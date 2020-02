Les moddeurs apportent le controversé «café chaud» à Red Dead Redemption 2

Vous ne pouvez pas comprendre une livraison de Grand Theft Auto sans controverse et de nombreux secteurs conservateurs ont considéré que San Andreas avait atteint l’extrême lorsque certains passionnés ont découvert dans le code des versions PC, PS2 et Xbox, des éléments qui faisaient référence à un mini-jeu. Type sexuel De là, ce n’était qu’une question de temps pour que la scène connaisse la légende de “Hot Coffee” et de nombreuses années après cela, un groupe de modderes était responsable de la ramener mais dans Red Dead Redemption 2.

Un rapport de Dark Side of Gaming a révélé le mod créé par les passionnés Unlosing et Jedijosh920 pour la version PC de Red Dead Redemption 2, qui fait revivre le mini-jeu controversé de Hot Coffee, l’emmenant dans le Far West. Selon les informations, grâce à ce mod, les joueurs peuvent activer le mini-jeu dans des endroits spécifiques tels que Valentine Saloon, Saint Denis Saloon et le Strawberry Hotel | Welcome Center. Selon les créateurs du mod, ils travaillent pour rendre l’option disponible à plus d’endroits dans le dernier jeu Rockstar North.

Il convient de mentionner que, contrairement à ce qui s’est passé avec la version “originale” de Hot Coffee dans GTA: San Andreas, dans le cas de Red Dead Redemption 2, il s’agit uniquement de changements dans l’animation et les mouvements des personnages, donc Il n’y a pas de nus ou autre contenu connexe.

Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

