Les meilleurs services d’abonnement aux jeux et mises à niveau en 2020

Si vous préférez rester à l’intérieur, vous pouvez vous tourner vers les jeux vidéo pour passer le temps. Cependant, il n’y a qu’un seul problème: les jeux vidéo coûtent très, très vite. Mais, il existe un moyen d’atténuer le coût des jeux avec divers services d’abonnement aux jeux, vous permettant d’avoir accès à un large éventail de jeux pour une somme modique mensuelle.

Mais avec autant de services, quel service d’abonnement est le meilleur? Que propose chacun? Existe-t-il d’autres moyens d’améliorer votre expérience de jeu? Nous répondons à toutes vos questions ci-dessous!

Image: Microsoft

Bien que Microsoft et Xbox aient pris du retard sur de nombreux aspects de cette génération de jeux, une chose dans laquelle ils ont excellé est le Xbox Game Pass. Le Game Pass est disponible sur Xbox One et PC, et le service propose une large sélection de titres rotatifs chaque mois. La plupart des exclusivités Xbox One sont disponibles sur le Game Pass à la date de sortie… parfois même plus tôt!

En plus de cela, Microsoft a souvent des ventes sur le Game Pass Ultimate, qui comprend à la fois la Xbox One et le PC Game Pass, et offre des mois gratuits d’autres abonnements comme Discord Nitro.

Image: Discorde

En parlant de Discord, le système de messagerie texte et voix est fondamentalement la meilleure option pour la communication multijoueur sur le marché. Le chat vocal est meilleur que la plupart des options de chat en équipe disponibles dans le jeu, et vous pouvez facilement parler à vos amis ou à votre communauté dans l’application. Si vous le souhaitez, vous pouvez même diffuser votre jeu sur un serveur!

Discord Nitro offre certains avantages, comme la possibilité de télécharger des fichiers plus volumineux et la possibilité d’utiliser des emojis exclusifs au serveur sur tous vos serveurs. Croyez-moi, ce dernier vaut le prix d’entrée.

Trouvez les options Discord Nitro disponibles sur le site Web de Discord.

Image: Nintendo

Le service Switch de Nintendo est un peu étrange. Les seuls jeux gratuits que vous obtenez sont les titres NES et SNES, qui sont parfois modifiés pour le jeu en ligne, mais sinon les mêmes jeux rétro que vous connaissez et aimez. Il y a aussi le Tetris 99, je suppose.

Mais la valeur de Switch Online est… eh bien, dans sa valeur. L’abonnement coûte seulement 20 $ par an et le service vous permet de jouer à des jeux comme Animal Crossing: New Horizons et Super Smash Bros.Ultimate en ligne. Et n’est-ce pas là la partie importante?

PlayStation Now

Image: Sony

De nombreuses personnes connaissent la PlayStation Plus, le service en ligne de Sony qui propose quelques jeux gratuits par mois. Mais pour un service d’abonnement aux jeux, vous voudriez plutôt opter pour PlayStation Now.

PlayStation Now est similaire au Xbox Game Pass, mais avec la bibliothèque de Sony au lieu de celle de Microsoft. Vous pouvez même utiliser PlayStation Now sur PC, ce que tout le monde ne connaît pas. Cependant, PlayStation Now est en vente beaucoup moins souvent que Xbox Game Pass et n’offre pas autant d’avantages que le service Microsoft.

Graphique: Gabe Carey

La PlayStation 4 est la console préférée de la plupart des gens, mais elle a un petit problème – les temps de chargement. Certains jeux, comme Monster Hunter: World, ont des temps de chargement insupportablement longs sur la PS4, mais une grande partie de cela peut être atténuée en remplaçant le disque dur par un SSD.

C’est un processus relativement simple et qui en vaut la peine si vous jouez beaucoup sur la PS4. Vous pouvez également opter pour celui avec plus d’espace de stockage dessus … qui est le fléau de la plupart des consoles modernes. Bien sûr, les SSD sont également fantastiques pour les PC, si vous avez besoin d’une mise à niveau.

Image: Arts électroniques

Parmi les services d’abonnement spécifiques à l’éditeur, Origin Access d’Electronic Arts est probablement le meilleur du lot. Origin Access vous offre des jeux comme Les Sims 4 et des versions récentes comme Star Wars Jedi: Fallen Order. Origin Access Basic ne coûte que 5 $ par mois, mais il est moins disponible que Origin Access Premier, qui est de 15 $ par mois.

EA Access est le même service sur les consoles, mais est un abonnement séparé et a une pire sélection. Il vaut mieux s’en tenir à Game Pass ou PlayStation Now pour les consoles.

Image: Ubisoft

UPlay + est comme Origin Access, mais pour les titres Ubisoft. Si vous recherchez plus de jeux à monde ouvert comme Watch Dogs et Assassin’s Creed Odyssey, vous pourrez y jouer ici. Que vous préfériez UPlay + ou Origin Access dépendra principalement de l’éditeur que vous préférez. Je préfère de loin le lancement d’Origin au lanceur d’UPlay, mais aussi.

Vous pouvez vous inscrire à UPlay + sur le site d’Ubisoft.

Image: NordVPN

Si vous jouez à des jeux sur PC, ou même si vous utilisez beaucoup votre PC, vous voudrez vraiment envisager un VPN. Les VPN sont des réseaux privés qui vous protégeront contre les virus et les pirates, et vous permettront également de contourner les restrictions régionales sur Internet.

Donc, si votre poison de jeu est un MMO, un VPN vous aidera non seulement à vous protéger, mais également à contourner les restrictions régionales si vous jouez un titre qui n’a pas été publié dans votre pays.

NordVPN est l’un des meilleurs services VPN, et il est 70% de réduction en ce moment. Donnez-leur un coup d’oeil!

Humble Choice

Image: Humble Bundle

Humble Choice est un peu différent des autres services d’abonnement. L’abonnement comporte trois niveaux, mais pour 15 $ par mois, vous aurez le choix entre 9 jeux parmi la vaste sélection de jeux disponibles chaque mois. Contrairement aux autres services d’abonnement, vous pourrez conserver ces jeux pour toujours, même si vous mettez fin à votre abonnement.

Vous avez également accès à Humble Trove, qui est un service de type abonnement plus typique, mais avec plus de titres indépendants que les autres.

Inscrivez-vous sur le site de Humble Choice.

Image: Apple

Les services d’abonnement pour les iPhones et les téléphones Android, respectivement, sont excellents si vous jouez beaucoup sur votre téléphone. Pendant que l’abonnement est actif, vous pouvez télécharger n’importe quel jeu disponible et y jouer, comme n’importe quel autre service de jeu, juste pour… les appareils mobiles. C’est plutôt sympa.

Des deux, Apple Arcade propose la meilleure sélection de jeux, mais Google Play Pass comprend également des applications non liées aux jeux qui peuvent vous intéresser. Quoi qu’il en soit, vous êtes en quelque sorte collé au service qui correspond au système d’exploitation de votre téléphone.

En savoir plus sur ces services sur les sites Web Google Play Pass et Apple Arcade.

Graphique: Gabe Carey

Si vous jouez beaucoup sur votre téléphone, il peut être difficile de conserver la chose et de contrôler votre jeu correctement, surtout si vous jouez à des titres comme Fortnite ou PUBG. Une bonne prise en main ou un contrôleur de jeu mobile peut faciliter la visualisation de l’écran et le maintien de votre téléphone, de sorte que votre expérience de jeu s’améliore beaucoup.

.