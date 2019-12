Les meilleurs jeux PS4 testés en 2019

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs.

Les meilleurs jeux PS4 de 2019, selon les critiques de GameSpot

Des centaines de jeux vidéo sortent chaque année, et nous en examinons autant que possible. Mais avec le flux apparemment constant de nouveaux jeux qui sortent, il peut être difficile de choisir lesquels jouer. Si vous ne savez pas par où commencer, nous avons ce qu'il vous faut!

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les jeux PlayStation 4 qui ont obtenu un score de 8 ou plus sur l'échelle d'examen de GameSpot en 2019. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, un 8 est un «grand» jeu à notre échelle, tandis qu'un 9 est «superbe» et un 10 est «essentiel». En termes encore plus simples, ces trois scores représentent le meilleur des meilleurs sur GameSpot, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec l'un des jeux répertoriés ici.

Cette liste comprend à la fois des exclusivités propriétaires et des jeux tiers disponibles sur plusieurs plateformes. Alors que certaines des grandes exclusivités de première partie que nous attendions cette année ont été repoussées à 2020, il y a encore beaucoup d'options pour vous. Considérez cette recommandation de GameSpot pour les jeux auxquels vous pouvez jouer sur votre PS4!

Si vous êtes intéressé par ce que nous avons souligné dans nos prix annuels Best Of, passez à notre hub Best Games of 2019. Et pendant que vous y êtes, gardez les yeux ouverts pour nos jeux les plus attendus à venir en 2020.