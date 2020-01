Les meilleurs contrôleurs Nintendo Switch que vous pouvez obtenir en 2020

Après le lancement de la console Nintendo Switch en mars 2017, j’ai commencé à rechercher la meilleure manette Nintendo Switch. Alors que le modèle actuel (qui offre une autonomie de batterie améliorée par rapport au modèle de lancement) est excellent, les Joy-Cons laissent à désirer (au moins, le d-pad est meilleur sur Switch Lite). Heureusement, les joueurs Switch ont un certain nombre d’options en ce qui concerne les accessoires Nintendo Switch. Que vous préfériez jouer à la console Nintendo Switch avec une manette PS4 ou Xbox One, jouer avec les Joy-Cons pendant le chargement ou simplement aimer jouer en déplacement, il y a un accessoire sur mesure pour vous. Vous pouvez même rendre la console plus confortable en améliorant l’adhérence de la console elle-même, afin de ne pas la laisser tomber et d’endommager l’écran (bien que vous devriez probablement toujours obtenir un protecteur d’écran, juste au cas où).

La manette Nintendo Pro officielle est toujours l’option incontournable pour la meilleure manette Nintendo Switch pour la console dans son ensemble (elle a une excellente batterie parfaite pour les longs jeux, une charge facile et peut être utilisée avec une station d’accueil Nintendo Switch ou même si vous utilise la console en mode table), mais c’est aussi un peu cher. Vous cherchez autre chose? Nous sommes sur l’affaire.

Que vous recherchiez une alternative Switch Pro moins chère ou que vous vouliez simplement quelque chose avec une prise en main différente pendant que vous jouez à Minecraft, nous avons heureusement un certain nombre d’autres options de jeu à notre disposition sans avoir à recourir à un mod Switch; des sociétés tierces comme 8Bitdo et PDP ont introduit de grandes alternatives au contrôleur Pro qui tiennent compte des préférences personnelles tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités non trouvées dans les accessoires Nintendo Switch d’origine. Tous ces accessoires Switch ne sont pas gagnants, mais j’ai testé et identifié certains des meilleurs contrôleurs Nintendo Switch (dont la plupart fonctionnent également avec le nouveau Switch Lite, soit dit en passant), si vous avez besoin de quelque chose d’un peu différent à un prix plus abordable. prix.

Nous garderons cet article à jour pendant que nous testons de nouveaux contrôleurs, adaptateurs et autres accessoires Switch, car d’autres seront introduits en 2020. En attendant, lisez la suite pour un aperçu des meilleurs contrôleurs Nintendo Switch que nous avons essayés et que nous pouvons garantir. Notez que tous les prix indiqués ci-dessous sont susceptibles de changer – Amazon réduit régulièrement le prix de ces produits, vous pouvez donc voir une réduction en cliquant sur ce que nous n’avons pas répertorié ici.

Aperçu rapide: les meilleures manettes Nintendo Switch que nous avons testées

Manette Nintendo Switch Pro

La meilleure manette Nintendo Switch d’origine

Le bon:

La meilleure ergonomie de tous les contrôleurs que j’ai utilisés Les boutons sont satisfaisants pour appuyer sur Fonctionnalités Prise en charge NFC / Amiibo, grondement HD et commandes de mouvement

Le mauvais:

Le D-Pad est sujet à des entrées incorrectes. Le prix de 70 $ est un peu raide

Tout d’abord, nous ne pouvons pas parler des meilleures manettes Nintendo Switch sur le marché sans parler de l’option première, la manette Nintendo Switch Pro. Le Switch Pro est un excellent achat pour la plupart des joueurs avec très peu de défauts. Pour moi, il a la meilleure ergonomie parmi les contrôleurs de jeux vidéo pour consoles Nintendo, Microsoft et Sony. C’est la taille parfaite pour mes grandes mains, et les déclencheurs sont en forme juste pour les doigts au repos. Les boutons du visage sont agréables à appuyer; les boutons +, -, Accueil et Capture d’écran cliquent à merveille; et les sticks analogiques ont une bonne tension. Il a également une grande autonomie et fonctionne même avec le Switch Lite, si c’est quelque chose que vous recherchez. Tous ces avantages font qu’il fonctionne parfaitement pour la plupart des jeux Switch. Le seul problème que j’ai avec le contrôleur Pro est le D-Pad. Il est sujet à des entrées incorrectes, ce qui est plus visible lorsque vous jouez à des jeux de puzzle comme Tetris 99 ou à des jeux de combat comme Mortal Kombat 11. Cela se produit généralement lorsque vous appuyez sur une direction sur le pavé, mais vous êtes un peu décentré, provoquant une entrée dans la mauvaise direction. Ce n’est pas un problème la plupart du temps lorsque vous jouez avec la console Switch (vous n’avez pas besoin d’un d-pad hyper-réactif pour Super Smash Bros.Ultimate ou Xenoblade Chronicles 2, par exemple) mais quand je joue un jeu qui s’appuie fortement sur le D-Pad, j’opte toujours pour autre chose que le Switch Pro.

