Les meilleurs streamers quittent Twitch au milieu de grosses sommes d’argent et d’offres louches

Supposons que vous soyez un streamer prometteur. Vous l’avez fait depuis un moment et vous gagnez de l’argent décent, bien que vous ne soyez pas un Tyler «Ninja» Blevins. Mais vous y êtes, ou du moins vous l’espérez. Il y a quelque temps, vous avez eu l’occasion de signer avec une agence qui a promis de vous aider à mettre en place des accords pour faire la publicité des marques sur vos flux. Aujourd’hui, c’est finalement payant. L’agence vous appelle pour vous proposer une offre de 10 000 $. Vous n’y réfléchissez pas à deux fois. C’est un beau morceau de changement. Il est temps de prendre une bouteille de champagne et de célébrer. Il n’y a qu’un seul problème. Il s’avère que l’agence a empoché 90 000 $.

Le scénario hypothétique ci-dessus est basé sur une histoire vraie racontée par l’ancien PDG de l’organisation e-sport CLG et l’actuel directeur marketing de la société de streaming N3rdfusion Devin Nash, qui a choisi de garder l’anonymat du streamer et de l’agence. Selon l’histoire de Nash, qui fait écho à d’autres que Kotaku a entendu au cours du reportage, l’accord initial était de 100 000 $ pour un seul streamer pour représenter une grande marque. Mais l’agence contrôlait pleinement les négociations, alors elle a simplement omis la partie concernant les 90 000 $ restants, parce que, 10 000 $, ça sonne plutôt bien isolément, non? L’agence a donc rédigé un accord de partenariat limité, et c’est tout. Nash a poursuivi en disant à Kotaku que le streamer n’avait même pas pu garder la totalité des 10 000 $.

“[The agency] a également pris les dix pour cent qu’ils avaient contractuellement », a déclaré Nash lors d’un appel vocal Discord. «Ils ont donc pris 1 000 $ et ont également empoché les 90 000 $. Ils ont fait 91 000 $, le streamer 9 000 $ et personne n’était plus sage. »

Le streaming est une grosse affaire maintenant, et cela signifie beaucoup d’argent. Mais cela signifie également que le monde du streaming se transforme et que les streamers doivent apprendre à la volée comment faire plus que simplement divertir. Ils doivent conclure des accords avec des entreprises, des agences et désormais des plateformes entières. Vers la fin de l’année dernière, les accords ont pris de l’ampleur que jamais, avec le mégastar Fortnite aux cheveux bleus Tyler «Ninja» Blevins qui a quitté Twitch pour la plateforme de streaming appartenant à Microsoft Mixer dans un accord d’exclusivité de haut niveau qui a été rapidement suivi par d’innombrables autres . L’activité de streaming de jeux vidéo évolue rapidement en quelque chose qui fait écho à Hollywood, avec des agents et des gestionnaires qui négocient au nom de streamers qui sont de plus en plus traités comme des acteurs ou des émissions de télévision, et qui se retrouvent sur des plateformes qui se substituent aux réseaux plus traditionnels.

C’est une nouvelle ère pour le streaming, qui profitera aux streamers en leur donnant plus de stabilité de carrière, du moins à court terme. Mais ils doivent d’abord apprendre à naviguer dans ces eaux inexplorées et parfois perfides.

Le 1er août de l’année dernière, Tyler «Ninja» Blevins a fait une annonce.

“Je sais que cela peut être un choc pour beaucoup d’entre vous, mais à partir d’aujourd’hui, je diffuserai exclusivement sur Mixer”, a déclaré Blevins, alors la plus grande star de Twitch avec 15 millions de followers, dans une vidéo. “Je pense que c’est une très bonne chance de reprendre contact avec mes racines et de me souvenir vraiment pourquoi je suis tombé amoureux du streaming en premier lieu.”

Cela a immédiatement suscité toutes sortes de questions. Est-ce que Mixer, un petit temporisateur relatif dans l’ombre éclipsant la scène de Twitch, serait enfin capable de se muscler sur le gazon de Twitch? Blevins serait-il en mesure de maintenir son pouvoir de star et d’amener ses téléspectateurs sur une plate-forme moins populaire? Surtout, les gens se demandaient pourquoi. Blevins avait une bonne chose à faire sur Twitch. Son séjour là-bas avait conduit à des collaborations avec des célébrités grand public comme Drake, à une apparition commerciale au Super Bowl et à d’innombrables autres opportunités sans précédent. Pourquoi sauter le bateau?

Au départ, Blevins a déclaré sur son stream qu’il ne s’agissait pas d’argent. Son épouse et manager, Jessica Blevins, a ensuite précisé dans une interview avec Business Insider qu’un chat Twitch «toxique» et un contrat Twitch trop restrictif leur avaient forcé la main.

