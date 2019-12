Les meilleures performances de 2019

De la comédie au drame et tout le reste.

Il va de soi qu'une année pleine de films et de télévision stellaires aurait également des performances phénoménales, et aucune pénurie d'acteurs, selon nous, ne mérite d'être reconnue. Dans tous les genres et tous les médiums, 2019 était remplie de confitures parmi les meilleures des meilleures.

Nous avons rassemblé 13 rôles différents pour rendre hommage à la fin de notre couverture de l'année, de l'éclat comique comme Bill Hader dans le rôle-titre de Barry de HBO au drame psychologique rocailleux et bidon de Willem Dafoe et Robrt Pattinson dans The Lighthouse – et tout le reste.

Faites-nous savoir qui et quelles ont été vos performances préférées de l'année dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de consulter le reste de nos résumés de fin d'année 2019, comme les meilleures bandes dessinées, les meilleurs anime et les meilleurs lutteurs professionnels de l'année.

1. Anthony Carrigan, Barry

Barry a un casting d'ensemble exceptionnel et n'est pas exactement à court de bonnes performances. Mais alors qu'ils font tous un excellent travail dans la saison 2, c'est Anthony Carrigan qui vole la vedette. Sa représentation du gangster tchétchène Noho Hank a été jouée principalement (et brillamment) pour des rires dans la saison 1, mais la deuxième saison a permis à l'acteur de donner au personnage un côté plus sombre et plus dramatique. Le désespoir de Hank d'être aimé et son approche maladroite de la vie criminelle font qu'il est facile d'oublier qu'il est toujours un tueur impitoyable, mais il y a des moments de la saison 2 où nous nous souvenons vraiment de cela, notamment la scène de l'épisode 2 quand il se transforme sur Barry – jusque-là son idole de tueur à gages. Il faut une réelle habileté pour nous faire rire autant tout en conservant un bord menaçant, et Carrigan se révèle un maître absolu des deux. – Dan Auty

2. Robert Pattinson, Willem Dafoe, le phare

Nous ne choisirions pas normalement deux performances du même film, mais il est difficile de les séparer. L'horreur psychologique merveilleusement étrange de Robert Eggers, The Lighthouse, met en vedette Robert Pattinson et Willem Dafoe dans presque toutes les scènes, et l'éclat de chaque performance dépend entièrement de son interaction avec l'autre. Dafoe a le rôle le plus fort et le plus verbeux, comme le vieux Thomas expérimenté, qui a passé des décennies à diriger un phare, tandis que le mystérieux Ephraim de Pattinson est plus gardé et réservé. Mais le plaisir avec lequel les deux acteurs livrent le dialogue archaïque mais souvent sale et hilarant d'Eggers est une joie à voir. – Dan Auty

3. William Zabka, Cobra Kai (Saison 2)

Honnêtement, William Zabka n'est pas un nom auquel tout le monde aurait pu s'attendre sur la liste des meilleures performances il y a deux ans. La star de Karaté Kid n'a eu aucun rôle de premier plan après les années 1980. C'est, au moins, jusqu'à ce que Cobra Kai arrive, permettant à l'acteur de revisiter le rôle de Johnny Lawrence qu'il a rendu célèbre. Alors que Zakba a brillé dans la saison 1 en ramenant Johnny à la vie et en le laissant tomber dans un cadre moderne, la dernière saison a permis à l'acteur de creuser encore plus profondément dans le rôle, permettant une performance nuancée qui a exploré un homme se réconciliant avec son passé et essayer d'éviter de faire les mêmes erreurs à l'avenir. Cobra Kai – et la performance de Zabka – ne devraient pas être aussi bons. Revoir un film comme Karate Kid plus de trois décennies plus tard ne devrait pas fonctionner aussi bien. Mais c'est le cas et nous en sommes reconnaissants. – Chris E. Hayner

4. Brian Cox, succession

La succession se concentre sur l'une des familles de fiction les plus puissantes au monde, les Roy, propriétaires du conglomérat médiatique Waystar Royco. À la tête de cet empire se trouve le patriarche, Logan Roy, l'un des personnages les plus menaçants et avides de pouvoir à la télévision. Il faut un acteur vraiment talentueux pour donner vie à Logan, et Brian Cox est plus que prêt à relever le défi. Dans la deuxième saison de Succession, Cox nous a terrifiés ("Sanglier sur le sol", n'importe qui?), Nous a fait le mépriser avec sa cupidité et son traitement méprisable envers sa famille, et parfois nous ont fait rire comme Logan. Mais malgré ses explosions bruyantes et ses prises de pouvoir, nous avons également vu du côté vulnérable de Logan comme quelqu'un qui avait peur de perdre le contrôle et qui, au fond, aime sa famille à sa manière narcissique. Cox continue de briller en tant que Logan vraiment inquiétant, et nous avons hâte de voir comment il gère la fin du cliffhanger de la saison 2. –Chasteté Vicencio

5. Bill Hader, Barry

Bill Hader a eu une année assez meurtrière, en termes de performances, mais Barry prend absolument le gâteau. L'ancienne superstar de SNL s'est poussée plus loin dans le personnage déchirant et angoissant d'un tueur à gages essayant désespérément de se démarquer en tant qu'acteur au cours des deux saisons de la série HBO, mais la saison 2 l'a élevé encore plus. Barry est brutal à regarder parce que peu importe à quel point vous voulez désespérément qu'il gagne, le rappel constant de son obscurité – la même obscurité qui le pousse à assassiner littéralement des gens – se profile toujours juste par-dessus son épaule. – Meg Downey

