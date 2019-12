Les meilleurs jeux PC testés en 2019

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs.

GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.

Les meilleurs jeux PC de 2019, selon les critiques de GameSpot

Un nombre écrasant de jeux vidéo sortent sur PC chaque année sur une variété de plates-formes, comme Steam et Epic Games Store. Si vous cherchez plus de jeux à jouer sur votre PC, ne cherchez pas plus loin – nous passons en revue pas mal de jeux chaque année, et nous pouvons vous aider à affiner votre liste de jeux.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les jeux PC qui ont obtenu un 8 ou plus sur l'échelle d'examen de GameSpot en 2019. En termes simples, un 8 est un "grand" jeu à notre échelle, tandis qu'un 9 est "superbe" et un 10 est "essentiel." Cette année, nous n'avons donné qu'un score de 10/10, et c'est à Disco Elysium, une exclusivité PC.

Cette liste comprend à la fois des exclusivités PC et des jeux disponibles sur plusieurs plateformes. Quoi qu'il en soit, ces jeux sont recommandés pour PC, vous trouverez donc quelque chose qui vous intéresse ici tant que vous avez un PC pour y jouer.

Si vous êtes intéressé par ce que nous avons souligné dans nos prix annuels Best Of, passez à notre hub Best Games of 2019. Et pendant que vous y êtes, gardez les yeux ouverts pour nos jeux les plus attendus à venir en 2020.