“Avec le libellé de la façon dont ce contrat se déroulait, il n’aurait pas été en mesure de développer sa marque bien en dehors du jeu”, a déclaré Jessica Blevins à Business Insider. «Il y avait déjà des conflits avec ses sponsors actuels et une nouvelle signature avec cette plateforme. Et nous nous disions: “Tout droit, les gars, nous avons travaillé si dur pour développer la marque Ninja pour obtenir des licences et diffuser son nom. Nous ne pouvons pas revenir en arrière avec ça. »»

Depuis lors, la marque Ninja a signé des accords avec la marque Adidas, entre autres marques, menant à la crédibilité de cette motivation.

Image: Tyler «Ninja» Blevins

À l’époque, Jessica Blevins a ajouté que «l’argent était la dernière chose à laquelle nous pensons.» Mais la croissance de sa marque est généralement un moyen de gagner de l’argent, et une quantité substantielle d’argent a changé de main au moment de Tyler Blevins. signature. S’adressant à Kotaku, trois sources au courant de l’accord qui ont choisi de garder l’anonymat ont suggéré que Twitch voulait garder Blevins, mais la société a dû mettre cela en balance avec le fait qu’elle avait déjà extrait la plupart des «médias gagnés» de la superstar du streaming – un terme de l’industrie qui fait référence à la publicité «gratuite» que Blevins fournissait à Twitch, pour laquelle la plateforme ne payait pas directement. L’offre de Twitch de garder Blevins, selon des sources, a atteint environ 15 millions de dollars par an pendant trois ans. Mixer et Facebook lui en ont offert plus, Mixer augmentant la mise à quelque chose dans le quartier de 20 millions de dollars par an. Mixer a également offert d’autres incitations comme les abonnements aux chaînes que les fans pouvaient utiliser gratuitement pendant un mois, ainsi que des opportunités de placement promotionnel sur le site.

Mixer avait une bonne raison de poursuivre Blevins si agressivement; il est un ancien joueur professionnel de Halo, et Microsoft lance un nouveau jeu Xbox et Halo, Halo Infinite, l’année prochaine. Deux sources proches de Mixer ont déclaré à Kotaku qu’une partie de l’argent utilisé pour éloigner Blevins de Twitch – un montant beaucoup plus important que n’importe quel Mixer avait négocié avec un streamer auparavant – provenait de la division Xbox de Microsoft. Dans un e-mail à Kotaku, un porte-parole de Microsoft a déclaré que bien que la société ne divulgue pas les termes spécifiques des accords qu’elle a conclus avec les créateurs, «Ninja a partagé que ses racines en tant que joueur ont commencé avec Halo, donc travailler avec Microsoft semblait être une suite naturelle étape.”

L’accord de Blevins est facilement l’un des plus gros, sinon le plus gros, qu’un seul streamer ait frappé, mais il est loin d’être le seul. Quelques mois après le départ de Blevins pour Twitch pour Mixer, le monstre de tir à la première personne Michael “Shroud” Grzesiek, qui figurait également parmi les cinq plus grands noms de Twitch, a suivi ses traces. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Là où il était une fois que les streamers de jeux vidéo s’installaient sur Twitch, les plateformes – Twitch inclus – doivent maintenant dérouler le tapis rouge pour attirer les stars. «Il s’agit sans aucun doute de contrats à sept et huit chiffres», a déclaré à Kotaku Omeed Dariani, PDG et fondateur de la société de gestion de créateurs de contenu Online Performers Group. Les streamers ont soutenu cette affirmation. Par exemple, Zizaran, un streamer Path of Exile avec un peu moins de 250000 abonnés sur Twitch, a déclaré lors d’un stream en décembre que Facebook lui avait proposé 1,2 million de dollars pour se déplacer, mais il a refusé l’offre afin de rester avec sa communauté Twitch.

Les agences de talents et les sociétés de gestion ne sont pas les seuls intermédiaires à conclure des accords au nom des streamers. Certains streamers ont signé avec des organisations d’esports qui emploient et gèrent des équipes de jeu professionnelles. Ces organisations signent fréquemment des streamers qui ne sont pas des concurrents, mais font la promotion des marques des équipes et rapportent des sommes importantes grâce à des accords de parrainage, compensant partiellement l’incapacité des organisations d’esports à refléter les modèles commerciaux des équipes sportives traditionnelles via des sports éprouvés. les créateurs d’argent comme les stades et les revenus de diffusion.

“Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que Twitch a conclu un accord avec la plupart des organisations d’esports”, a déclaré par téléphone à Ryan Kotaku Ryan Morrison, responsable de l’agence de talent esports et influenceur Evolved Talent. De nombreux gros streamers étaient, pendant des années, affiliés à des organisations d’esports, at-il expliqué. Pour la plupart, ces organisations ont choisi les plates-formes où les streamers feraient leur travail, et parce que Twitch a été la plate-forme e-sport de choix à peu près depuis sa création, c’était Twitch. “Donc, cela signifie que beaucoup de joueurs, s’ils sont signés chez Luminosity ou signés chez NRG ou quoi que ce soit, ils ne choisissent pas où ils diffusent”, a déclaré Morrison. “L’organisation fait.”

