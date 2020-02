Les meilleurs démarreurs Pokémon de toutes les personnes, selon vos votes – Fonctionnalité

Les résultats sont là! La semaine dernière, nous vous avons demandé de choisir vos Pokémon de départ de type Feu, Herbe et Eau préférés de partout dans le Pokémon série pour découvrir vos trois favoris parmi les 24 Pokémon de départ des jeux principaux à ce jour, y compris les démarreurs Gen 8 du tout nouveau Épée et bouclier Pokémon sur Switch, que vous pouvez lire dans notre critique.

Un grand merci aux milliers de personnes qui ont voté – le moment est venu de révéler vos favoris. Ils ont été comptés et recomptés. Ici, nous allons vous donner un aperçu des trois premiers de chaque catégorie et révéler votre gamme de démarrage ultime avec les meilleurs des huit générations de Pokémon. Assurez-vous de consulter notre classement des meilleurs jeux Pokémon de tous les temps si vous êtes intéressé par la façon dont les jeux s’affrontent.

Et si vous vous demandez laquelle des trois entrées vous devez choisir avant de vous lancer dans votre voyage à travers la région de Galar dans Pokémon Sword and Shield, consultez notre aperçu des entrées Gen 8 et leurs évolutions.

Vous pensez que ça va être une passerelle de génération 1? Continuez à lire pour le découvrir…

Pokémon Starter de type Feu – Le Top 3 voté par vous

Dans l’ordre inverse, Scorbunny a obtenu le moins de votes – sans doute attendu, car très peu ont eu l’occasion de connaître le pompier Gen 8 pour le moment. Plus surprenant peut-être, il était suivi de près par le mignon petit Tepig à la 7e place. Fennekin, Litten et Chimchar ont respectivement pris les 6e, 5e et 4e places, mais les trois premières générations ont fait partie du top 3 …

3. Torchic

Avec 13% des voix au total, Torchic, démarreur de 3e génération, ne pouvait pas en faire assez pour régner sur le perchoir, mais a tout de même réussi un podium respectable.

2. Cyndaquil

24% de votre amour ont placé le Gen 2 Fire ´mon Cyndaquil à la deuxième place, ce qui ne laisse qu’une seule possibilité pour la première place …

1. Charmander

Oui, les 3 meilleurs foyers suivent leur ordre de sortie, Char-Char-Charmander prenant la première place. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que son évolution ultime dans le puissant Charizard a donné un coup de main à ce petit garçon fougueux. Cependant, il a réussi, il est difficile de discuter avec ce visage.

Ensuite, ce sont les types d’herbe …

