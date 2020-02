Les moniteurs de jeu Asus sont massivement réduits pour aujourd’hui uniquement chez Amazon US

Par James Pickard,

Mardi 25 février 2020 16:13 GMT

Une sélection de moniteurs de jeu Asus est l’une des offres du jour chez Amazon US avec jusqu’à 100 $ de réduction sur certains des modèles haut de gamme du fabricant.

À une extrémité de l’échelle, vous avez le Asus ROG Strix XG32VQR. Selon nos amis de RPS, c’est l’un des meilleurs moniteurs de jeu HDR 144 Hz 1440p que vous puissiez acheter. Il est également doté d’un écran incurvé de 31,5 pouces et de la prise en charge de FreeSync, de sorte que vous pouvez voir pourquoi le prix se situe à environ 435,99 $. Pourtant, c’est plus de 100 $ de réduction sur le prix habituel pour une superbe pièce de kit.

Descendez un peu et vous verrez que l’Asus VG248QG est réduit à 189,99 $. Cet écran 24 pouces déjà beaucoup plus abordable ne manque toujours pas de fonctionnalités. Il prend en charge des résolutions jusqu’à 1080p et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il est également compatible avec FreeSync / G-Sync. C’est un excellent choix pour un moniteur haut de gamme si vous ne voulez pas remettre une somme d’argent exorbitante.

Enfin, vous pouvez obtenir l’Asus VG275Q pour 179 $. Ceci est très similaire au modèle précédent, bien que la baisse des prix soit due à l’absence de quelques fonctionnalités. Il possède un écran plus grand de 27 pouces, mais vous constaterez qu’il a un taux de rafraîchissement de 75 Hz plus lent et uniquement le support de FreeSync. Encore une fois, il est toujours plus que capable en tant que moniteur de jeu haut de gamme – en particulier avec 80 $ de réduction.

Mais ce n’est pas tout! Ce ne sont que quelques-uns des points forts de tous les goodies de jeu PC en vente aujourd’hui sur Amazon US. Parcourez la gamme complète et vous trouverez des étuis, des disques durs, des ordinateurs portables et plus encore.

