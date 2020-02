Les missions de primes en ligne de Red Dead distribuent des XP de rôle supplémentaires cette semaine

Par Stephany Nunneley,

Mardi 18 février 2020 20:16 GMT

Cette semaine dans Red Dead Online, toutes les missions Bounty distribuent 50% d’EXP de rôle supplémentaires.

L’XP de rôle supplémentaire s’étend également aux dix primes légendaires dans Red Dead Online et aux événements d’itinérance gratuite de Bounty Hunter.

À partir de maintenant et jusqu’au 24 février, jouer à n’importe quel mode Showdown ou participer à n’importe quelle course cette semaine vous donnera également un bonus supplémentaire de 50% d’XP.

Ceux qui cherchent à acquérir une nouvelle arme devraient entrer dans le catalogue car des variantes Bounty Hunter du revolver Schofield et du fusil à verrou sont en vente. Vous pouvez également bénéficier d’une réduction de 30% sur le revolver LeMat, le fusil à pompe à répétition et le lasso renforcé.

Les membres PlayStation Plus de cette semaine recevront trois recharges Moonshiner Mash et trois fournitures de commerçant, et ceux qui ont un compte Twitch Prime connecté au Rockstar Social Club recevront un sac de collection gratuit et la mise à niveau en cuivre poli Moonshine Still.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.