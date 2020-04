Les moddeurs de Resident Evil 4 travaillent toujours sur le remaster

Les moddeurs de Resident Evil 4 sont déterminés à terminer leur projet de remasterisation pour le jeu.

Comme l’a révélé une mise à jour de la communauté par le modder Albert, l’équipe derrière le projet pense que le jeu devrait avoir un remasterisation malgré le remake rumeur sur lequel Capcom travaille.

“Ok, Resident Evil 4 Remake: Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur, mais je m’en fiche si c’est fait ou pas”, a déclaré Albert.

“Les derniers remakes de Capcom sont très différents des versions originales. Le jeu original sera toujours unique et digne d’une version remasterisée.”

L’une des entrées les plus appréciées de la franchise, Resident Evil 4 est sortie pour la première fois en janvier 2005 pour le Gamecube.

Il est arrivé sur PlayStation 2 plus tard la même année avant d’être porté sur diverses autres consoles, et la version PC est sortie en 2007. La version la plus récente du titre d’horreur de survie est sortie en 2016.

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé qu’un remake de Resident Evil 4 était en préparation avec une date de sortie en 2022. L’année prochaine, Resident Evil 8 serait diffusé dans les rayons. On pense qu’il adopte davantage une approche d’horreur psychologique, une direction différente de celle des titres précédents.

Le 3 avril, le remake de Resident Evil 3 est sorti. Capcom a affirmé que deux millions d’exemplaires avaient été expédiés au cours des cinq premiers jours. L’année dernière, Resident Evil 2 était un candidat au jeu de l’année. De plus, c’était le jeu de Metacritic le mieux noté.