Les missions secondaires de Final Fantasy VII Remake ne seront pas un simple remplissage

L’un des titres les plus attendus non pas cette année, mais beaucoup, est dans quelques semaines. Oui, nous parlons de Final Fantasy VII Remake, et la date qui, selon nous, prendrait si longtemps pour arriver et profiter du battage médiatique qui revient de cette aventure légendaire se rapproche, son directeur a révélé un détail intéressant.

Lors d’une interview réalisée par le magazine Famitsu (via Gamingbolt), Tetsuya Nomura, directeur de Final Fantasy VII Remake, a parlé des missions secondaires qui accompagneront l’histoire principale dans ce qui, semble-t-il, sera un immense monde plein de vie, tout comme Nous l’avons imaginé il y a plus de 20 ans. Selon le créateur, l’équipe de développement de Final Fantasy VII Remake a d’abord pensé à fournir au RPG un grand nombre de missions secondaires, mais elles ont réalisé qu’elles ne seraient pas au niveau qui avait été fixé comme cible pour cette livraison.

Du nouveau contenu sera affiché dans les missions secondaires

En ce sens, Nomura a déclaré que la décision était de tendre vers la qualité, donc toutes ces missions n’ont pas atteint la version finale de Final Fantasy VII Remake, mais celles qui, selon la créatrice, ont le même niveau de qualité C’est tout ce que nous verrons dans l’histoire principale. Précisément, ces missions serviront à montrer une nouvelle facette de Final Fantasy VII en termes d’histoire, de contenu et de personnages.

Final Fantasy VII Remake fera ses débuts le 10 avril sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à l’un des jeux les plus importants de 2020.

