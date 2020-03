Les meilleurs écouteurs antibruit de Sony sont tombés à l’un de leurs prix les plus bas de tous les temps

Par James Pickard,

Lundi 2 mars 2020 17:13 GMT

Le Sony WH1000XM3 est régulièrement considéré comme l’un des meilleurs écouteurs antibruit que vous pouvez actuellement acheter – et il est actuellement en vente sur Amazon US pour l’un de leurs prix les plus bas.

À l’heure actuelle, vous pouvez en acheter une paire pour 278 $ sur le nez. Il faudrait revenir au tout début de l’année – puis au Black Friday avant cela – pour les trouver à ce prix. Étant donné qu’ils se vendaient généralement environ 350 $, cela représente 20% de moins que le prix normal.

Qu’est-ce qui les rend si bons, alors? Eh bien, ils disposent de certaines des meilleures capacités de suppression du bruit de l’industrie et d’une qualité audio globale sans jamais compromettre le confort. Ajoutez à cela, vous obtenez 30 heures de vie sur une batterie entièrement chargée ou une utilisation décente de cinq heures sur une charge de 30 minutes seulement.

Donc, que vous souhaitiez noyer la populace lors de vos déplacements ou le bourdonnement des moteurs pendant un vol pour vous concentrer pleinement sur vos jeux, films, musique ou plus, vous pouvez être sûr que ces écouteurs Sony sont parfaitement adaptés à la tâche.

Ils sont même livrés avec un câble audio inclus si vous souhaitez utiliser une connexion filaire où Bluetooth n’est pas pris en charge naturellement, comme sur le Switch.

Pendant ce temps, si vous cherchez un casque de jeu légèrement moins cher, vous pouvez également trouver le SteelSeries Arctis 1 pour 44,99 $ dès maintenant sur Amazon US. Ce sont un excellent rapport qualité / prix et prennent en charge plusieurs plates-formes si vous aimez rebondir entre les consoles.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours trouver toutes les dernières offres en matière de jeux, de technologie et plus encore sur Jelly Deals. Rendez-vous maintenant pour trouver toutes les dernières informations si vous envisagez une précommande Xbox Series X ou PS5.

