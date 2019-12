Les nerds de Witcher de Kotaku parlent de la série Netflix

Monstres, sorcières, ballades et épées. The Witcher de Netflix est une pulpe haute fantaisie amusante, surtout si vous êtes déjà un fan. Nous nous asseyons pour parler de ce que nous avons fait et n'a pas aimé dans cette dernière adaptation de la série de livres classiques.

Le Witcher est rugueux sur les bords mais il a beaucoup de cœur. Les fans des livres apprécieront, espérons-le, comment chaque épisode ressemble à une histoire courte familière et les fans des jeux auront la chance d'en apprendre davantage sur le passé de Geralt. Ce qui fonctionne? Qu'est-ce pas? Il est temps de tout décomposer.

Heather Alexandra: Jetons une pièce à The Witcher, d'accord?

Riley MacLeod: Ugh, maintenant cette chanson est à nouveau dans ma tête. Pouvons-nous parler de la musique, cependant? La musique est… bizarre. J'aime ça, mais c'est bizarre. Je ne peux jamais dire exactement ce que ça veut être – c'est comme un spectacle de sous-sol où quelqu'un essaie de moderniser des ballades du Moyen Âge

Bruyère: Nous pouvons parler de beaucoup de choses. Je pense que c'est un spectacle avec de très hauts sommets et quelques choix perplexes en cours de route. Vous me dites que vous n'aimez pas les ballades de sorcière de Jaskier?

Riley: Je ne sais pas si je les aime! J'aime vraiment Jaskier. Comme je l'ai écrit dans mes impressions des cinq premiers épisodes, j'ai l'impression qu'il ajoute une certaine légèreté dont le spectacle a vraiment besoin. Je ne suis pas surpris que ce soit si sombre, mais j'ai eu quelques instants d'être un peu submergé par la violence et la méchanceté.

Nathan Grasyon: La grosse ballade de Jaskier à la fin de l'épisode deux (ou trois?) M'a fait réaliser que j'aimais la série. Ou du moins, que je m'amusais beaucoup avec ça.

De plus, The Witcher est enraciné dans des anachronismes, donc avoir une musique anachronique est parfaitement logique. D'une part, vous avez des épées et de la sorcellerie, mais vous avez également une science suffisamment avancée pour altérer les gènes des gens. Geralt lui-même est un homme hors du temps à bien des égards – plus âgé que la plupart des gens qu'il rencontre mais aussi parfois comiquement moderne dans ses expressions et sa sensibilité. En bref, je pense que la musique s'intègre et va au cœur de la raison pour laquelle The Witcher est si capable de travailler sur un large éventail de supports (livres, jeux vidéo, et maintenant, télévision).

Bruyère: Je pense que The Witcher divise toujours cette différence entre sanglant et ironique. Cela dit, je suppose qu'avant de discuter, nous devrions faire savoir aux gens où nous en sommes avec la série. J'ai lu la majorité des livres et joué The Witcher 3, et je pense que si vous abordez cette série comme la lecture de The Last Wish, vous finirez par le creuser beaucoup plus que si vous vous attendez à une grande chasse sauvage épique.

Riley: J'ai joué à Wild Hunt et lu The Last Wish, donc j'ai eu l'expérience de tout ce qui semblait à moitié familier. Finissant les trois derniers épisodes la nuit dernière, j'ai crié "Ce type est une carte Gwent!" Plus d'une fois, cependant.

Nathan: Oui, honnêtement, les grands moments épiques sont ce qui a le moins fonctionné pour moi (d'accord, je n'ai regardé que cinq des huit épisodes disponibles, mais quand même). L'intrigue globale qu'ils essaient de tisser ensemble semble souvent trop disparate pour coller à des atterrissages résonnants ou émotionnels. J'apprécie les histoires discrètes de Geralt et Yen, mais la saga de Ciri se sent largement déconnectée, comme si elle ne faisait que marcher jusqu'à ce que Geralt et Yen rattrapent leur retard. Appel étrange de la part des showrunners, étant donné que Ciri est une figure si centrale et, à un moment donné, allait apparemment être le personnage principal de la série.

