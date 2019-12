Les meilleurs jeux Nintendo Switch et 3DS testés en 2019

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs.

GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.

Les meilleurs jeux de commutation et 3DS de 2019, selon les avis GameSpot

La Nintendo Switch fonctionne bien depuis son lancement en 2017, tandis que la 3DS se dirige vers le coucher du soleil avec grâce. Les deux systèmes ont eu de très bons jeux cette année, donc que vous gardiez toujours votre 3DS ou que vous ne cherchiez que des jeux Switch, nous avons ce qu'il vous faut.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de tous les jeux Nintendo Switch qui ont obtenu un 8 ou plus sur l'échelle d'évaluation de GameSpot en 2019. Pour votre référence, un 8 est un "grand" jeu à notre échelle, tandis qu'un 9 est "superbe" et un 10 est essentiel." Parce que le Switch en particulier dispose de quelques ports, nous avons inclus des ports d'anciens jeux qui sont venus sur Switch cette année.

Cette liste comprend à la fois des exclusivités propriétaires et des jeux disponibles sur plusieurs plateformes. Ce fut une année fantastique pour les exclusivités Switch en particulier, avec Pokemon Sword and Shield, Fire Emblem: Three Houses et Luigi's Mansion 3 parmi les hors concours.

Si vous êtes intéressé par ce que nous avons souligné dans nos prix annuels Best Of, passez à notre hub Best Games of 2019. Et pendant que vous y êtes, gardez les yeux ouverts pour nos jeux les plus attendus à venir en 2020.