La manette Nintendo Switch Pro possède également de nombreuses fonctionnalités que la plupart des contrôleurs tiers incluent rarement, ainsi qu’un câble USB-C vers USB-A assez performant. Cela inclut la prise en charge NFC / Amiibo, le grondement HD et les commandes de mouvement. Ces éléments ne sont pas requis pour la grande majorité des jeux, mais de temps en temps, une certaine utilisation d’entre eux peut vous faire sourire – le grondement HD est parfaitement utilisé dans Super Mario Odyssey, par exemple. Cependant, le prix du contrôleur Pro est également de 70 USD, ce qui est plus cher que le DualShock 4 et le dernier contrôleur Xbox One. Il ne fait aucun doute que le contrôleur Pro est l’un des meilleurs contrôleurs Nintendo Switch et l’un des meilleurs accessoires Switch que vous pouvez acheter, mais quand il y a de grandes options à des prix moins chers, il est difficile de justifier l’achat d’un deuxième, troisième et / ou quatrième pour vos amis à utiliser pour, disons, Smash.

Adaptateur Bluetooth sans fil 8Bitdo

La meilleure façon d’utiliser les contrôleurs PS4 et Xbox One sur le Switch

Le bon:

Permet d’utiliser un DualShock 4, une Xbox One compatible Bluetooth, Wii U Pro, Wiimote, DualShock 3 et tout contrôleur 8Bitdo compatible

Le mauvais:

Certains jeux peuvent provoquer des vibrations anormales, ce qui nécessite des mises à jour du micrologiciel pour corriger

La première fois que j’ai branché l’adaptateur Bluetooth 8Bitdo dans ma station d’accueil pour console Switch, c’était comme de la magie noire. J’utilisais mon DualShock 4 sur une plate-forme Nintendo, frappant Circle quand il a demandé A, Cross quand il a demandé B. Et quand il a demandé X? Vous l’avez deviné: Triangle. Il y avait certainement une période pour s’habituer aux boutons sur lesquels je devais appuyer pour chaque entrée demandée par le commutateur, mais une fois que cela a réussi, l’adaptateur s’est révélé un excellent moyen d’utiliser non seulement le DualShock 4, mais un large éventail de contrôleurs compatibles Bluetooth qui ne se connectent pas déjà directement au commutateur.

Bien sûr, tout contrôleur que vous utiliserez avec cet adaptateur n’inclura pas de fonctionnalités telles que le grondement HD, les commandes de mouvement ou la prise en charge Amiibo. Ces pertes sont négligeables pour la grande majorité des expériences, en particulier lorsque l’utilisation de votre contrôleur Bluetooth préféré est le compromis. Cependant, un inconvénient de cet adaptateur est un problème de grondement qui survient avec certains jeux. Plus récemment, j’ai vécu cela avec Fire Emblem: Three Houses, où votre contrôleur vibre anormalement même si vous désactivez le grondement dans les paramètres système du commutateur. Ce problème a été corrigé pour des jeux comme Splatoon 2 et Crash Bandicoot: N Sane Trilogy, bien que cela vous oblige à brancher l’adaptateur sur un ordinateur pour mettre à jour le firmware. Si vous voulez un moyen bon marché d’avoir un bon contrôleur avec votre console Switch, c’est le gadget à acheter.

8Bitdo SN30 Pro Plus

La meilleure alternative au contrôleur Switch Pro

Le bon:

Cartographie étendue des boutons et personnalisation des macros Zones mortes réglables pour les sticks et déclencheurs analogiques Fonctionnalité de grondement personnalisable Batterie rechargeable amovible Permet l’utilisation de deux piles AA au lieu du bloc-batterie Aussi une excellente option pour les jeux classiques

Le mauvais:

Le 8Bitdo SN30 Pro Plus est l’un des contrôleurs de commutation les plus excitants. Non seulement il présente un design inspiré de la SNES, mais il propose également une personnalisation étendue pour le mappage des boutons, les sticks analogiques, les entrées de déclenchement et les réglages de vibration. Il vous permet d’échanger les entrées des boutons, d’inverser les axes X et Y sur vos sticks analogiques, et plus encore. Vous pouvez même créer des macros jusqu’à 18 entrées. Toute cette personnalisation doit être effectuée sur un écran d’ordinateur, mais le logiciel de personnalisation de 8Bitdo est un jeu d’enfant à utiliser. Le seul inconvénient est qu’il n’y a pas de boutons ou de palettes supplémentaires sur le contrôleur, donc le remappage est limité à l’échange de boutons.