Image: Michael «Shroud» Grzesiek

Une ancienne source de Twitch qui a choisi de rester anonyme a déclaré à Kotaku que cela rendait également difficile pour Twitch de négocier des accords d’exclusivité individuelle avec des streamers signés avec des organisations d’esports. “Des gars comme DrLupo et Seagull étaient également inclus dans les accords d’équipe, et les accords d’équipe avaient des structures de bonus pour le nombre total de minutes regardées qui incluaient toutes les personnes autorisées sur leurs listes, donc nous dépensions déjà beaucoup d’argent là-bas”, a déclaré la source. “C’est lorsque Twitch a décidé de se retirer de nombreuses transactions d’équipe que les transactions individuelles ont commencé à avoir un sens.”

Beaucoup de ces accords avec les organisations d’esports ont récemment expiré, ce qui a libéré à la fois des streamers et de l’argent. Selon plusieurs sources auxquelles Kotaku s’est entretenu, une agence de gestion appelée Loaded, dirigée par d’anciens employés de Twitch, a commencé à renégocier les contrats des streamers avec Twitch à la fin de leurs accords précédents. Tyler “Ninja” Blevins était justement l’un des clients de Loaded, et il a réussi à obtenir un accord plus important que tout le monde aurait pu l’imaginer. “Une fois que Ninja a obtenu le contrat de mixage absolument fou, Loaded met la pression sur Twitch en offrant sa liste à tous les preneurs”, a déclaré une ancienne source de Twitch à Kotaku. «Le talent et la gestion ont le dessus en ce moment; c’est un marché d’acheteur. »Dans un e-mail, un porte-parole de Loaded a déclaré à Kotaku qu’il ne divulguait les termes de ses accords avec aucun talent.

D’autres agences ont emboîté le pas, se rendant compte qu’il y avait de l’or dans ces collines, sans parler des sentiers, des vallées et même des dangs qui y menaient. En octobre, un autre client de Loaded, Michael «Shroud» Grzesiek, a également quitté le navire pour Mixer pour un accord dont deux sources ont déclaré que Kotaku valait moins que Blevins, mais encore des dizaines de millions. Destiny streamer Cory “King Gothalion” Michael, géré par OPG, a déménagé à Mixer peu de temps après. D’autres changements se sont produits en succession rapide: Jeremy «DisguisedToast» Wang, géré par United Talent Agency, est passé de Twitch à Facebook. Jack «CouRage» Dunlop, géré par Loaded, est passé de Twitch à YouTube. Gonzalo «Zero» Barrios, géré par Creative Artists Agency, est passé de Twitch à Facebook. Tous ces mouvements ont eu lieu dans le mois qui a suivi le départ très médiatisé de Twitch de Blevin. Encore plus de choses se sont produites depuis.

En représailles, Twitch a également commencé à signer des streamers avec des accords d’exclusivité, dont seuls certains ont été annoncés publiquement. Loaded a conclu un accord pour garder Ben «DrLupo» Lupo, Saqib «Lirik» Zahid et Timothy «TimTheTatman» Betar sur Twitch, tandis que Guy «Dr Disrespect» Beahm a fortement laissé entendre lors d’un stream en octobre qu’il était payé pour rester également. Pendant ce temps, deux sources ont déclaré à Kotaku qu’Imane “Pokimane” Anys, la streameuse la plus populaire sur Twitch, a également conclu un accord avec Twitch d’une valeur d’environ 4,5 millions de dollars. Kotaku a contacté Twitch et Anys pour plus d’informations mais n’a pas répondu.

Twitch est maintenant sur la défensive, avec d’autres plates-formes – chacune avec des coffres de guerre massifs – organisant différentes offensives.

“Ainsi, Facebook et YouTube, par exemple, ne sont pas très pointilleux lorsqu’ils envisagent des influenceurs”, a déclaré Devin Nash de N3rdfusion. “Ils ne font que lancer tout le monde. Mais Mixer opte pour une stratégie de marque. C’est pourquoi si vous regardez comme un Gothalion ou un Ninja ou un Suaire, ce sont des gens qui peuvent le garder relativement P.C. et ne va pas dérailler. “

“Twitch n’est pas rentable (loin de là).”

