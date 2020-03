Les meilleures offres Walmart pour mars 2020 sont ici.

Si vous avez passé un certain temps sur le site Web de Walmart, vous avez probablement remarqué qu’il y a toujours des offres à conclure. Cependant, c’est une véritable corvée de les parcourir pour trouver les choses que vous voulez réellement. Et quand vous le faites enfin, vous devez déterminer si la qualité est fiable. Ce mélangeur créera-t-il un smoothie de qualité ou me laissera-t-il simplement une grosse déception? Malheureusement, je me suis retrouvé à poser cette question et des questions similaires dans le passé.

À la lumière de ce problème, j’ai organisé une liste de produits de plusieurs catégories. Vous trouverez des ustensiles de cuisine, des appareils électroménagers et audio utiles, des vêtements et même un film Marvel. Non seulement les offres sur ces articles sont bonnes, mais elles proviennent de marques de confiance que vous reconnaîtrez. Ou, à tout le moins, ils sont appréciés de leurs acheteurs. Jetez un œil et trouvez le produit qui vous manquait.

Autocuiseur Instant Pot DUO mini 3 pintes | 60 $ | Walmart

Image: Walmart

C’est vrai, vous obtenez enfin un autocuiseur. Et l’Instant Pot DUO mini est un excellent moyen compact de préparer une variété de repas. Malgré sa taille, il est livré avec sept fonctions différentes: autocuiseur, mijoteuse, cuiseur à riz, cuiseur vapeur, sauté, yaourtière et réchauffeur.

Avec autant d’options, de réglages de température réglables et de fonctionnalités comme le démarrage différé, il n’y a aucune raison de ne pas essayer de nouvelles recettes audacieuses. Et après avoir avalé votre repas, vous pouvez mettre la marmite en acier inoxydable de 3 pintes directement dans le lave-vaisselle.

Mélangeur personnel Ninja Fit | 50 $ | Walmart

Image: Walmart

Tous les smoothies ne sont pas égaux, mais vous pouvez compter sur le mélangeur personnel Ninja Fit pour vous fondre avec les meilleurs d’entre eux. Il fera un travail rapide de glace, de fruits et de légumes, frais ou surgelés, pour des smoothies et des jus sains et délicieux en quelques secondes.

Il est également facile à utiliser. Jetez simplement vos ingrédients dans la tasse, vissez la lame, placez-la dans la base et appuyez sur la tasse pour mélanger. Non seulement vous recevrez deux de ces tasses Nutri Ninja de 16 oz, mais vous obtiendrez deux couvercles Sip & Seal. Fermez une tasse et emportez-la avec vous afin de pouvoir transporter en permanence vos concoctions cool.

Cafetière 12 tasses de Hamilton Beach | 30 $

Graphique: Gabe Carey

Il n’y a rien de tel qu’une tasse de joe fraîchement préparée, ou un pot entier d’ailleurs. Cette cafetière à Hamilton Beach peut faire les deux, avec un mode pour 1-4 tasses ainsi qu’un pot. Il est également équipé d’un mode gras, qui ralentit la vitesse de goutte à goutte pour extraire plus de saveur délicieuse au café. Et si vous avez besoin de votre café, en ce moment, le réglage de maintien au chaud réglable maintiendra l’eau chaude pour le café à toute heure.

Le réservoir d’eau et le panier d’infusion sont faciles d’accès et l’écran de contrôle LCD simplifie les choses. De plus, la garantie du fabricant de 2 ans ne fait pas de mal non plus.

Système de barre de son VIZIO 32 ”| 148 $

Graphique: Gabe Carey

Si vous n’avez pas entendu de son via un système de barre de son, je suis désolé, mais vous n’avez pas vraiment entendu de son. Ce système VIZIO est livré avec une barre de son de 32 pouces, un caisson de basses d’un peu plus de 9 pouces de hauteur, deux haut-parleurs satellites arrière et une télécommande.

Vous recevrez également tous les câbles nécessaires. La barre de son seule dispose de cinq canaux pleine bande passante et d’un canal basse fréquence pour une gamme audio incroyable. Et avec le woofer et les haut-parleurs satellites à bord, vous pouvez transformer n’importe quelle pièce en home cinéma. Et ce n’est pas une hyperbole, car le système peut descendre jusqu’à 50 Hz et faire monter le volume jusqu’à 98 dB.

