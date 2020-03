Les modes multijoueurs de Mario Kart Tour sont maintenant en ligne

Mise à jour (lun 9 mars 2020 09:30 GMT): le Visite de Mario Kart le contenu multijoueur est maintenant officiellement arrivé. Nintendo célèbre le lancement avec une campagne de retweet sur Twitter qui pourrait finir par voir chaque joueur recevoir 30 rubis et un badge en jeu.

Le multijoueur #MarioKartTour est arrivé! Célébrons avec une campagne de retweet. Si ce tweet et celui correspondant sur le compte japonais atteignent un total de 30 000 RT, tous les joueurs actuels recevront 30 rubis et un badge en jeu! Regardez la vidéo pour plus d’informations. pic.twitter.com/z4pVpcjkn3— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 9 mars 2020

Préparez vos amis ou affrontez le monde – les modes multijoueurs sont arrivés dans #MarioKartTour!

🏁 Course aux détails: https://t.co/0y8mE0mBcf pic.twitter.com/7Fab3Yzzs3

– Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 9 mars 2020

Article d’origine (mar 3 mars 2020 03:05 GMT): Lorsque la version bêta de Visite de Mario Kart arrivé sur les appareils mobiles en mai dernier, il n’a pas fallu longtemps aux joueurs du monde entier pour comprendre qu’il n’incluait pas réellement un match-making correct. Comme nous le savons maintenant, le jeu saisit les profils des autres joueurs, qui sont ensuite représentés comme CPU pendant une course.

Maintenant, le 8 mars, la sortie mobile de Mario Kart sur les appareils Android et iOS ajoutera enfin un véritable multijoueur. Cela fait suite à un test bêta des abonnés Gold Pass en décembre dernier. Ce nouveau mode vous permettra d’affronter sept autres joueurs (avec des amis ou d’autres à proximité, ou avec des coureurs du monde entier).

Voici tous les détails du compte Twitter officiel de Mario Kart Tour:

Allez-vous essayer ce nouveau mode dans le jeu quand il arrivera le 8 mars? Jouez-vous régulièrement à Mario Kart Tour? Dites-nous ci-dessous.