Nash a noté que pour Mixer, cela avait du sens. Microsoft, a-t-il dit, ne peut pas battre Twitch en termes de taille d’audience, il a donc rassemblé une liste de visages adaptés à la marque qu’il peut associer à la nouvelle Xbox ou même à «certaines sections de Windows». YouTube, quant à lui, a un chemin évident vers la conquête du monde du streaming: c’est une plateforme vidéo construite autour des revenus publicitaires avec un algorithme et une interface déjà adaptés à ce type de contenu. Le streaming renforce simplement la mainmise de YouTube sur les vidéos en ligne et donne à Google une autre source d’argent. La motivation et le potentiel de Facebook pour monétiser le streaming sont similaires. En conséquence, ces deux sociétés font des progrès considérables. Selon un rapport de fin d’année de la société d’utilitaires de streaming StreamElements et de l’outil d’analyse Arsenal.gg, YouTube représente désormais 27,9% des heures de streaming regardées, tandis que Facebook se situe à 8,5%. Twitch, en comparaison, est toujours le champion incontesté avec environ 61%, mais YouTube a connu une forte année 2019, et Facebook, en particulier, a connu une forte croissance, plus du double de son pourcentage depuis 2018.

Comparez tout cela à Amazon, la société mère de Twitch, qui tire la majeure partie de son argent d’une boutique en ligne distincte de sa plate-forme de diffusion en direct. Nash a déclaré que les abonnements Twitch Prime, qui sont liés aux abonnements Amazon Prime, font de bonnes affaires pour Amazon, mais sinon, l’opération ne se lie pas parfaitement à la diffusion en direct. Une ancienne source de Twitch a déclaré à Kotaku que Twitch “n’est pas rentable (loin de là), et leurs seuls espoirs de combler l’écart sur une base évolutive sont les publicités et les pourboires / dons”, dont le premier est le meilleur pari de l’entreprise, parce que «les streamers individuels n’ont pas réussi à négocier des taux de publicité élevés parce qu’ils détestent diffuser des publicités». Ainsi, a déclaré la source, les streamers Twitch partenaires n’obtiennent que «7% à 14% de part de rev au maximum». Mais cela seul n’a pas suffi pour mettre Twitch dans le noir. Cela laisse Twitch dans un endroit étonnamment délicat, qui rend plus difficile de justifier de grosses dépenses pour des streamers individuels. Une ancienne source de Twitch a déclaré à Kotaku qu’ils avaient essayé d’améliorer les choses sur ce front en suggérant plus d’idées pour les liens de marchandisage, une source de revenus de plus en plus importante pour les meilleurs streamers comme Anys, mais ne pouvaient pas y arriver.

“J’essayais d’amener les gens à parler à Amazon pour débloquer de plus grandes opportunités de parrainage et de produits pour rendre les accords Twitch plus acceptables”, a déclaré la source. «Imaginez Amazon Fashion faire des affaires avec Pokimane et garantir à la fois des parrainages annuels et des offres de produits dans le contrat. Twitch et Amazon devraient le faire, mais cela ne se produit tout simplement pas. »

De plus, Twitch a des douleurs de croissance. Selon les recherches de Nash, le nombre de streamers sur la plate-forme augmente à un rythme supérieur au nombre de téléspectateurs (le ratio était de 50 téléspectateurs pour 1 streamer en 2012, maintenant il est de 27 pour 1), et les 1000 premières chaînes représentent plus plus de la moitié des heures entières de la plateforme ont été regardées. Twitch est sur un pied instable, ce qui en fait une option moins attrayante pour les streamers que sa domination ne pourrait le suggérer.

Tyler «Ninja» Blevins n’était pas le premier streamer à signer un accord d’exclusivité de plateforme. Pas de loin. Jusqu’en 2017, League of Legends esports godking Lee «Faker» Sang-hyeok – peut-être le joueur d’esports le plus connu au monde – diffusé exclusivement sur une plate-forme désormais disparue appelée Azubu, par exemple. Plus pertinemment, Mixer a signé une sélection de streamers plus petits pour des offres exclusives beaucoup moins chères à partir de 2016. Mais en 2019, la stratégie de la plate-forme a changé.

Siefe Awade dit qu’il a été parmi les premiers streamers à signer des accords d’exclusivité avec Mixer en 2016. Le contrat lui a garanti de l’argent, ce qui “a certainement pris du poids”, a-t-il déclaré par téléphone à Kotaku, car à l’époque, “le plus grand streamer de la plateforme” comptait probablement 60 téléspectateurs simultanés. »De plus, Mixer offrait des incitations aux streamers comme Sparks gratuitement, une devise pour tout le site. Awade est resté sur Mixer pendant trois ans et était en ligne de rester sur la plate-forme pour une quatrième entrée en 2020. L’an dernier, sa direction était en train de conclure un nouvel accord avec Mixer. Puis, alors que Awade assistait à un événement Call of Duty à Los Angeles, Mixer a annoncé qu’il avait signé Blevins. Après cela, Mixer est devenu «très, très silencieux» à propos de la nouvelle signature d’Awade.

