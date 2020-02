Les mondes extérieurs balayent! Le RPG Obsidian a déjà vendu plus de 2 millions de jeux

Cette aventure de jeu de rôle prépare maintenant sa sortie sur Nintendo Switch, tandis que Take Two pense aux plateformes d’abonnement.

Les mondes extérieursprépare son lancement imminent sur Nintendo Switch. Après avoir annoncé un retard dans son arrivée sur la console Nintendoen raison de la crise des coronaviruset promettant que l’édition physique se présentera sous la forme d’une cartouche et non d’un code de téléchargement, le jeu a marqué une nouvelle étape.

Le portail d’actualités Gamespotrecueillir les chiffres publiés par Take-Two, société chargée de l’édition du jeu. Ce sont extrêmement favorables, montrantdeux millions d’unités vendues du jeu complet sur leurs différentes plateformes. La proposition deObsidiennea également été ajouté dans le service d’abonnementXbox Game Passgratuitement depuis son lancement.

Nous pensons que les offres d’abonnement sont probablement plus adaptées au catalogueLe PDG de Take-Two,Strauss ZelnickIl a parlé du lancement du jeu dans ce type de service et a déclaré qu’ils étaient en pourparlers pour discuter de la durée pendant laquelle l’entreprise soutiendrait des projets tels que Xbox Game Pass et d’autres. Les intentions de Take-Two sont de proposer le jeu au plus grand nombre de joueurs possible, ce qui peut inclure différentes bibliothèques de services d’abonnement, bien que Zelnick pense que ce modèle convient mieux aux anciens titres. “Nous pensons que les offres d’abonnement sont probablement plus adaptées au catalogue, mais nous sommes prêts à prendre des risques expérimentaux quand cela a du sens. Il est tôt pour toutes ces plateformes”, a-t-il déclaré.

N’oubliez pas qu’en novembre 2018,Microsoft a acquis Obsidian, mais en raison d’un accord précédent, Private Division est resté attaché en tant que rédacteur en chef de The Outer Worlds. De plus, Microsoft a des plans futurs pour cette franchise, nous pouvons donc nous attendre à de nouvelles livraisons pour Xbox et PC.

The Outer Worlds, PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