Ma chose préférée à propos de ce contrôleur est le fait qu’il comprend une batterie amovible et rechargeable et permet également des piles jetables. En tant que personne actuellement assise à côté d’une boîte de contrôleurs PS3 morts, je suis heureux de savoir qu’il existe une excellente alternative au contrôleur Switch’s Pro que je pourrai utiliser longtemps après la fin de sa batterie rechargeable.

Contrôleur PDP Faceoff Deluxe +

Le meilleur contrôleur Switch Pro économique

Le bon:

Super D-padExcellente ergonomieRaquettes remplaçablesLe port audio fonctionne très bien pour les jeux avec chat vocal et l’écoute avec des écouteurs

Le mauvais:

Peut frapper les pagaies par accident dans certains cas, ne peut pas réveiller l’interrupteur du mode veille

Quand j’ai appris que le Switch avait une alternative de contrôleur Pro qui comprenait un port audio, des palettes remappables et ne coûtait que 25 $, je ne m’attendais pas à grand-chose en termes de qualité. Le contrôleur filaire PDP Faceoff Deluxe + a dépassé mes attentes et est maintenant l’un de mes favoris à utiliser avec le commutateur. En le tenant, il ressemble beaucoup à la manette Nintendo Pro. Je ne pense pas qu’aucun de ces contrôleurs ne bat le contrôleur Pro en pure ergonomie, mais ce pad PDP s’en rapproche. La forme générale est la même, mais les bâtons et les déclencheurs montent un peu plus haut. J’aime la hauteur élevée des déclencheurs, mais j’ai l’impression qu’ils auraient pu être remodelés un peu pour mieux s’adapter à la courbe naturelle de vos doigts.

Néanmoins, cela ne gâche guère l’expérience. L’inclusion de palettes remappables est un ajout fantastique. Vous pouvez mapper n’importe quel bouton à ces palettes, et je l’ai trouvé incroyablement utile pour les jeux qui affectaient le sprint à un bouton de visage. Dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, je suis capable de sprinter, de sauter et de glisser, tout en contrôlant l’appareil photo avec mon pouce fermement posé sur le stick droit. Bien sûr, cela peut présenter des problèmes dans certains jeux. En passant de Breath of the Wild à Super Mario Maker 2, je serais instinctivement pressé la pagaie tout en faisant des sauts. Et malheureusement, il n’y a qu’un seul profil de configuration et aucun moyen de désactiver les palettes, donc si vous ne voulez pas les utiliser, vous devrez passer par le court processus de les mapper les uns aux autres – cela le rend si il n’y a pas d’entrée lorsque vous les appuyez. C’est un problème mineur, mais néanmoins ennuyeux.

Heureusement, le PDP Faceoff Deluxe + est suffisamment agréable à utiliser pour faire face à la pression accidentelle occasionnelle d’un bouton. Ses sticks analogiques ont une tension similaire à celle du contrôleur Pro, et il a un super D-Pad. Le port audio 3,5 mm est une bonne option pour le chat vocal dans les jeux pris en charge (par exemple Fortnite), bien que j’ai passé la plupart de mon temps à utiliser le port pour écouter avec mon casque préféré. Cela fonctionne très bien, avec la possibilité de contrôler votre volume sur le contrôleur lui-même et dans le menu du commutateur. Et avec sa connexion filaire, vous n’avez pas à vous soucier de la batterie qui meurt. Étant donné que cette connexion filaire alimente le commutateur, vous ne pourrez pas allumer la console depuis le mode veille – vous devrez appuyer sur le bouton d’alimentation de votre commutateur connecté avant de commencer à jouer. Tant que vous êtes d’accord avec ces quelques inconvénients, je peux recommander sans réserve le Faceoff Deluxe +.