6. Zendaya, Euphoria

Dans Euphoria, Zendaya a livré à la fois une performance marquante et l'une des performances les plus vulnérables à la télévision depuis des années. Dans le drame de HBO, Zendaya perd complètement son image de Disney en tant que toxicomane de 17 ans récupérant Rue Bennett, qui se sent complètement vide après un bref passage en cure de désintoxication et lutte pour rester propre. L'émission traite de sujets lourds, explorant les expériences d'un groupe d'élèves du secondaire avec les drogues, le sexe, les relations et les traumatismes, et vous fera redouter l'idée d'élever un adolescent dans la société moderne. Rue est à la fois le personnage principal et le narrateur de la série, et le spectacle ne serait pas aussi convaincant et efficace qu'il ne le serait sans la performance exceptionnelle et réaliste de Zendaya. Nous souffrons avec Rue, nous enracinons pour elle, et nous ressentons tout ce qu'elle ressent avec le cœur lourd. – Chasteté Vicencio

7. Regina King, Watchmen

Watchmen de HBO est une réussite remarquable à la télévision, mais cela n'aurait pas fonctionné aussi bien sans les performances fantastiques de l'ensemble de la distribution, ancrées avec une résolution sans faille de Regina King et de son personnage, Angela Abar. Maintes et maintes fois, King a apporté des couches de complexité et d'émotion à un concept et un monde déjà massivement denses, ce qui fait que l'univers de la série se sent à la fois fantastique et ancré. King a vendu chaque seconde des violents troubles intérieurs d'Angela, de son passé tumultueux et de son noyau vulnérable. – Meg Downey

8. Lupita Nyong'o, nous

Jouer un rôle dans un film peut être assez éprouvant, mais Lupita Nyong'o a non seulement livré une performance exceptionnelle à la matriarche de la famille Wilson, Adelaide, mais elle a également terrifié le public avec le sosie de son personnage, Red. Alors qu'Adélaïde est peut-être une mère qui aime sa famille et fera tout pour les protéger, Red traque, menace et sa voix fera frissonner votre colonne vertébrale. Individuellement, ces deux personnages méritent d'être mentionnés pour les meilleures performances de l'année, et Nyong'o les a tous deux cloués dans un seul film. – Mat Elfring

9. Ruben Rabasa, je pense que vous devriez partir

Alors que la série Netflix de Tim Robinson, je pense que vous devriez quitter, s'est démarquée pour 2019, la représentation de Ruben Rabasa comme un gars aux idées terribles dans un groupe de discussion était le personnage le plus parlé de la série de croquis bizarre. Alors qu'il n'est à l'écran que pendant environ trois minutes de toute la première saison, il vole la vedette. Son dévouement à ce fou hors de propos fait du tour de l'esquisse – contre Paul et ses terribles idées – un moment tellement hilarant, alors que nous voyons le personnage de Rabasa tamponner et faire ce flip meme à deux reprises. Bien sûr, ce personnage peut sembler facile à jouer, mais Rabasa offre une tonne de variété à son personnage chaotique. – Mat Elfring

10. Joaquin Phoenix, Joker

Le tour de Joaquin Phoenix en tant que Clown Prince of Crime rejoint la liste croissante des performances Joker qui définissent sa carrière, correspondant parfaitement à ses prédécesseurs comme Jack Nicholson, Mark Hamill, Heath Ledger et d'autres dans une folie pure et joyeuse. Mais le Joker de Phoenix apporte quelque chose qu'aucune version précédente n'a eu: l'humanité. Fleck-devenu-Joker n'est pas simplement un clin d'œil fou pour Batman ou une force naturaliste du chaos. C'est un homme qui est né avec le pont empilé contre lui, poussé et poussé sans fin vers une explosion inévitable de violente acceptation de soi. Fleck est absolument un méchant, mais grâce aux performances sombres, étranges et engagées de Phoenix, vous pourriez tout de même vous retrouver enraciné pour lui. – Mike Rougeau

11. Ana de Armas, Knives Out

La performance qui tient tous les couteaux ensemble, à travers des rebondissements, des attaques et des trahisons, des rires et des larmes, est Ana de Armas en tant qu'infirmière et amie du patriarche de la famille assassinée, Marta. Knives Out transforme le genre meurtre-mystère-manoir sur sa tête, mais le tout s'effondrerait sans la performance incroyablement expressive et sympathique de de Armas. Certes, le détective au poulet frit au Kentucky de Daniel Craig arrive de très près. – Mike Rougeau

12. George MacKay, 1917

Le classique instantané de la Première Guerre mondiale de 1917 de Sam Mendes est livré avec un gadget puissant: le film entier semble se dérouler en une seule prise extrêmement longue. Le tout ne fonctionnerait pas aussi bien qu'il le ferait sans une performance solide en son cœur, et le succès du film repose sans doute sur les épaules de l'acteur George MacKay. Son caporal suppléant Schofield est d'abord réticent à se lancer dans cette mission suicide, et la performance vulnérable et implacable de MacKay fait ressortir les deux thèmes du film, l'héroïsme et la tragédie. – Mike Rougeau

13. Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

La talentueuse Phoebe Waller-Bridge ne fait pas que jouer dans Fleabag – elle l'a également créée. La comédie acclamée est une formidable vitrine de tout ce que Waller-Bridge fait si bien, des énormes rires aux vraies larmes alors que son personnage titulaire tente de naviguer dans la vie en tant que quelqu'un qui ne peut être décrit que comme un idiot plutôt adorable. Elle est loin d'être parfaite – c'est un peu le point. Mais sa représentation par Waller-Bridge l'est. – Mike Rougeau