Les membres PS Plus recevront un thème dynamique de FFVII Remake

Square Enix il a certainement du mal avec le matériel promotionnel pour la prochaine exclusivité de PS4, Final Fantasy VII Remake. À tel point que tous les abonnés de PlayStation Plus Vous recevrez un thème dynamique gratuit pour votre console. L’éditeur nous a donné un aperçu de ce sujet via un tweet que nous partagerons ci-dessous, et la vérité est qu’il a l’air très bien.

Le deuxième des trois thèmes dynamiques # PS4 que nous aimerions vous montrer aujourd’hui se concentre sur la ville de Midgar dans #FinalFantasy VII Remake et présente également notre principal protagoniste Cloud Strife!

Cela sera bientôt disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de PS +! # FF7R pic.twitter.com/qmCbpTDnEW

– FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) 13 mars 2020

Si vous téléchargez la démo du jeu, ils pourront obtenir un thème standard avec tout le gang, tandis que tous ceux qui précommanderont Amazon USA UU obtiendra un thème de Sephiroth.

Remake de Final Fantasy VII sera en vente le 10 avril pour Playstation 4. Nous avons récemment eu l’occasion de nous rendre dans les bureaux de Square Enix dans États Unis pour passer trois heures avec le titre, et ici vous pouvez voir nos impressions. Ou si vous préférez, nous avons également du contenu vidéo.

Source: Square Enix

