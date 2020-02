Les membres Xbox One Insider viennent de recevoir une fonctionnalité très demandée pour une suppression plus facile des disques

Cela fait six ans que la Xbox One est sortie, mais le système vient de recevoir une fonctionnalité que les joueurs recherchent depuis le début. Xbox Insiders rapporte maintenant sur Reddit que la dernière mise à jour permet aux joueurs d’éjecter les disques de leurs systèmes en appuyant sur le bouton X, ce qui signifie que vous pouvez faire cracher le disque sans avoir à vous lever et appuyer sur le bouton du console.

Bien sûr, avec autant de joueurs qui passent au numérique maintenant, en particulier avec Xbox Game Pass, cette fonctionnalité pourrait être moins entraînante maintenant qu’elle ne l’aurait en 2013. Pourtant, cela va être une fonctionnalité pratique pour de nombreux joueurs une fois qu’ils auront reçu la mise à jour , en particulier les collectionneurs ou toute personne qui utilise sa Xbox One comme lecteur DVD.

C’est un domaine dans lequel la Xbox One a pris du retard sur la Xbox 360, ce qui a également permis aux joueurs d’éjecter des disques avec la manette. La PlayStation 4 permet également depuis longtemps aux utilisateurs d’éjecter des disques avec la manette.

Espérons que cette nouvelle fonctionnalité sera appliquée à la Xbox Series X, qui pourra jouer à tous les jeux sur Xbox One – ainsi qu’aux deux précédents modèles de Xbox, car elle aura une compatibilité descendante complète.

Xbox a un énorme 2020 prévu, pas seulement à cause de la nouvelle console en cours de route – le Halo Infinite tant attendu arrive également. Si vous l’achetez sur disque, vous pourrez l’éjecter facilement; cependant, ce sera également sur Game Pass.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les plus grandes exclusivités Xbox Series X et Xbox One à venir en 2020 à ce jour