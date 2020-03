Les meilleurs nouveaux jeux qui sortiront bientôt sur Switch, PS4, Xbox One et PC – 22-31 mars 2020

Les nouvelles versions couvrent normalement les plus grands jeux vidéo lancés chaque semaine, mais grâce à Persona 5 Royal, cet épisode regarde un peu plus loin. C’est un épisode bourré d’action avec des personnages comme Ninja Theory’s Bleeding Edge, One Piece: Pirate Warriors 4 de style anime, et le port Nintendo Switch de Saints Row 4: Re-Elected. Et après plus d’une décennie, Valve revient enfin dans City 17 avec Half-Life: Alyx.

Half-Life: Alyx – 23 mars

Disponible sur: PC

Oui, nous obtenons enfin un autre jeu Half-Life, et comme son nom l’indique, vous incarnez Alyx Vance, remplissant l’histoire entre Half-Life 1 et 2. Alyx est un jeu VR, vous permettant d’atteindre physiquement et de manipuler des objets, des armes à feu et résolvez des énigmes. Le jeu est compatible avec la plupart des casques VR PC, et si vous possédez un Valve Index, vous en recevrez une copie gratuitement.

Plus de couverture:

Bleeding Edge – 24 mars

Disponible sur: Xbox One, PC

Ninja Theory, le studio derrière DMC: Devil May Cry, transforme son combat d’action élégant en batailles multijoueurs 4v4. Bleeding Edge propose 12 personnages, chacun avec ses propres attaques, capacités et super mouvements. Mais vous devez faire face à plus que des héros de chars, de dégâts et de soutien – le champ de bataille est également rempli de pièges comme des clôtures électrifiées et des trains en fuite.

Plus de couverture:

One Piece: Pirate Warriors 4 – 24 mars

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC, Switch

Oui, les “guerriers” dans le nom du jeu se réfèrent à Dynasty Warriors. Pirate Warriors 4 est le dernier de la série One Piece musou, vous permettant de battre toutes sortes de marines avec 40 personnages différents de la série Shonen Jump. Ce jeu remonte jusqu’à l’arc actuel de Wano Country, avec une Big Mom et Kaido jouables.

Plus de couverture:

Saints Row IV réélu – 24 mars

Disponible sur: Switch

Où dois-je commencer avec cette réédition? Vous êtes le président des États-Unis, défendant le monde d’une invasion extraterrestre en utilisant votre gamme de superpuissances. Re-Elected regroupe le jeu de base avec tous les DLC précédemment publiés, y compris l’extension autonome Gat Outta Hell.

Plus de couverture:

Persona 5 Royal – 31 mars

Disponible sur: PS4

Saints Row n’est pas la seule grande réédition à venir bientôt. Persona 5 Royal renforce le RPG 2017 avec plus de contenu d’histoire et même un nouveau membre du parti, Kasumi. Il y a aussi un troisième semestre d’école à jouer, ce qui amène le conseiller scolaire Maruki dans le giron en tant que nouveau confident.

Plus de couverture:

Il s’agit du dernier épisode de New Releases consacré au mois de mars, donc la semaine prochaine nous allons jeter un œil à ce qu’avril apporte à la table des jeux. Le nouveau mois abrite des remakes très attendus comme Final Fantasy 7 et Resident Evil 3.

Le vrai clown tueur qui a inspiré TwistyAnimal Crossing d’AHS: de nouveaux horizons – tout ce que vous devez faire le premier jourDoom Eternal Easter Eggs and ReferencesCall Of Duty: Warzone Video ReviewTop nouveaux jeux vidéo sort sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – Du 15 au 21 mars 2020Top nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 8-14 mars 2020Top Nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-mars 2020Top Nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 23-29 février 2020Top Nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16-22 février 2020Top New Video Lancement de jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 9-15 février 2020Top nouveaux jeux vidéo Sortie sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-février 2020Top nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4 , Xbox One et PC cette semaine – 26 janvier – 1er février 2020

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les meilleurs nouveaux jeux à venir bientôt sur Switch, PS4, Xbox One et PC – 22-31 mars 2020