Bruyère: La structure de l'émission est peut-être l'une de mes plus grosses plaintes, même si je l'ai surtout appréciée dans l'ensemble. Nous sautons de trois personnages, sautant parfois dans le temps, et essayons de rassembler les pièces jusqu'aux derniers instants. Je pense que c'est génial de nous faire connaître chaque personnage individuellement; Je pense que cela rend également plus difficile de tracer une ligne claire du début à la fin.

Riley: Le truc des trois chronologies est un choix… bizarre et exaspérant.

Nathan: Oui, et je pense que cela ne rend même pas service aux personnages dans quelques cas. The Witcher a dû diviser la différence entre introduire des personnages et les précipiter (lentement) à un point où ils pourraient se rencontrer, et cela se voit. Par exemple, je n’aimais vraiment pas comment ils géraient les motivations de Yen. Comme, elle a son grand moment de transformation, puis la prochaine fois que nous la voyons, c'est 30 ans plus tard, elle déteste son travail et elle veut un bébé pour des raisons. Aucune de ces raisons n'est jamais montrée. Elle prononce ce grand discours à un bébé mort sur une plage (Hideo Kojima a-t-il écrit cela?) Et il ne se sent même pas gagné du tout.

Riley: En fait, je suis vraiment ennuyé par son arc «Je veux un bébé», dont une partie pourrait être que je vis une vie maintenant entourée de personnes avec des bébés quand je n'ai aucun désir (ou, comme nos étoiles, la capacité physique) d'avoir bébés. Comme dans les épisodes ultérieurs, il y a cette idée de son "héritage" et tout ce truc qui semble tellement lié à la procréation, et je me dis juste, "Buddy, tu es bon. Arrêtez de vous soucier des bébés. »Dans l'ensemble, cependant, je l'aime bien. Je pense qu'elle se démarque bien en tant que personnage à part entière, ce qui est souvent une rareté pour les femmes à la télévision.

Nathan: Ouais, je suis d'accord qu'elle est en grande partie un personnage bien fait. Je souhaite juste qu'ils nous auraient donné, comme, un épisode supplémentaire la montrant faire son travail dans une cour royale ou une autre. Je veux savoir pourquoi elle déteste tant de choses et comment cela se rattache à elle en réalisant soudain qu'elle a besoin d'un bébé. J’espère un peu qu’elle finira par reconnaître que ce qu’elle veut vraiment, c’est une connexion avec d’autres personnes? Qu'il n'est pas nécessaire que ce soit un bébé, qui alimente alors la dynamique pseudo-familiale de Geralt-Ciri-Yen?

Bruyère: The Witcher a toujours été une série sur l'héritage. C’est le plus clair avec Ciri, qui a des liens avec des lignées spéciales avec un pouvoir à la fois politique et magique. Je pense que, à certains égards, la dynamique qui finira par se former avec Geralt, Yennefer et Ciri est en quelque sorte un rejet de ce que la plupart des gens dans le cadre jugeraient important. Et je pense que Nathan a le droit: Yen commence par vouloir du pouvoir et de la position. Avec le temps, elle a besoin d'autre chose.

Riley: Ciri est certainement le moins fort du groupe, en ce qui concerne le caractère, ce qui est regrettable. Mais alors, je ne peux pas voir son nom sans être paralysé par ma propre culpabilité persistante de Wild Hunt, alors peut-être que je suis partial.

Bruyère: Tu étais un mauvais père, c'est vrai.

Nathan: Je trouve drôle que le personnage qui est une source toute-puissante ait la seule histoire qui n'a été adaptée d'aucune source. Ce qui, je pense, explique une partie de la faiblesse de son arc.

Ils avaient beaucoup à tirer des histoires courtes pour Geralt et Yen, mais ils avaient juste besoin que Ciri fasse … quelque chose pendant un moment. Et ce quelque chose s'est avéré être beaucoup de rien. Pendant tout ce temps, ils ont inséré ce truc de «destin» pour rappeler continuellement aux gens que Geralt et Ciri se retrouveraient éventuellement. Cela me semblait vraiment artificiel et contraire à l'esprit du spectacle pour moi.

Bruyère: C’est là en morceaux. Par exemple, son arrivée à Brokilon.

Riley: Mais j'ai vraiment aimé quand Geralt et Ciri se sont finalement rencontrés. Les derniers épisodes sont devenus beaucoup plus intenses, mais je pense qu'ils sont également devenus plus résonnants émotionnellement d'une manière que je recherchais dans les premiers épisodes. (Peut-être que c'est un spoiler? Mais: vous savez qu'ils vont se rencontrer!)