“Ils ont dit qu’ils voulaient que je reste, mais les conditions qu’ils avaient n’étaient pas quelque chose avec laquelle j’étais à l’aise”, a déclaré Awade, qui diffuse maintenant sur Facebook. «Mon équipe a vraiment essayé, au point où je prenais peut-être moins [money]. Je voulais être là avec ma communauté, mais Mixer n’était tout simplement pas très réceptif. “

Photo: Renée

D’autres streamers qui avaient passé des années sur Mixer ont également ressenti un changement dans les priorités de Mixer à cette époque. Renée, une streameuse de variétés qui a déménagé chez Mixer en 2018, a déclaré à Kotaku qu’elle avait élaboré un plan avec la société qui aurait vu sa transition vers un rôle hybride de streamer-consultant au fil du temps. Elle et son petit ami, le streamer Derek «Punjistick» Mallon, cherchaient tous les deux à fournir des conseils à Mixer sur le côté de la plate-forme, et Renée a déclaré que Mixer était «totalement à bord» avec l’idée en 2018. Mais ensuite 2019 a roulé.

“Après un an, beaucoup de gens ont changé de poste, puis des gens qui étaient totalement à nos côtés pour cette chose ont fini par quitter l’entreprise ou ont déménagé dans des endroits qui ne pouvaient pas nous aider”, a déclaré Renée lors d’un appel vocal Discord. «Et maintenant, nous étions à peu près tout simplement des streamers qui sont là. Et puis finalement, ils ont décidé qu’ils ne voulaient plus de nous en tant que streamers non plus. »Donc, en raison de la taille relativement petite du public qui leur était disponible sur Mixer, ils ont décidé de revenir à Twitch:« C’est juste une question de chiffres purs , à ce moment-là », a déclaré Renée. “Nous ne faisions pas assez d’argent pour survivre là-bas.”

Kevin “Kmagic101” Murray est également passé de Twitch à Mixer en 2018. L’accord qu’il a signé, a-t-il dit à Kotaku par téléphone, n’était “rien à distance” des types d’accords que les Ninjas et les Suaires du monde font actuellement, mais il était suffisant pour stabiliser ses revenus de streaming pendant “14 ou 15 mois”. Mais en novembre de l’année dernière, il a fini par annuler son contrat tôt pour retourner à Twitch parce qu’il était “très mécontent” de la façon dont la plateforme avait progressé. Au départ, a-t-il dit, Mixer ressemblait à sa propre chose, mais au fil du temps, il s’est transformé en un copieur Twitch. Pendant ce temps, les objectifs futurs de la plate-forme ont commencé à ressembler à des tartes dans un ciel de plus en plus éloigné. “Il y avait beaucoup de ces plans, des choses qu’ils diraient que vous allez arriver”, a déclaré Murray. “Beaucoup d’entre eux n’ont jamais abouti ou ne l’ont pas encore été.”

De nos jours, les streamers font une grande partie de leur argent avec des offres de marque, mais la taille de l’audience est toujours la clé pour conclure ces offres. De nombreuses marques ne toucheront pas les streamers avec un petit public ou, dans le cas des streamers Mixer, un public potentiel plus petit. “Quand je faisais du travail sponsorisé, ils voudraient toujours payer moins pour Mixer, et c’était plus rare”, a déclaré Murray. “Une grande partie de ce que j’ai entendu était:” Pourquoi dépenserions-nous de l’argent alors que votre opinion ressemble à cela, alors que nous pouvons simplement mettre tout notre argent dans Twitch? “”

«Cela vaut tellement la peine pour Microsoft de payer cet argent, car combien cela aurait-il coûté dans les médias possédés? Combien auriez-vous à dépenser pour des minutes publicitaires, des panneaux d’affichage, des publicités Internet et du numérique pour y arriver? Cela aurait été bien plus. »

Au départ, les streamers de Mixer pensaient que tout cela allait changer lorsque Blevins et Grzesiek seraient arrivés. Les deux streamers avaient un public gargantuesque sur Twitch, vous penseriez donc que ces téléspectateurs les suivraient et se répercuteraient sur les autres streamers de la plateforme. Jusqu’à présent, cependant, ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé. Alors que le nombre total de téléspectateurs simultanés de Mixer a augmenté de 55,1% en 2019 par rapport à 2018, et que la plate-forme a plus que doublé son nombre d’heures de visionnage, il est maintenant, selon un rapport du service de streaming en direct StreamLabs et de la société d’analyse Newzoo, presque le même nombre de canaux uniques comme Twitch. Cependant, en 2019, selon le même rapport, Twitch représentait 75,1% des heures de streaming regardées tandis que Mixer n’en revendiquait que 2,7%.