Hori Split Pad Pro

Meilleur commutateur Joy-Cons pour le mode portable

Le bon:

La conception ergonomique rend le jeu à la main plus confortable Plus de sticks analogiques précis que Joy-ConsExcellent D-Pad de Nintendo Gros boutons pour le visage et les épaules S’adapte facilement dans le dock avec Split Pad Pro attaché Palettes arrières programmables

Le mauvais:

Limité à une utilisation portable uniquement Les palettes arrière ne peuvent être programmées que sur un bouton de leur côté respectif Pas de grondement, de commandes de mouvement ou de capacité de lecteur NFC

Le Hori Split Pad Pro est le meilleur ensemble de Joy-Cons avec lequel j’ai jamais joué. En tant que personne avec de grandes mains, les petits Joy-Cons sont extrêmement inconfortables à utiliser, ce qui m’oblige essentiellement à utiliser un étui à poignée lorsque je joue à la main. Avec le Split Pad Pro, je n’ai besoin de rien d’autre pour vivre une expérience agréable et confortable. Ce n’est pas aussi confortable que de tenir un vrai contrôleur, mais le Split Pad Pro a suffisamment de matériel supplémentaire pour remplir facilement vos mains et rendre le placement des boutons confortable pour interagir avec. Et en ce qui concerne les boutons, le D-Pad et les sticks analogiques, je ne pourrais pas être plus heureux. Les sticks analogiques offrent une expérience plus fluide et plus précise, tandis que le D-Pad est l’un des meilleurs que j’ai vus pour la console hybride – en particulier en mode portable. Le Switch est encore plus facile à ancrer avec le Hori Split Pad Pro attaché, s’insérant dans sa maison en plastique comme une pièce de puzzle.

Cependant, le Hori Split Pad Pro a ses inconvénients. En l’absence de tout type de grondement ou de contrôle de mouvement, je me demandais si je manquais des fonctionnalités spécifiques dans The Legend of Zelda: Link’s Awakening – certains jeux Switch, comme Cadence of Hyrule, utilisent le grondement HD de manière critique . Après avoir parcouru des articles en ligne, je me suis convaincu que je ne l’étais pas, mais cette incertitude fera probablement son apparition à chaque nouveau jeu. Une autre gêne mineure est l’impossibilité de mapper les deux palettes arrière aux boutons du visage ABXY. Le Split Pad Pro ne peut être utilisé qu’en mode portable car les contrôleurs n’ont aucun moyen de communiquer sans fil – avec le Switch ou entre eux. Cela laisse la palette gauche avec des options limitées pour le remappage; Je ne pouvais pas trouver une bonne utilisation de la palette gauche qui était plus pratique que de simplement pousser le D-Pad. Bien sûr, comme il s’agit d’une paire de Joy-Cons qui doivent être attachés à la console, cela ne fonctionne pas non plus avec la station d’accueil Switch.

Malgré ces quelques lacunes, je ne me vois pas revenir au Joy-Cons officiel de Nintendo. La taille supplémentaire du Split Pad Pro serait suffisante, mais les sticks analogiques plus lisses, le D-Pad supérieur et les boutons plus gros me rendent excité pour la prochaine fois que je joue sur mon Switch. Il n’est bien sûr pas compatible avec le Switch Lite, car il ne prend pas en charge différentes options Joy-Con, et vous ne pouvez pas l’obtenir en néon.

Hori D-Pad Joy-Con

Excellente option pour un D-Pad en mode portable

Le bon:

Une excellente option pratique pour un D-Pad en mode portableTrès confortable pour les jeux qui excellent avec un D-Pad

Le mauvais:

Limité à une utilisation portable uniquement Incompatible avec la plupart des étuis et poignées

La chose la plus décevante à propos du Switch est peut-être l’absence d’un D-Pad approprié sur son Joy-Con gauche. Ce n’est pas un dealbreaker automatique, avec des jeux comme Breath of the Wild et Super Smash Bros.Ultimate n’utilisant pas le D-Pad pour quelque chose de super exigeant, mais quand la situation l’exige, le Hori D-Pad Joy-Con se sent beaucoup plus précis et confortable lors de la lecture en mode portable.

Le D-Pad du Joy-Con de Hori est plus doux que ce que je recherche habituellement, mais il est difficile de nier à quel point l’expérience est agréable. Je n’avais pas réalisé à quel point un D-Pad m’avait manqué jusqu’à ce que je l’utilise pour jouer à des jeux comme Mortal Kombat 11, Tetris 99 et Super Mario Maker 2. Ces jeux, ainsi que de nombreux autres, ont depuis été beaucoup plus agréables en mode portable.

Il y a cependant quelques points importants à noter. Tout d’abord, ce Joy-Con ne peut pas être utilisé sans fil, vous êtes donc limité à l’utiliser en mode portable. Deuxièmement, il est incompatible avec la plupart des étuis et des poignées. En effet, le bouton de verrouillage dépasse davantage que le Joy-Cons officiel de Nintendo. J’ai pris une paire de ciseaux et j’ai coupé un espace pour cela sur mon étui à poignée Orzly bon marché, mais je ne ferai probablement pas la même chose avec mes accessoires plus chers.

