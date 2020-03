Les morts sont les vedettes de la dernière et brutale bande-annonce de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Ce film de Warner Bros. Entertainment arrivera avec une cote R en avril aux États-Unis.

Certains téléspectateurs peuvent manquer un peu plus de violence, de sang et, surtout, les décès charismatiques de la saga Mortal Kombat dans la première bande-annonce du film d’animation Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, dont quelque chose dans son nouvel aperçu , baptisé comme Bande rouge, a été richement chargé.

En fait, la vidéo a été montée avec tous ces messages à l’esprit, garantissant aux utilisateurs un long métrage avec une violence extrême et un langage grossier en même temps qu’ils présentent plusieurs personnages, comme un scorpion en quête de vengeance qui nous raconte ses origines turbulentes, réalisant des actions et mouvements viscéraux avec l’esprit le plus clair de la saga Mortal Kombat.

Dans cette bande-annonce de MK Legends: Scorpion’s Revenge, Sub-Zero, Johnny Cage ou Sonya Blade ne manquent pas pour avoir cité d’autres combattants célèbres qui ne manqueront pas la nouvelle adaptation de la franchise NetherRealm Studios qui, comme Ed Boon l’a garanti, a l’air plus brutale ne présumant jamais une cote R, ce qui indique, dans le système de classification du contenu américain, qu’il ne convient pas aux mineurs.

Animation de Warner Bros. (WBA) va lancer ce prochain 12 avril le film en format numérique, tandis qu’en format domestique attendra jusqu’au 28 avril. Pour le moment, il n’y a pas de détails sur la question de savoir si la production sera située en espagnol, habituelle sur le marché latino-américain mais rare sur le territoire espagnol en ce qui concerne d’autres productions de l’étude, telles que le récent Superman: Red Son.

Rappelons que ce film n’a rien à voir avec le vrai film d’action qui prépare New Line Cine et Warner Bros Pictures à sortir en 2021. N’oubliez pas que ce n’est pas le seul jeu vidéo qui sera bientôt adapté dans les cinémas et la télévision.

