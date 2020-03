Les modes multijoueurs de Mario Kart Tour sont en route

Les joueurs peuvent affronter des adversaires du monde entier dans les nouveaux modes multijoueurs de Mario Kart Tour. (Image: Nintendo)

Le jeu mobile Mario Kart Tour dispose désormais de modes multijoueurs, ce qui permet aux joueurs de montrer leurs compétences. Avec trois options disponibles, les joueurs peuvent choisir entre le jeu local, les courses standard et les courses d’or.

Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre note selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or. Lorsque vous faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité, les chambres vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de l’emplacement de l’objet, etc. Jouez à votre façon lorsque le multijoueur #MarioKartTour sera lancé le 8 mars à 20 h 00! pic.twitter.com/ckkekAsbHS

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 mars 2020

L’option de jouer avec des amis ou des joueurs à proximité vous donne la possibilité de modifier les règles et de personnaliser la course. Cependant, vous ne recevrez pas de note personnalisée à la fin de la course.

Les courses standard vous permettent de jouer avec des joueurs du monde entier et d’améliorer votre classement. Les règles changeront quotidiennement entre 100cc avec des emplacements d’articles par défaut ou 100cc avec deux emplacements d’articles. Les joueurs devront donc changer de véhicule pour être prêts à relever les défis à venir. Comme incitation supplémentaire, les performances des joueurs seront notées de E à A à la fin de chaque course.

Les courses Gold sont exclusivement disponibles pour les abonnés MKT Gold Pass. Ce mode vous permet de courir aux côtés d’autres détenteurs de pass pour le titre ultime. Quatre ensembles de règles seront disponibles par rapport à l’option non-abonné. Ils comprendront, des emplacements par défaut de 150 cc, des emplacements de deux éléments de 150 cc, des emplacements par défaut de 200 cc, un emplacement d’un élément de 200 cc. Les détenteurs d’un pass peuvent également atteindre un rang S.

Chaque mode comprend trois parcours d’une coupe de tournée actuelle. Avec la coupe de fonction changeant toutes les quinze minutes pour ajouter de la variation. Ces nouveaux modes passionnants seront disponibles à partir du 8 mars à 20 h HP.

Allez-vous courir dans ces nouveaux modes multijoueurs de Mario Kart Tour? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas consulter la chaîne YouTube Daily Gaming Report!

