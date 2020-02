Les mondes extérieurs obtiennent maintenant une cartouche de commutation physique, mais retardé en raison du coronavirus de Wuhan

Plus tôt cette année, Private Division a officiellement révélé que Les mondes extérieurs serait lancé sur Switch comme juste un code numérique dans une boîte physique. Eh bien, nous avons aujourd’hui une bonne et regrettable mise à jour de la situation.

Pour commencer, les développeurs du jeu semblent avoir changé de décision – et vont maintenant publier le jeu comme une véritable cartouche physique au lieu! Cependant, la sortie réelle du port Switch verra désormais un retard, en raison de la fermeture de l’équipe de portage de Virtuos pour attendre la récente épidémie de coronavirus de Wuhan. En tant que tel, le jeu ne rencontrera pas sa date de sortie initiale du 6 mars 2020.

Pour clarifier, l’équipe de Virtuos est ok, mais leur bureau est resté fermé pendant cette période. Nous travaillons avec l’équipe pour déterminer un calendrier de développement mis à jour, et partagerons plus concernant une nouvelle date de lancement sous peu.

– Division privée (@PrivateDivision) 6 février 2020

Nous vous ferons un rapport à mesure que nous en apprendrons davantage sur la sortie du jeu. Restez à l’écoute!

