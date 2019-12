Les modifications des ressources en ligne d'EVE pourraient déclencher une nouvelle guerre

De grands groupes de joueurs d'EVE Online se regroupent souvent pour la sûreté, la sécurité et la prospérité partagée, ce qui conduit finalement à des blocs de pouvoir solidifiés qui sont si profondément ancrés dans leurs positions que le jeu commence à stagner. Ces royaumes de joueurs massifs peuvent amasser tout ce dont ils ont besoin, il n'y a donc pas beaucoup de raisons de quitter et de conquérir plus d'espace. Un récent changement d'EVE Online semble viser à briser ces impasses en forçant les joueurs à s'aventurer plus loin de chez eux pour rassembler les ressources nécessaires, et il annonce d'autres changements à venir.

Une mise à jour récente, déployée sur les serveurs en direct du jeu sans avertissement, a considérablement réduit la quantité de ressources pouvant être extraites des astéroïdes. Dans l'itération actuelle d'EVE Online, l'élément vital de la plupart des empires massifs gérés par les joueurs est constitué de ressources trouvées à l'intérieur d'astéroïdes massifs. Ces astéroïdes se rassemblent en «anomalies» géantes que les joueurs peuvent déformer et exploiter afin de créer les vaisseaux, les structures, les armes et les systèmes d'armures des jeux. En exploitant au maximum ces ressources, les joueurs peuvent réduire la dépendance de leur empire à l'égard du reste du jeu et se concentrer sur la construction de leurs propres États-nations autosuffisants.

La composition des ressources des anomalies de minerai dans un espace à sécurité nulle a été réduite jusqu'à 60% en volume total. En théorie, cela signifie que les joueurs passeront plus de temps à manœuvrer leurs vaisseaux autour des astéroïdes à capacité réduite et moins de temps à les extraire pour extraire les précieux minéraux à l'intérieur. Les anomalies du minerai ne sont pas le seul endroit où trouver ces minéraux dans EVE; les astéroïdes riches en minéraux apparaissent également dans les ceintures d'astéroïdes naturels, réparties dans presque tous les systèmes stellaires du jeu. Ces ceintures d'astéroïdes ont également été touchées par la mise à jour, car deux types de minerai leur ont été entièrement retirés.

À l'heure actuelle, l'élimination du minerai des ceintures d'astéroïdes est considérée comme sans conséquence, car une très petite quantité de joueurs en extrait les minéraux plutôt que des anomalies. Cependant, selon un blog de développeur publié le 20 décembre par CCP Dopamine, l'un des gestionnaires de communauté d'EVE, ces changements ne sont que le début d'un changement radical et plus vaste de la distribution des ressources dans EVE Online.

Selon le blog de Dopamine, "Ceci marque le début de la refonte de la distribution des ressources EVE qui aura lieu dans les semaines et les mois à venir."

La rareté des ressources a été un sujet brûlant dans EVE et pendant la tournée mondiale EVE 2019. Les joueurs ont demandé divers changements à la distribution des ressources dans le monde entier du jeu, en espérant que l'ajout d'une quantité de ressources rares dans le jeu encouragerait plus de guerre. Si les joueurs ne peuvent pas être complètement autonomes, ils devront interagir avec leurs voisins d'une manière ou d'une autre pour acquérir les ressources dont ils avaient besoin, que ce soit diplomatiquement ou par l'épée métaphorique.

Ces changements semblent être le début de la rupture de la capacité des empires EVE à exploiter les anomalies pour tout ce dont ils ont besoin. Si de plus en plus de minéraux sont retirés des régions à sécurité nulle, les joueurs de ces régions devront étendre leur zone d'influence juste pour apporter la même quantité de minerai et de matériaux. Si plus de changements influencent, disons, où certains minéraux nécessaires apparaissent, il y a plus de risques de conflits liés aux ressources.

Ces changements dans la distribution des ressources peuvent sembler modestes maintenant, mais ils pourraient devenir le catalyseur de quelque chose de beaucoup plus important. Les joueurs d'EVE Online attendent la prochaine série promise de changements de ressources pour voir dans quelle direction les développeurs décident de prendre les choses.

