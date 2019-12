Les meilleurs services de streaming de 2019

Services de streaming qui ont dominé le peloton en 2019

Nous vivons à l'aube d'un âge d'or du streaming, et bien qu'il existe actuellement de nombreux services différents sur le marché, il y en a quelques-uns qui ont une longueur d'avance. Avec HBO Max, Peacock et Quibi entrant dans la mêlée du streaming en 2020, cela va devenir très encombré.

Pour cette meilleure liste de services de streaming, nous nous concentrons sur les six meilleurs de l'année dernière. Ce sont des services qui ont amélioré leur jeu au cours de la dernière année, ont offert aux utilisateurs des expériences uniques et nouvelles, et se sont révélés être les meilleurs des meilleurs en 2019. Peu importe qu'il s'agisse d'un service fourre-tout comme Hulu ou d'un service qui s'adresse à un groupe spécifique comme DC Universe, chacun d'eux a été jugé sur ses propres mérites l'année dernière.

Jetons donc un coup d'œil à certains des meilleurs services de streaming de 2019 et à ce qui les a rendus si géniaux, à commencer par le numéro six.