Nathan: Mais même ce morceau de Brokilon était extrêmement décevant. Les elfes apprennent des choses sur Ciri que nous connaissions déjà, puis de faux Mousesack se présentent, et elle l'accepte, même s'il ne peut pas expliquer ce qui lui est arrivé après qu'ils se soient séparés pendant la destruction de sa ville. ET LES ELFES ONT DE L'EAU MAGIQUE QUI RÉVÈLE INTENTIONNELLEMENT, LUI A FAIT LA BOIRE DE L'EAU PAR PRÉCAUTION, DONNÉ QUE VOUS SEMBLEZ FAIRE CELA POUR TOUS.

Peut-on aussi parler de Dara une seconde? Parce que sérieusement, c'est quoi ce bordel? Dans la forêt, il raconte à Ciri comment son peuple a génocidé le sien, et elle est comme "Nah, ça ne peut pas être vrai", et il est comme "Motherfucker, la seule raison pour laquelle je suis vivant est parce que je me suis caché". veut rester avec les elfes et non avec son copain présomptueux qui l'a également laissé se faire tirer dessus par une flèche plus tôt et n'a rien fait pour l'aider après lui avoir sauvé la vie * deux fois *. Mais quand Ciri décide de quitter la forêt avec Certainement Totally For Sure The Real Mousesack, Ciri est comme «Nous sommes une famille», et Dara est comme «Ouais, bien sûr, cela me suffit d'abandonner toutes les motivations, les besoins et les sentiments de ma propre."

Bruyère: Je pense que ces deux réactions sont justes. La série peut devenir agréable et émotionnelle, puis cela peut aussi être très frustrant. Pour moi, et je suis vraiment choqué de dire ceci: je pense que la colle qui le tenait vraiment était Henry Cavill en tant que Geralt.

Riley: Insérez-moi en criant "MOUSESACK" chaque fois que quelqu'un dit son nom avec un visage impassible. Mais oui: Henry Cavill comme Geralt est … bon? Il a grandi sur moi, même avec sa voix de Doug Cockle.

Nathan: J'ai adoré sa mauvaise voix de Doug Cockle!

Riley: Sa relation avec Yenn a toujours semblé étrange et s'est précipitée vers moi dans le canon, mais cela m'a vraiment ému dans la série. Et l'épisode sur son passé m'a donné des larmes, même si je révélais complètement que j'utilisais un rouleau en mousse à l'époque, donc ça pourrait être des larmes de douleur.

Bruyère: La familiarité de Cavill avec la série aide beaucoup. Il a joué aux jeux et ça se voit. Je pense qu'il est joué par Anya Chalotra, mais il est vraiment à l'aise avec le personnage et je pense que cela se voit.

Riley: Comme je l'ai écrit dans mes impressions, je sentais qu'il n'avait pas beaucoup de moments sympas avec Witcher – comme, je ne pense pas que nous puissions vraiment voir beaucoup de ce qu'est être un sorceleur. Mais il joue le personnage avec le genre de distance que j'attendais de Geralt, mais avec beaucoup d'humanité sous la surface, en particulier dans ses relations avec les gens autour de lui. Je l'aimais bien, ce dont je n'étais pas sûr, car je ne suis pas sûr de pouvoir aimer Geralt qui est joué par quelqu'un qui n'est pas… moi.

Bruyère: Au minimum, je l'achète dans les scènes où il supporte avec lassitude la politique courtoise autant que je l'achète vraiment dans les scènes d'action. Saisir ces deux côtés de Geralt me ​​semble important.

Nathan: En fait, j'aime aussi beaucoup les scènes d'action plus intimes qu'il obtient. Comme, tout d'abord, l'épisode striga. Juste une grande action Witcher tout autour. Ce combat était à la fois sauvage et exténuant.

Mais aussi, ce spectacle fait un excellent travail de laisser les personnages s'exprimer à travers le combat.

Bruyère: C’est honnêtement l’une des meilleures nouvelles aussi.

Riley: L'épisode de la striga a été génial, même si les monstres ont un peu l'air de Buffy?

