Les meilleurs nouveaux jeux sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 12-18 avril 2020

Les nouvelles versions ne sont pas seulement une émission sur les plus grands jeux lancés chaque semaine – elles mettent également en évidence certains titres moins connus que vous voudrez peut-être mettre sur votre radar. C’est le cas cette semaine, avec l’édition ultime de Space Engineers, le RPG de table Vampire: The Masquerade – Coteries of New York et le jeu de société loufoque Save Your Nuts. Ne vous inquiétez pas, il existe également des DLC pour certains gros titres: Fallout 76 se développe avec la mise à jour gratuite Wastelanders, et Journey to the Savage Planet a l’extension Hot Garbage.

Fallout 76 – Wastelanders – 14 avril

Disponible sur: PS4, Xbox One, PC

Fallout 76 est déjà un jeu de taille, mais il s’agrandit encore plus grâce à l’ajout de PNJ. Les Raiders et les Settlers reviennent dans le cadre du jeu en Virginie-Occidentale, apportant avec eux de nouvelles quêtes, de nouveaux ennemis et de l’équipement. L’ajout de personnages humains réels signifie également le retour des arbres de dialogue, S.P.E.C.I.A.L. vérifications de la parole et choix de changement de quête. Wastelanders est gratuit pour tous ceux qui possèdent Fallout 76, et si vous possédez déjà la version PC, vous obtiendrez la version Steam sans frais supplémentaires – qui démarre le même jour que l’extension.

Plus de couverture:

Journey to the Savage Planet – Hot Garbage – 15 avril

Disponible sur: Xbox One, PC

Journey to the Savage Planet consiste à explorer un monde étranger et à cataloguer sa flore et sa faune à la demande d’une méga-société. Hot Garbage est installé dans un parc aquatique, mais votre entreprise rivale y a empoisonné l’eau. Heureusement, l’expansion ajoute de nouvelles améliorations pour lutter contre la pollution, comme des bottes sous-marines et un outil de détoxification.

Plus de couverture:

Space Engineers: Ultimate Edition – 15 avril

Disponible sur: Xbox One

Ce n’est pas la seule aventure spatiale lancée cette semaine, bien que Space Engineers ait un ton très différent. Il s’agit d’un jeu de bac à sable basé sur la physique, vous mettant au défi de collecter des ressources et de construire des structures et des équipements tout en explorant diverses planètes. L’édition Ultimate comprend tous les packs DLC précédemment publiés.

Plus de couverture:

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York – 15 avril

Disponible sur: Xbox One

Basé sur le jeu de table classique culte, Coteries of New York vous permet de choisir parmi trois différents vampires nouvellement formés, chacun avec ses propres capacités. Vous devrez affronter deux factions à crocs à New York, prenant des décisions qui influenceront chaque camp au fil de l’histoire. Vous pouvez également entreprendre des quêtes secondaires pour créer des liens avec vos différents compagnons vampires.

Save Your Nuts – 16 avril

Disponible sur: Xbox One, Switch

Le nom dit tout: chaque mini-jeu dans Save Your Nuts concerne, eh bien, la sauvegarde de vos noix. Huit joueurs peuvent participer à des défis locaux et en ligne pour collecter le plus de glands, avec des mini-jeux se déroulant dans une variété d’environnements comme les terrains de basket, les arrière-cours et les montagnes enneigées.

Avril a encore beaucoup de jeux vidéo à venir, et le prochain épisode de New Releases va dans la jungle avec Predator: Hunting Grounds. Les fans de RPG rétro pourront également obtenir leur correctif avec Trials of Mana.

8 choses que Final Fantasy 7 Remake ne vous dit pas (tout de suite) Les meilleurs nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 5 au 11 avril 2020 Chaque pause et invocation de limite dans Final Fantasy 7 Remake Animal Crossing: New Horizons – Qu’est-ce qui est réel et ce qui ne l’est pas? Comment Valorant jusqu’à présent? Les meilleurs nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-avril 20205 Bientôt – 22 au 31 mars 2020Top nouveaux jeux vidéo sort sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 15-21 mars 2020Top nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – Du 8 au 14 mars 2020Top nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-mars 2020Top nouveaux jeux vidéo sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine du 23 au 29 février 2020Top New Jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 16-22 février 2020

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les meilleurs nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 12-18 avril 2020