L’approche de Microsoft envers Mixer semble être une question de qualité (pour sa marque, en tout cas) plutôt que de quantité. Malgré la petite taille de Mixer, relativement parlant, les gens en parlent comme s’il était aussi grand que Twitch, YouTube et Facebook. Mixer a dépensé beaucoup pour obtenir le contrat de Blevins, mais le PDG de N3rdfusion, Devin Nash, estime qu’il aurait coûté beaucoup plus cher à Microsoft pour atteindre les mêmes objectifs grâce au marketing traditionnel.

«Cela vaut tellement la peine pour Microsoft de payer cet argent», a-t-il dit, «car combien cela aurait-il coûté dans les médias possédés? Combien auriez-vous à dépenser pour des minutes publicitaires, des panneaux d’affichage, des publicités Internet et du numérique pour y arriver? Cela aurait été bien plus. »

Cependant, Mixer a toujours une audience beaucoup plus petite que Twitch, et celle-ci ne se développe pas assez rapidement pour suivre la progression des streamers vers l’or des flux de grands noms comme Blevins et Grzesiek, dont le nombre de téléspectateurs simultanés est important de Normes de mixage, mais toujours bien plus petites que leurs 100 000+ sommets sur Twitch.

Les streamers Mixer resteront-ils? Awade en doute.

“Beaucoup de gens ont vu un énorme streamer arriver et ils ont pensé” Oh mon dieu, nous allons exploser “”, a-t-il déclaré. “Je pense que lorsque cette croissance n’a pas eu lieu, les gens ont commencé à se demander” Est-ce tout ce que je peux obtenir ici? Peut-être que mon contenu est assez bon pour être ailleurs et obtenir plus. »»

Plus que jamais, les services de streamers sont demandés. Les marques veulent coller leur visage sur les annonces de produits, les agences et les groupes de gestion veulent les représenter, et les plateformes veulent les verrouiller. Malheureusement, aucune de ces entités n’est altruiste, et certaines sont plus qu’heureuses de profiter de la naïveté relative des streamers quand il s’agit de faire des affaires dans le monde acharné de la célébrité. Comme illustré dans l’histoire du streamer dont l’agence les a escroqués de 91 000 $, certains streamers ne sont toujours pas informés de leurs perspectives et des contrats qu’ils signent.

“J’ai entendu parler de streamers pour lesquels leurs managers ont perçu un forfait plus une commission”, a déclaré par téléphone Mike Kee, un agent de United Talent Agency qui représente des streamers comme Jeremy “DisguisedToast” Wang. «Il y a beaucoup, je dirais, de mauvais joueurs dans cet espace. Je pense que beaucoup de gens interprètent mal le terme «agent» parce que vous avez tellement de types d’agences différents… Il y a vraiment de jeunes enfants qui voient plus d’argent que leurs parents n’en ont jamais. C’est une décision vraiment importante pour beaucoup de ces jeunes créateurs de contenu, [to] trouver un agent de talent agréé et cautionné. “

D’autres types de gestionnaires, a expliqué Lee, ne sont pas réglementés par l’État et ont donc plus de latitude pour conclure des accords sommaires. Selon des sources sur le côté agence et gestion des choses dont Kotaku a parlé, il est tentant pour les marques et les plates-formes d’étendre des offres douteuses à quiconque gère un streamer, de sorte que le gestionnaire ou l’agent fasse lui-même une bonne partie du changement et soit puis incité à persuader le streamer de conclure la transaction.

Image: Siefe Awade

“La façon dont les agences justifient cela est qu’elles disent” Oh, vous savez, nous avons des coûts d’exploitation “”, a déclaré Nash de N3rdfusion, notant qu’il a vu plusieurs accords dans lesquels les agences ont échappé à 80% ou plus du sommet. “Mais les streamers ne s’en soucient pas assez [to investigate], et ils n’ont aucun contact avec la marque réelle … Donc, la seule communication qui se passe est du côté de la gestion des comptes de l’agence et de l’entreprise elle-même. “

Les streamers expérimentés disent également que c’est un problème: «J’en connais deux», a déclaré Siefe Awade en réponse au récit de Kotaku de l’histoire de Nash au sujet d’un streamer payé 9 000 $ pour un contrat publicitaire alors que son agence a reçu 91 000 $. «C’est arrivé beaucoup. Mais les gens ne savent pas. Cela vous fait commencer à vous poser des questions sur tout. C’est ce que je déteste. Je me dis “Jésus-Christ, et si j’ai 6 millions de dollars quelque part que je ne connais même pas?” “

Les plates-formes ont également beaucoup de pouvoir pour faire ou défaire la carrière d’un streamer. En plus d’offrir de l’argent aux streamers, les entreprises ont également décidé d’offrir une promotion, dont certaines se produisent sur des plates-formes où elles tirent tous les leviers.

