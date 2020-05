Les membres de Twitch Prime peuvent télécharger six jeux gratuits en mai et récupérer beaucoup de butin

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 30 avril 2020 20:53 GMT

Les jeux gratuits et le butin de mai pour les membres Twitch Prime ont été annoncés.

Twitch Prime les membres peuvent télécharger six jeux gratuits à partir de demain, et il y a beaucoup de butin gratuit disponible pour les utilisateurs Prime.

Les jeux gratuits disponibles avec Prime, du 1er au 30 mai, sont Avicii Invector, Fractured Minds, Pankapu, Urban Trial Playground, The Little Acre et Snake Pass.

Vous trouverez ci-dessous la liste des butins disponibles. Vous pouvez vérifier ici les dates de fin. Si vous cliquez sur le lien, vous pouvez consulter certaines des autres offres de butin non répertoriées ci-dessous.

Destiny 2: Récupérez l’émote exotique S’Mores, le navire exotique Death to Kells, la coquille fantôme exotique Star Map et le moineau légendaire Whipcrack.

Fallout 76: Prenez les tenues de travail des colons et des nomades Raider.

League of Legends: En mai, réclamez la dernière goutte de butin pour League of Legends. Dans le cadre de cette offre, les membres Prime peuvent réclamer un skin mystère permanent.

Anneau d’Elysium: Dans le cadre de la dernière goutte du jeu, réclamez 500 points E, une apparence de véhicule sur le thème de Twitch Prime et un accessoire bonus.

Légendes de Runeterra: La dernière version du jeu de cartes à collectionner de Riot a déverrouillé le Champion Wild Card, l’Expedition Run, le Rare Wild Card et un Epic Wild Card.

Mobile Legends: Bang Bang: Dans le cadre de la campagne #PlayApartTogether de l’Organisation mondiale de la santé, à partir de maintenant jusqu’au 5 mai, déverrouillez le coffre Amazon Prime pour mobile comprenant des cartes d’apparence et de butin. Cette offre est disponible pour tous les titulaires de compte Amazon, il n’y a donc pas besoin de Prime dans ce cas.

RuneScape: Débloquez un ensemble complet exclusif d’armures de légionnaires antiques et d’armes de mêlée.

Les sept péchés capitaux: Grand Cross: La première goutte est un ticket SR-SSR Race Draw.

Mots avec des amis 2: Zynga et Twitch Prime s’associent pour vous apporter sept gouttes de butin pour Words with Friends 2. Vous pouvez désormais accéder à Hindsight 2020 Mystery box pour voir les meilleurs mots à leur disposition dans le jeu. Des offres supplémentaires seront disponibles dans les prochains mois.

Profitez de vos cadeaux.