Nathan: À plus d'une occasion, Geralt révèle ses véritables motivations à travers la façon dont il se bat.

Le combat de Renfri dans le premier épisode en est le meilleur exemple, mais l'épisode de striga se distingue également. Dans les deux cas, il doit faire de son mieux pour ne pas tuer quelqu'un, même s'il serait beaucoup plus facile de le faire. Et avec Renfri, il a finalement pris la décision de la tuer à mi-combat après avoir vraiment essayé de ne pas le faire pendant la majeure partie de leur combat. Je souhaite que plus de jeux vidéo vous permettent de tenir une décision jusqu'à ce moment!

Bruyère: C’est une bonne scène.

Riley: Ouais, le truc Renfri était super aussi. Le spectacle fait du bon travail avec la structure de la «bataille de monstres mais cela signifie aussi d'autres choses».

Nathan: Oui, je veux dire, il est facile de se moquer des monstres pour avoir l'air un peu Buffy-y, mais aussi … le spectacle est un peu Buffy-y.

Bruyère: C’est une fière exportation culturelle polonaise, mais c’est aussi de la pulpe. Et ça va!

Nathan: Mieux que bien! Je veux plus de pulpe, pas moins. Broyez tout en pulpe et mettez-le directement dans ma bouche, dis-je.

Riley: Mais c’est aussi, à l’occasion, une épopée politique fantasy super sérieuse? Ce que The Witcher est, pour être juste, mais ce genre de choses m'a parfois perdu. J'ai, comme, complètement perdu de vue quelle figure politique était quoi et pourquoi assez rapidement, ce qui pour être juste a toujours été mon problème avec le canon, et avec la fantaisie en général, je suppose.

Bruyère: Je ne suis pas vraiment sensible à ce que Nilfgaard ressent dans cette émission. Oui, il faut ressentir cette marée sans fin qui dévore tout, mais pendant un moment, tout est vraiment générique.

Nathan: Je n’ai toujours pas atteint un point où je comprends leurs motivations, et je suis à plus de la moitié de la saison!

Riley: J'avais l'impression que Nilfgaard s'était retourné dans les derniers épisodes? Ils se sont sentis comme Generic Marching Army pendant un certain temps, mais tard, ils sont devenus plus uniques et effrayants pour moi. Désolé, Nathan! Nous gâchons tout ce que vous… savez probablement déjà. L'émission doit marcher sur une ligne bizarre, car elle semble supposer que les téléspectateurs connaissent The Witcher mais sont également dramatiques.

Bruyère: Ils travaillent sur cette accumulation pour savoir exactement qui est derrière tout cela. Lequel! Si vous savez, vous attendez simplement que la chaussure tombe. Sinon, je suppose que c'est une idée décente, mais cela laisse Nilfgaard comme une entité sans gouvernail pendant un certain temps.

Riley: Je ne peux cependant pas imaginer regarder la série sans aucune connaissance de The Witcher. Je plains l'abonné Netflix aléatoire qui dit "ooh, monstres!"

Bruyère: Je pense qu'il est juste de dire que la série suppose vraiment que vous êtes ici parce que vous êtes déjà dans les conneries de The Witcher.

Nathan: Ce qui est bizarre, car il semble également que Netflix souhaite que ce soit son Game of Thrones.

Bruyère: Je pense que ça va durer encore quelques saisons. Mais je ne peux pas imaginer qu'il décolle presque autant.

Riley: Il y a au moins une deuxième saison, ce qui est bien. Cette saison, c'est vraiment comme mettre en place toutes les pièces.

Nathan: J'apprécie cependant que ce ne soit pas seulement Game of Thrones, mais avec un mec aux cheveux blancs. Il a son propre attrait étrange, parfois étonnamment farfelu (une école de sorcière qui fonctionne à l'énergie de l'anguille? Lmao bien sûr), même si cela prend un peu pour révéler à quel point il est capable d'être étrange. Sur la base des bandes-annonces, du premier épisode et de choses comme ça, je pense qu'il serait facile pour les nouveaux arrivants de supposer le contraire.

Bruyère: Je suis juste content que Monster of the Week soit de retour en vogue.

Nathan: Personnellement, je ne peux pas attendre la troisième saison, lorsque Geralt et ses amis seront diplômés du lycée et vaincront le maire, qui est aussi un serpent géant.