“Vous pourriez également être à la merci de la plate-forme”, a déclaré Awade. “Si leur stabilité est vraiment mauvaise ou s’ils ne contribuent pas à vous promouvoir ou si les chaînes ne se développent pas de manière organique, votre chaîne n’a pas l’air très bien. Et puis tout d’un coup, cette entreprise dit en fait que vous ne valez plus autant, alors que c’est surtout de leur faute. “

«Cela vous fait commencer à vous poser des questions sur tout. C’est ce que je déteste. Je me dis “Jésus-Christ, et si j’ai 6 millions de dollars quelque part que je ne connais même pas?” “

Avec des contrats coûteux dans le mélange, les plates-formes pourraient même être incitées à le faire délibérément afin de réduire temporairement le coût de certains streamers. Tout cela, encore une fois, s’apparente à une diffusion plus traditionnelle, où les réseaux sous-promeuvent parfois des émissions prometteuses ou même les placent dans des créneaux horaires dits «de cimetière». La différence est que, sur les plateformes de streaming, ce type de manœuvre est moins visible et, par conséquent, plus difficile à prouver. La culture du streaming impose aux individus, et non aux plateformes, de faire l’essentiel de la promotion, mais les plateformes ont le pouvoir de faire apparaître le contenu à leur guise, en particulier avec des entreprises basées sur des algorithmes comme Facebook et YouTube qui se chargent tête baissée dans l’espace de streaming.

“C’est une chose effrayante, effrayante”, a déclaré Awade.

Il y a beaucoup d’avantages pour les streamers dans ce nouveau monde de contrats d’exclusivité et d’offres de marque à gros prix. Ces nouveaux contrats, aussi traîtres que soient parfois leurs petits caractères, offrent toujours un cheminement de carrière plus solide que la plupart des streamers au début de YouTube et Twitch. Une rémunération constante et de nouveaux horizons signifient que certains streamers peuvent désormais faire le travail à leurs propres conditions, plutôt que ce que le hachoir à viande hyper-compétitif de Twitch d’un écosystème exige. Ce fut un répit bienvenu pour des streamers comme Jeremy “DisguisedToast” Wang, qui est passé de Twitch à Facebook à la fin de l’année dernière en partie pour attirer un public plus large dans des endroits comme l’Asie du Sud-Est et en partie pour se donner un nouveau départ.

“Je faisais des diffusions de 12 heures pendant, comme, un mois d’affilée, tous les jours”, a déclaré Wang à Kotaku au téléphone. “À la fin de celui-ci, je me suis dit:” Quel est le but? Demain, je vais continuer ici pendant 12 heures et maintenir mes 10 000 téléspectateurs. Mais est-ce vraiment ce que je veux passer toute ma journée à faire? “Mais si je ne le faisais pas, alors d’autres streamers de Teamfight Tactics me rattraperaient – prendre mon public, car ils travaillent aussi dur que moi. Et dans cette scène de streaming, vous ne pouvez pas vraiment faire de pause. Vous ne pouvez pas vraiment relâcher cette pédale d’accélérateur. Vous devez moudre, moudre, moudre, moudre, moudre. “

Ce sentiment a été repris par des personnes à qui Kotaku a parlé tant du côté de l’industrie que des agences, dont certaines sont allées jusqu’à suggérer que de plus grands streamers signent des accords d’exclusivité pour bloquer leurs revenus et constituer des fonds de retraite.

Image: Jeremy “DéguiséToast” Wang

“Beaucoup de ces meilleurs streamers utilisent cela comme un plan de retraite, ou un plan” je suis fatigué de broyer “”, a déclaré Ryan Morrison d’Evolved Talent. “Vous pouvez donc regarder les créateurs qui ont atteint le plafond dans des endroits comme Twitch et ils peuvent aller faire ce qu’ils font maintenant, et encore plus pour aller diffuser sur une plate-forme différente. Je pense que chaque étude montre que la plupart de leur public ne les accompagnera pas. Mais quand ces gars-là s’en vont, ils savent qu’ils ont un revenu sûr, ils savent qu’ils vont payer leurs factures, ils vont faire ce qu’ils peuvent. Et ils peuvent encore faire des trucs de côté et chasser d’autres passions. »

Bien qu’il ne soit pas tout à fait exact de dire que les streamers n’ont jamais été sous contrat auparavant, car même les partenaires réguliers de Twitch le sont techniquement, il était vrai que Twitch pouvait compter sur l’éclaircissement de gros morceaux de changement du haut de leur contenu – leur travail – plus ou moins. moins gratuitement. Ce n’est plus le cas. Mais ce n’est pas comme si le dos des plateformes de streaming était soudainement contre le mur à la suite de ce nouvel arrangement. Toutes ces entreprises sont incroyablement colossales. Ils peuvent jouer à ce jeu pendant très longtemps. Et pour Facebook, YouTube et Microsoft, les retours initiaux semblent terriblement prometteurs.

