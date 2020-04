Les membres PlayStation Plus bénéficient de ce skin Fortnite gratuit

Par Sherif Saed,

Mercredi 15 avril 2020 12:56 GMT

Un nouveau pack Fortnite gratuit est disponible pour les membres PlayStation Plus.

Sony a révélé un autre cadeau pour Fortnite des joueurs abonnés à PlayStation Plus, peu de temps après la sortie du propre pack de Call of Duty: Warzone.

Le Fortnite Celebration Pack, disponible dès maintenant sur le PlayStation Store, est livré avec la tenue Point Patroller (skin) et le Recon Strike Back Bling. Rendez-vous simplement sur le lien et ajoutez-le à votre panier. Vous le trouverez également sur le PS Store directement sur votre console.

Prenez une tenue et un backbling pour représenter votre Victory Royale avec style avec le PlayStation Plus Celebration Pack, une offre exclusive PS Plus dans Fortnite: https://t.co/PjvCeBeFUn pic.twitter.com/lbpI9IDlKK

– PlayStation (@PlayStation) 14 avril 2020

Si vous prévoyez de tirer le meilleur parti de l’extension de la saison 2, nous avons le tour d’horizon habituel des guides pour vous aider à relever tous les défis de la saison. Nous avons précédemment couvert où trouver les parapluies Kingsman, en recherchant Search Skye’s Sword, en visitant The Shark et les campings côtiers de Skye.

