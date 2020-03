Les meilleurs jeux pour jouer tout en étant coincé à la maison

Pokemon Sword / Shield – Kevin Knezevic, rédacteur en chef adjoint

The Switch ne manque pas de grands titres pour vous absorber une fois enfermé à la maison, mais Pokemon Sword and Shield sont parmi les meilleurs. Ce qui rend les jeux Pokémon – et Sword and Shield en particulier – de tels temporisateurs convaincants, c’est la profondeur cachée sous leur surface. Même si vous avez déjà conquis la Ligue Pokémon et effacé le scénario principal, il y a encore une variété d’activités différentes à faire. Vous pouvez affronter une procession sans fin d’adversaires IA dans la tour de bataille, parcourir la zone sauvage à la recherche de tous les Pokémon insaisissables que vous avez pu manquer, chasser des monstres brillants incroyablement rares, ou même essayer de découvrir toutes les recettes du Curry Dex.

Le véritable attrait des jeux, cependant, est d’essayer de constituer une équipe compétitive. Bien que vous puissiez facilement parcourir tous les adversaires que vous rencontrez au cours de l’aventure principale avec n’importe quel vieux Pokémon que vous avez attrapé, vous devrez consacrer beaucoup plus de temps et de réflexion à votre groupe si vous espérez bien réussir dans les batailles en ligne. Cela implique d’élever des Pokémon avec les bonnes natures et les bonnes statistiques de base, de les entraîner avec EV pour améliorer leurs statistiques et de concevoir les bons ensembles de mouvements et les bonnes stratégies pour votre équipe. Cela prend du temps mais est incroyablement gratifiant, et Sword and Shield a apporté quelques ajustements intelligents pour rationaliser tout ce processus, rendant les combats compétitifs plus accessibles que jamais. (Nous avons également une grande série de vidéos pour vous aider à vous battre dans un Pokémon compétitif si tout cela semble intimidant.)

Même si l’aspect compétitif de la série ne vous plaît pas, Sword et Shield sont d’excellents jeux pour jouer avec des amis grâce aux nouveaux Max Raids – des combats coopératifs dans lesquels vous faites équipe avec trois autres entraîneurs pour affronter Dynamaxed Pokemon. Les monstres que vous rencontrez dans ces batailles ont souvent quelques statistiques de base parfaites et leur capacité cachée (qui ne peuvent pas être obtenues autrement dans les jeux), et vous obtenez une tonne de récompenses alléchantes pour gagner comme Exp. Candy et TRs, donc c’est toujours amusant de participer à Max Raids.

De plus, ces raids sont le seul moyen de rencontrer Gigantamax Pokemon, qui sont rares et tout simplement cool. J’ai passé des dizaines d’heures à sauter dans Max Raids avec mes amis, et je ne m’attends pas à ce que cela change de sitôt tant que Game Freak continuera à proposer régulièrement de nouveaux événements Max Raid. La série Pokemon a longtemps manqué d’un bon mode coopératif pour compléter ses crochets compétitifs, mais Sword et Shield ont finalement corrigé cela, ce qui en fait un excellent moyen d’occuper tout temps d’arrêt inactif.