«Ces entreprises sont extrêmement puissantes et extrêmement patientes», a déclaré Nash. “Ils n’échouent pas. Et puis l’autre chose que vous pouvez regarder est la façon dont Twitch se développe par rapport aux autres plates-formes. Le fait est que YouTube et Facebook – pas vraiment Mixer, mais YouTube et Facebook – se développent incroyablement vite. “Il a souligné YouTube, en particulier, notant que sa section de jeux compte 200 millions d’utilisateurs actifs par jour, contre 15 millions et les algorithmes de Twitch. qui peut diriger plus de ces utilisateurs vers du contenu en direct. En plus de cela, YouTube a récemment conclu ce qui pourrait être le plus gros contrat des guerres en direct jusqu’à présent, devenant l’hôte exclusif de Overwatch League, Call of Duty League, Hearthstone esports et d’autres événements Activision Blizzard. Les événements Esports attirent souvent un plus grand nombre que les streamers individuels et ont été une épine dorsale des offres de Twitch pendant des années. YouTube joue pour toujours. Twitch a pris une longueur d’avance, mais il pourrait bientôt avoir du mal à rester en tête de la courbe.

Pour l’instant, alors, il est logique que des entreprises comme Facebook, YouTube et Microsoft continuent de récupérer de grands noms pour rendre leurs plateformes de streaming plus visibles. Mais la tendance pourrait ne pas durer.

“Je m’attends à une autre année ou deux de grosses transactions à long terme avec les streamers, puis à une sorte de baisse des signatures de joueurs parce que les entreprises voudront savoir ce qu’elles obtiennent pour ces investissements coûteux”, a déclaré une source de Twitch à Kotaku.

“Beaucoup de ces streamers les plus performants l’utilisent comme un plan de retraite ou comme un plan” je suis fatigué de moudre “.”

De nombreux streamers ont déclaré avoir perdu une grande partie de leur public à la suite du déracinement et du passage à d’autres plateformes. Bien que les Ninjas et les Suaires du monde iront bien à peu près quoi qu’il arrive, même s’ils ne regardent pas les mêmes plans divins intouchables et éthérés qu’auparavant. Il y a une raison à cela: pour le public sevré sur Twitch, c’est comme la télévision. Toute la télévision. Dans un endroit.

“Les utilisateurs de Twitch traitent Twitch comme leur téléviseur”, a déclaré Morrison. “Ce n’est plus Internet; c’est Twitch. And every different channel on Twitch is a different channel like it would be on TV. The thing here is, OK, so your favorite show was Ninja? Well, that show got canceled. You don’t throw out your TV and get another one that he’s on. You just find another show.”

It’s not just a convenience thing, either. People have communities on Twitch—friends, in-jokes, memes, and a broader culture they feel like they’re part of. A large part of that culture is genuineness, or at the very least, performative genuineness. Streamers, in contrast to traditional celebrities, present themselves as regular, down-to-earth people fans can imagine chilling out with. And so, while it makes sense for more traditional celebrities or shows to move between networks every couple years, streamers can’t just close their eyes and leap without considering what they’re leaving behind. Because after a while, fans will start to doubt if they’re really about what they say they’re about. This puts mid-sized and smaller streamers whose communities are more tight-knit in an especially awkward spot.

“I think it’s gonna create a larger gap between larger channels and smaller channels,” said Awade, who started out on Twitch before moving to Mixer and now Facebook. “Because the people who keep going back and forth, your hardcore community—the people who like spending time with you—when you keep leaving platforms, it’s almost like telling them that they’re not enough. I’ve had people come to me in private and be like ‘Are we not good enough for you?’ The more you do that, the more people start wondering ‘Is this streamer genuine?’”

Image: Twitch

The biggest beneficiaries of this shift in the livestreaming business, then, seem to be larger streamers—the cream of the crop who’ve already, to some extent, gotten theirs and could be thinking about getting out—and, of course, streaming platforms. Smaller streamers, on the other hand, can either continue to swim upstream on Twitch—where upward mobility has become increasingly limited—or try their luck on platforms with smaller audiences for livestreaming content, platforms where trickle-down from an influx of shiny new top streamers is hardly guaranteed. Audiences, meanwhile, can no longer be certain that their favorite streamers will continue to chill out in the same old haunts, forming the heart of communities they’ve frequented for years.

For the past handful of years, people have viewed video game livestreaming as a vast new career field brimming with possibilities. If you put in the hours, so went the conventional wisdom, you could make it to the top. Like so many other competitive spaces, it’s never been anything remotely resembling a true meritocracy, but it was a scene in which an uncommon number of nobodies were able to become somebodies. For the past couple years, though, it’s been transforming into something more traditional. This is the next big step in that transformation. Now more than ever, livestreaming is business, where people wheel, deal, and even take advantage of others, and where there’s a vast gap between the haves and the have-nots. This is an upheaval, one that became inevitable when more and more money started flowing into livestreaming. Problem with upheavals is, they rarely end with everybody on equal footing.

