Les meilleurs outils pour le nettoyage de printemps en 2020

5 Neat Things5 Neat ThingsJolie Kerr est une experte en nettoyage, chroniqueuse de conseils et animatrice du podcast «Ask a Clean Person». Chaque semaine, elle rassemblera cinq produits de nettoyage, outils et systèmes organisationnels essentiels pour vous aider à vivre votre vie la plus ordonnée.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les gens peuvent se lancer dans le nettoyage de printemps un peu tôt cette année: D’une part, le printemps arrive assez tôt dans de nombreuses régions du pays! Et puis il y a une autre chose qui fait que beaucoup de gens passent beaucoup plus de temps à la maison que d’habitude… et bon, si vous devez être à la maison, pourquoi ne pas utiliser le temps pour embellir un peu l’endroit, non? ?!?

Nous aimons la brosse de forage parce que nous aimons les outils électriques, en particulier lorsque nous pouvons les utiliser pour nettoyer des choses, car les outils électriques rendent le nettoyage plus mauvais et plus amusant! Il y a six brosses de forage différentes à choisir, alors vérifiez les différentes utilisations et pensez aux endroits dans (ou à l’extérieur!) De votre maison qui pourraient bénéficier d’un nettoyage en profondeur.

Le nettoyage du coulis est un travail fastidieux et que les gens repoussent souvent en conséquence. Mais cette technique de nettoyage du coulis coupe bien en profondeur sur le récurage habituellement nécessaire pour égayer le coulis terne: Mélangez un gallon d’eau chaude avec ¼ tasse d’OxiClean et, en travaillant par sections de l’arrière de la pièce vers la porte, versez le solution dans une formation en forme de S sur le sol. Étalez la solution en couche mince sur chaque section à l’aide d’une brosse à récurer pour répartir la solution de blanchiment à l’oxygène. Ensuite, laissez-le reposer pendant 30 à 60 minutes avant d’essuyer le sol avec un chiffon humide ou une éponge.

Une raclette

Les raclettes ne sont pas seulement pour les fenêtres, bien qu’elles soient parfaites pour les fenêtres! Et les fenêtres sont très souvent une chose que nous nettoyons pendant les périodes de nettoyage de printemps!

Outils extensibles en microfibre

Une bonne approche du nettoyage de printemps consiste à lever les yeux, puis à regarder vers le bas et à nettoyer toutes les choses qui ne relèvent pas de votre champ de vision habituel. Bien sûr, alors vous devez comprendre comment vous rendre à tous ces endroits hauts et bas sans tomber d’une échelle, détruire votre dos ou démolir vos genoux. Entrez, les outils extensibles en microfibre, qui vous permettent de nettoyer à la fois à l’eau et à sec des endroits difficiles d’accès.

Un autre excellent aspirateur de poussière, sans jeu de mots, est votre bon vieil aspirateur – et pas seulement pour les sols! Le nettoyage de printemps est le moment idéal pour faire fonctionner votre aspirateur au fil du temps pour nettoyer des choses comme les meubles, les matelas, les murs, les traitements de fenêtre, les rebords de fenêtre et les enveloppes qui accumulent beaucoup de poussière au fil du temps. L’astuce consiste à utiliser des pièces jointes, soit celles fournies en standard avec votre machine ou, si vous voulez vraiment améliorer votre jeu, en investissant dans un ensemble de pièces jointes spécialisées supplémentaires.

