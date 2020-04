Les meilleurs jours de bains pour améliorer votre statut social de charme – HITC

Atlus

Les meilleurs jours pour visiter les bains à Persona 5 Royal afin que vous puissiez améliorer votre charme beaucoup plus rapidement.

Persona 5 Royal est maintenant disponible sur PlayStation 4, ce qui signifie que les voleurs fantômes de retour doivent une fois de plus faire face à tout le stress lié à devenir un spécimen parfait dans un jeu vidéo. Il y a un tas de statistiques sociales pour passer au niveau supérieur telles que la gentillesse, la connaissance et la compétence, et il y a aussi du charme qui vous aidera lorsque vous tenterez de séduire la belle Ann (ou Lady Ann comme dirait Morgana). L’une des façons les plus efficaces d’améliorer cette statistique sociale est de visiter les bains publics, et vous trouverez ici les meilleurs jours pour tremper vos orteils dans de l’eau chaude.

Comme mentionné précédemment, le charme est une statistique sociale importante dans Persona 5 Royal car un certain niveau sera nécessaire pour continuer à faire progresser votre confidente avec Ann. Non seulement cela, mais la statistique sociale ainsi que tous les autres seront également essentiels pour progresser dans les scénarios avec la plupart de vos autres confidents.

Bien qu’il existe de nombreuses façons d’améliorer chaque statistique sociale, vous trouverez ci-dessous les meilleurs jours pour visiter les bains publics pour devenir Casanova.

Quels sont les meilleurs jours pour visiter les bains publics de Persona 5 Royal?

Les meilleurs jours pour visiter les bains publics de Persona 5 Royal sont le lundi et le jeudi.

La visite des bains publics ces jours-ci à Persona 5 Royal vous procurera trois points de charme par rapport aux deux habituels. Passer du temps là-bas les jours de pluie vous donnera également la possibilité d’améliorer davantage votre attrait.

Outre le fait de mettre une serviette et de tremper vos orteils dans de l’eau chaude, d’autres façons d’améliorer votre charme incluent la lecture de livres dédiés à la statistique sociale. Ceux-ci peuvent être trouvés à la bibliothèque ainsi que dans les magasins.

Au début de Persona 5 Royal, vous pouvez également augmenter le charme en travaillant au magasin 777, ce qui coïncidera avec un montant supplémentaire d’argent.

En plus de ce qui précède, vous ne devez jamais oublier d’acheter une boisson au jus du Shibuya Underground Walkway. Bien qu’il puisse être facile d’oublier, vous devriez faire une note mentale pour toujours acheter au stand de jus un dimanche parce que l’or liquide augmentera l’une de vos statistiques sociales.

