. Vous pouvez également l’utiliser avec des tablettes, GoPros et divers autres appareils à votre guise. À l’heure actuelle, il est de 6 $ de réduction sur son prix habituel de 50 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page.

Écouteurs sans fil Boltune | 23 $

D’un autre côté, si vous n’avez pas besoin de la sensation entièrement sans fil – ou si vous craignez de perdre les petits écouteurs – alors les écouteurs sans fil connectés de Boltune sont peut-être un meilleur choix pour vous.

Ces écouteurs Bluetooth 5.0 sont connectés par un petit cordon qui pend à l’arrière de votre cou, et ils sont résistants aux éclaboussures IPX7 avec jusqu’à 16 heures d’autonomie. Même une recharge rapide, à peine cinq minutes sur le chargeur, peut vous donner jusqu’à deux heures d’utilisation. Coupez le coupon sur la liste Amazon et vous pouvez les obtenir pour seulement 23 $.

RAVPower FileHub | 42 $ US

Image: RAVPower

Ce petit appareil polyvalent fait un tas de choses. Vous pouvez l’utiliser pour sauvegarder facilement des fichiers depuis un smartphone ou une tablette vers un stockage externe, l’utiliser comme un routeur de voyage portable, transférer des données entre des disques et partager des médias entre plusieurs appareils.

En plus de cela, il dispose même d’une batterie de 6 700 mAh pour recharger votre smartphone en déplacement. Si tout ou partie de cela vous semble utile, en particulier pour les professionnels de la création et ceux qui travaillent en déplacement, le RAVPower FileHub pourrait bien vous convenir. C’est actuellement 42 $ sur Amazon.

Banque d’alimentation RAVPower 10 000 mAh | 18 $

Image: RAVPower

Certaines autres banques d’alimentation portables contiennent beaucoup plus de jus, mais si vous voulez quelque chose de poche, la brique de batterie de 10000 mAh de RAVPower devrait faire l’affaire.

Il est juste un peu plus épais qu’un smartphone lui-même et il peut contenir jusqu’à deux charges complètes pour la plupart des smartphones haut de gamme aujourd’hui. La taille le rend idéal pour le transport en voyage, et vous pouvez même recharger votre téléphone tout en vous promenant et en l’utilisant – assurez-vous simplement de porter un cordon. C’est à seulement 18 $ en ce moment sur Amazon.

