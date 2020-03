Les mystères de SeaBed se dirigent vers Nintendo Switch

Nous pouvons le ressentir. Les romans visuels sont puissants sur Nintendo Switch! Aujourd’hui, le roman visuel érotique NinNinDays arrivera sur Nintendo Switch, et le dernier jour du mois, nous aurons The Complex, un thriller qui a été enregistré avec de vrais acteurs au Royaume-Uni et qui ont derrière eux de grands noms de l’industrie cinématographique. Entre les deux, nous aurons un autre roman visuel: Fond marin, Quoi Arrive sur Nintendo Switch eShop le 19 mars. Vous pouvez jeter un œil à sa bande-annonce ci-dessous:

Plongez dans les mystères de l’esprit

Dans SeaBed, nous connaîtrons perspective des trois personnages principaux: Mizuno Sachiko, une créatrice qui ne cesse d’avoir des hallucinations avec Tatako, son ancien amant; Narasaki Hibiki, un psychiatre qui étudie le fonctionnement de la mémoire humaine et qui entretient une relation amicale avec Mizuno Sachiko; y Takako, qui a oublié ses vieux souvenirs, y compris pourquoi il s’est séparé de sa bien-aimée malgré avoir passé toute son enfance avec elle. L’histoire explorera ce qui est réel et ce qui n’est pas pour ses protagonistes, alors qu’ils essaient de trouver un sens à leur vie.

Que pensez-vous de la proposition de ce roman visuel qui combine le mystère avec un thème yuri? Pour terminer, nous vous informons que SeaBed ne nous parviendra qu’avec des textes en anglais et en japonais, il utilisera l’écran tactile de la console en mode portable, nous aurons besoin de 2,2 Go de mémoire libre dans notre stockage interne pour télécharger le titre, et il sortira sur à 19,99 €, mais si vous le réservez avant sa mise en vente, vous bénéficierez d’une remise de 10%, c’est-à-dire qu’il vous en coûtera 17,99 €. À plus!