8bitdo M30 Bluetooth

La meilleure manette classique sur Nintendo Switch

Le bon:

Fantastique D-Pad et ergonomie Se connecte directement à Nintendo Switch Également compatible avec Windows, Mac, Android et Raspberry Pi

Le mauvais:

Ne convient pas à tous les jeux

Le contrôleur M30 de 8Bitdo pourrait bien être l’un de mes pads préférés. En tant qu’enfant de Sega Genesis, j’ai toujours occupé une place spéciale dans mon cœur pour le contrôleur à six boutons, ce que le M30 émule et améliore. Son ergonomie a été façonnée différemment pour le rendre plus confortable à tenir que l’original Sega, et le D-Pad est de loin mon préféré de tout contrôleur 8Bitdo. Les titres classiques, les jeux de plateforme et les jeux de combat sont le choix évident pour le M30, mais je me suis également retrouvé à profiter de Super Smash Bros.Ultimate avec. Cela ne fonctionnera certainement pas avec tous les jeux, en particulier ceux qui reposent sur un deuxième stick analogique, mais c’est un contrôleur auquel je vais toujours si c’est possible.

8Bitdo N30 Bluetooth

La meilleure manette NES pour Nintendo Switch

Le bon:

Mieux boutons d’épaule que le NES Joy-Cons exclusif à l’abonnement Comprend un bouton Accueil Se connecte directement à Nintendo Switch Également compatible avec les récepteurs rétro et les adaptateurs USB

Le mauvais:

Ne convient pas à tous les jeux

Le 8Bitdo N30 ne sera pas pour tout le monde. C’est un contrôleur de style NES qui est idéal pour des jeux très spécifiques, comme tout dans la bibliothèque NES de Switch Online et très peu d’autres. Je préfère la forme et la disposition des boutons du contrôleur NES pour les jeux de cette console, mais en essayant de trouver d’autres utilisations pour le N30, j’ai échoué en grande partie. Même les jeux Tetris modernes comme Tetris 99 et Puyo Puyo Tetris nécessitent plus que les boutons D-Pad et B et A – les deux boutons supplémentaires du N30 sont réservés à Turbo. Le N30 comprend des boutons d’épaule pour L et R, ce qui étend le nombre de jeux avec lesquels il peut être utilisé (par exemple, New Super Mario Bros.U Deluxe et Mario Kart 8 Deluxe), mais les options sont toujours limitées.

J’utilise principalement mon N30 en conjonction avec un récepteur rétro qui me permet de l’utiliser avec du vrai matériel NES et l’AVS de RetroUSB. C’est mon nouveau pad préféré pour cette console. C’est également une excellente option pour le Switch, mais il n’est pas nécessaire de profiter d’un jeu, NES ou non. Cependant, si vous recherchez cette expérience NES très spécifique, je peux recommander sans réserve le N30. Les contrôleurs NES Switch de Nintendo sont bons, mais ils ont des boutons d’épaule inférieurs et doivent être facturés de la même manière que vos Joy-Cons – sans oublier l’abonnement Nintendo Switch Online qui est requis avant même de pouvoir les acheter. Avec tout cela, le N30 est parfait pour le travail.

8Bitdo SN30 Bluetooth

La meilleure manette SNES pour Nintendo Switch

Le bon:

Se connecte directement à Nintendo SwitchVient avec un récepteur rétro pour une utilisation SNES

Le mauvais:

Ne convient pas pour certains jeux

Le SN30 Pro Plus discuté précédemment pourrait être le meilleur contrôleur de commutateur de cette liste, et avec sa disposition de style SNES, il est idéal pour les jeux classiques. Cependant, si vous cherchez quelque chose d’un peu plus authentique à l’expérience SNES, alors le SN30 de base est votre meilleure alternative. Comme le M30 et le N30, il ne fonctionne pas avec tous les jeux, mais il existe de nombreuses options intéressantes avec l’excellente sélection de plateformes et de jeux de combat du Switch.

Le SN30 est également livré avec un récepteur rétro qui peut être branché sur un SNES. Si vous avez toujours une Super Nintendo – ou une Super NT analogique – alors c’est une option géniale pour jouer à des jeux classiques sur cette console. Et en prime, ce récepteur rétro peut également être connecté via USB, tant que vous avez un câble USB-C supplémentaire connecté.