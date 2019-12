Les meilleurs films et émissions de super-héros 12/27

De sinistre et granuleux à brillant et amusant, 2019 a livré pour les capes et les capots.

Ah, super-héros. Le cadeau qui continue à donner. Bien sûr, le MCU a peut-être tiré les rideaux de la phase 3 avec la sortie de Avengers: Fin de partie cette année, mais cela ne signifie pas que le film de super-héros et la bulle TV montrent des signes d'éclatement pour l'instant. En fait, il ne semble que se renforcer avec de plus en plus d'histoires de bandes dessinées adaptées par différents studios et réseaux de manière de plus en plus créative.

2019 a vu la sortie de Watchmen de HBO, notre émission de l'année 2019, aux côtés d'autres favoris légèrement décalés comme Umbrella Academy de Netflix, The Boys d'Amazon et la dernière saison de Legion de FX. Ajoutez à ce mélange des favoris animés comme My Hero Academia, des friandises pour tous les âges comme Shazam et des comédies d'action originales comme Doom Patrol, et vous avez la recette d'une année vraiment forte pour les capes et les capots.

Quels films et émissions de télévision de super-héros étaient vos favoris en 2019?