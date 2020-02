Les navires de guerre de Crosswave discutent beaucoup plus qu’ils ne se battent

Azur Lane: Crosswave, sorti aujourd’hui sur PlayStation 4 et Steam, est un spin-off du hit mobile Azur Lane, connu pour son action shoot-em up à défilement latéral et ses femmes de guerre animées anthropomorphes. Crosswave est en effet plein de boat people cool, mais ses courtes poussées de combat 3D laissent beaucoup à désirer.

Azur Lane: le mode histoire de Crosswave est plus un roman visuel qu’un jeu d’action. Dans un monde recouvert d’eau, les personnifications féminines de célèbres cuirassés gouvernent les mers. Quatre nations – Eagle Union, Iron Blood, Royal Navy et Sakura Empire – dominent la paisible planète de Kansen, qui n’a en quelque sorte jamais connu la guerre malgré le fait que tout le monde porte des canons géants. Alors qu’une mystérieuse force malveillante connue sous le nom de Sirens commence à comploter, les quatre nations se réunissent pour accueillir un exercice militaire conjoint massif afin de flirter les unes avec les autres, de partager des collations, de jouer à des jeux et de participer occasionnellement à la partie jeu d’action 3D de Crosswave.

Il y a beaucoup de discussions dans Crosswave. Une grande partie de celui-ci est au cœur de l’histoire, centrée sur Shimakaze et Suruga, une paire de navires prometteurs de l’Empire Sakura qui se retrouvent au centre de l’exercice militaire conjoint et du complot des sirènes. Lorsqu’il ne s’engage pas dans de longues cinématiques centrées sur l’histoire entièrement exprimées en japonais, le personnage que le joueur contrôle flotte sur une carte du monde extérieur 2D, ramassant des objets et participant à des événements.

La plupart des événements parlent davantage. En fait, tout événement qui n’est pas spécifiquement répertorié comme une «bataille d’événement» est une sorte de dialogue entre deux ou plusieurs personnages. Parfois, ça flirte. Parfois, c’est un peu intrigant. Les femmes bateau (il ne semble pas y avoir de bateau hommes) affichent un large éventail de personnalités, et j’aime voir comment elles jouent les unes contre les autres. Je souhaite juste que l’accent soit mis sur la façon dont ils se battent ensemble.

Les batailles d’événement sont très brèves. Le joueur sélectionne une flotte de trois navires principaux et trois navires de soutien parmi les personnages qu’ils ont débloqués. La bataille commence avec le joueur contrôlant l’un de leurs trois navires principaux. De grands cuirassés tirent des canons et des torpilles. Les avions de soutien volent dans le ciel et larguent des bombes. Des chaloupes ennemies traversent l’eau en tentant d’éviter les armes et les missiles du joueur.

En difficulté normale, les combats sont faciles. Il suffit d’esquiver et de tirer, d’utiliser des power-ups lorsqu’ils sont chargés, et l’ennemi tombe sans trop de problème. Les combats sont généralement terminés en moins de deux minutes – en fait, chaque bataille que j’ai rencontrée dans le jeu jusqu’à présent a une exigence de “terminer en moins de 120 secondes” pour atteindre un classement parfait.

La vidéo ci-dessous donne une assez bonne idée du déroulement du mode histoire d’Azur Lane: Crosswave. Passez à environ six minutes pour les combats.

Le gameplay est bien si un peu fade. Je souhaite juste qu’il y en ait plus. Azur Lane: Crosswave préfère raconter plutôt que montrer. Une partie substantielle des quatre premiers chapitres que j’ai joués implique des équipes de nations rivales ramassant d’étranges cubes laissés après une bataille avec les Sirènes. L’équipe qui rassemble le plus de cubes gagne. Cela peut sembler amusant, mais tout le concours se déroule sous forme de texte. Plutôt que de demander au joueur de récupérer les cubes pendant la bataille, le jeu nous dit simplement quelle équipe recueille quoi.

C’est comme si Crosswave me taquinait avec le gameplay. L’un des petits événements narratifs mis à part implique que les femmes en bateau discutent d’un jeu de cartes à collectionner. Dans un autre, ils jouent à un jeu de capture de monstres en réalité augmentée. Comme ces deux sons sont excitants. J’aurais aimé les jouer.

Heureusement, il existe un mode «bataille extrême» lorsque je suis fatigué de patauger dans des écrans de texte. Ce mode est simplement une série de batailles contre des flottes pré-faites avec des récompenses spéciales. Et pour ceux qui préfèrent parler, le déverrouillage de certains personnages débloque également des épisodes narratifs spéciaux avec des récompenses encore plus spéciales.

Je me rends compte que le combat n’est pas le plus gros tirage pour Azur Lane: Crosswave. Il s’agit d’adorables femmes anime portant des morceaux de cuirassé sur le dos. J’adore l’absurdité de ces créations. Ils sont tellement ridicules et merveilleux et ils n’ont aucun sens. Pourquoi Downes porte-t-il une chemise de la marine américaine? Les États-Unis existent-ils dans ce monde?

Le personnage principal Shimakaze a des oreilles de lapin. Son partenaire Suruga a des cornes de démon. Ces personnages sont-ils des bateaux, mais aussi des animaux? Qu’est-ce qui se passe dans ce monde?

Mis à part tous les chats, c’est.