Haut-parleur Bluetooth étanche SoundLink Micro de Bose | 79 $ US

Lorsque le nom Bose apparaît, vous savez que vous avez affaire à un son de qualité. Et même si ce haut-parleur ne mesure que 5 pouces sur 5 et une livre, il émet un son formidable. Sur cette note, cette chose est ultra-portable. Non seulement il est minuscule, mais il est également étanche à l’eau, alors ne vous inquiétez pas de la pluie ou même de la laisser tomber dans la piscine.

Il est également livré avec une sangle résistante à la déchirure à l’arrière afin que vous n’ayez même pas à le porter pour écouter. Associez-en deux pour obtenir un son stéréo ou essayez le mode Fête pour lire des chansons simultanément. Le seul inconvénient est la capacité de la batterie, qui ne prend que 6 heures. Choisissez-en un en noir, bleu ou orange et commencez à écouter.

Aspirateur robot Shark ION R75 avec Wi-Fi | 199 $ | Walmart

Image: Nettoyage des requins

Si quelque chose est certain de nos jours, c’est que je veux que les robots fonctionnent pour moi. Le robot aspirateur Shark ION, réduit de 100 $, est parfait pour le travail. Ce robot aspirateur roule dans la maison pour nettoyer pratiquement tous les types de sols.

Non seulement il peut éliminer les poils, la poussière, les squames et les particules encore plus grosses, mais il peut atteindre des endroits difficiles comme les coins des pièces et le dessous des meubles. Et lorsque sa batterie est faible, ce petit bonhomme retourne sur la station de charge pour faire le plein. Vous pouvez même lui donner des commandes et planifier le nettoyage avec Alexa ou Google Assistant lorsque vous utilisez l’application Shark Clean. Il n’y a rien à ne pas aimer de votre nouvelle servante de robot personnelle.

Fauteuil inclinable en cuir PU Walnew Home Theater | 99 $ | Walmart

Image: Walmart

Il est maintenant temps de vous relever et de vous détendre dans ce confortable fauteuil inclinable Walnew. La chaise en cuir artificiel est ornée d’un repose-pieds et d’un dossier rembourrés, ainsi que d’une fonction de massage. Asseyez-vous droit, inclinez-vous en arrière ou faites une sieste complète à chaque niveau d’inclinaison. Une fois que vous êtes à l’aise, soyez encore plus à l’aise avec le masseur. Les couleurs disponibles incluent le noir et le beige.

Que vous ayez ou non un cinéma maison, aucun salon n’est complet sans ce grand fauteuil confortable.

Spider-Man: loin de chez soi DVD + Blu Ray + copie numérique | 14 $ US

Image: Marvel

En parlant de cinéma maison, cette offre sur Spider-Man: loin de chez vous vous fera souhaiter en avoir un. Que vous n’ayez jamais vu le film ou que vous en ayez autant aimé que vous vouliez une copie physique, c’est l’endroit idéal pour l’obtenir.

Avec le Blu-Ray, vous recevrez également une copie numérique des dernières escapades de Spider-Man après la fin du jeu. Des instructions sur la façon de le racheter doivent être incluses dans.

Avec une copie physique et numérique, ce film ne sera jamais loin de chez soi.

Pantalon en flanelle à manches longues ComfortSoft de Hanes pour hommes | 12 $

Graphique: Gabe Carey

Même s’il commence à se réchauffer dans notre coin de bois, les pyjamas en flanelle ne se démodent jamais. Ce pantalon chaud 100% coton de Hanes est la tenue parfaite pour se détendre autour de la maison, ou pour toute activité si vous êtes assez audacieux. Ils sont également brossés des deux côtés pour plus de douceur. Les tailles vont du petit au 2XL, et vos options de couleur sont le noir, le colorant spatial bleu et le charbon de bois chiné. Pour ma part, j’achèterai une paire et vivrai dans le luxe des jambes.

Portland Boot Company 8 “Suede Boot | 26 $

Graphique: Gabe Carey

En ce qui concerne le confort, ces bottes à enfiler confortables de Portland Boot Company correspondent vraiment à cette facture. La combinaison de cuir suédé doux et de doublure en peau de mouton et laine mélangée donne des orteils très chauds. De plus, il est disponible en taille 6 à 11 pour la plupart des pieds. Malheureusement, je ne pense pas qu’ils me conviendraient.

.