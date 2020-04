Les notes de mise à jour du titre 9 de Division 2 dévoilées

Ubisoft a publié les notes de mise à jour complètes pour Title Update 9, la prochaine mise à jour pour The Division 2. La mise à jour sera disponible sur toutes les plateformes pendant la période de maintenance le 21 avril, ce qui verra les serveurs The Division 2 temporairement fermés pendant trois heures à partir de à 12h30 AM / 3h30 AM / 8h30 AM BST.

La mise à jour de titre 9 implémente une nouvelle fonctionnalité de reconfiguration exotique qui vous permet d’augmenter le niveau de puissance de votre équipement et de maintenir son utilité à mesure que vous vous renforcez. Plusieurs exotiques seront également retravaillés – les genouillères de Sawyer recevront d’énormes buffs tandis que Imperial Dynasty, Dodge City Gunslinger, Diamondback et Merciless / Ruthless obtiendront des buffs mineurs. Lady Death et Bullet King ont également des changements mineurs (ils sont plus retravaillés que les buffs ou les nerfs).

Comme les mises à jour de titre précédentes, la mise à jour de titre 9 est énorme. Les talents sont en train d’être retravaillés, les objets nommés sont ajustés, certaines missions principales changent, le système de butin subit quelques ajustements et des dizaines de corrections de bugs sont mises en œuvre. Vous pouvez vous faire une meilleure idée en consultant les notes de mise à jour, répertoriées ci-dessous. Attention: c’est assez long.

Notes de mise à jour de The Division 2 Title Update 9

Taille du patch

Mise à jour de 8,5 à 9> environ 10 Go Installation fraîche> 70 à 80 Go (selon la plateforme)

Nouvelles fonctionnalités

Reconfiguration exotique Vous pourrez désormais mettre à niveau les objets exotiques au niveau 40, ainsi que relancer leurs attributs avec le nouveau système de reconfiguration disponible sur le banc d’artisanat. En savoir plus dans notre article dédié ici.

Équilibre du jeu

Exotics, Talent, Named items Genouillères Exotics Sawyer – Reworked Ne peuvent pas être étouffées par des explosions.Augmentez le total des dégâts de l’arme de 3% chaque seconde où vous ne bougez pas. Empile jusqu’à 10x et les piles sont perdues lors du déplacement Cet exotique ne fournit que des attributs défensifs et aucun bonus de marque, il a donc maintenant un potentiel de dégâts élevés et le rend attrayant pour les constructions rouges et bleues Commentaire du développeur: l’ancienne version ne fournissait pas assez d’attrait gameplay; Ce changement devrait aider à cela.Dynastie impériale – Buff Réduit le temps de recharge à 35s (au lieu de 40) Commentaire du développeur: Ce buff est pour mieux compenser le manque de bonus de la marque.Dodge City Gunslinger Temps de charge réduit 30s (à partir de 50s) Commentaire du développeur : Ce buff est pour mieux compenser le manque de bonus de marque.Diamondback – Reworked Now Accorde tous les coups garantis des crits pendant 5 secondes après avoir frappé une marque Commentaire du développeur: Le Diamondback est sous-performant, et ce changement devrait rendre le bonus un peu plus excitant. Impitoyable – Augmentation des dégâts de l’explosion de buff à 1200% (au lieu de 900%) Commentaire du développeur: les dégâts d’explosion ne sont pas proportionnels aux statistiques des critiques, donc augmentés pour compenser.Lady Death n’améliore plus les compétences de la tourelle.Les dégâts de la balle King Base Base sont désormais les mêmes que la version non exotique LMG.Qualité des rouleaux d’attributs exotiques Tous les exotiques rouleront désormais au plus petit jet possible, quelle que soit la difficulté dans laquelle ils sont obtenus.Les objets exotiques peuvent toujours rouler plus haut que le les jetons minimum mais minimum sont désormais plus élevés.Talents Tag Team – Retravaillé Le dernier ennemi que vous avez endommagé avec une compétence est marqué.Le fait de infliger des dégâts à l’arme à cet ennemi consomme la marque pour réduire le temps de recharge actif de 6s.Coldoldown: 4sNe consomme pas de marque si aucune compétence Réassigné – Buff Tuer un ennemi ajoute 1 round de munitions spéciales aléatoires dans votre arme de poing.Réduit le temps de recharge à 15s (au lieu de 20s) .Protection contre les chocs – Ennemis retravaillés qui marchent à moins de 3m de votre ruche, tourelle ou pouls à distance temps de bras: 2. Augmentation du temps de recharge par compétence à 10s (au lieu de 5s) .Résolution empathique – Buff Réparation d’un allié, augmente le total de leurs dégâts d’arme et de compétence de 3 à 15% pendant 20s (au lieu de 10s). 1 à 7% en cas d’individu Commentaire du développeur: Actuellement, il est difficile de maintenir un temps de disponibilité élevé dans le contenu de 4 joueurs, car les joueurs non-tank essaient d’être aussi sûrs que possible et les PNJ ont une létalité plus élevée, donc les dommages aux puces sont moins fréquents. Mort Lorsque vous appliquez un effet de statut, il est également appliqué à tous les ennemis à moins de 8 m (au lieu de 5 m) de votre cible.Réduit le temps de recharge à 15 s (au lieu de 20) .Les talents de surcharge indiquent désormais correctement qu’ils ne fonctionnent pas en PVP. Objets Gants de l’entrepreneur Dommages à l’armure réduits à 8% .Effets du statut de la poignée de main ferme augmentés à 15% .Ammo Dump lance désormais correctement 2 attributs supplémentaires.Claws Out Now a correctement un rouleau d’attribut de base de niveau de compétence.Maintenant, il lance correctement un attribut en plus du pistolet Dégâts de mêlée augmentés à 400% .Dommages de prière du renard à couvert abaissés à 8% .Dommages à l’homme creux à la santé abaissés à 10% .Dommages de coup de poing ivre à la tête augmentés à 20% .Envoi supprimé parfaitement enraciné Fusils d’assaut Talent.Weapons: Maxi augmenté Rouleau de dégâts de santé de maman à 21% .Les joueurs sur Stadia ne verront pas cela s’afficher correctement et verront plutôt une augmentation des dégâts de santé sur d’autres types d’armes. Il s’agit uniquement d’un problème d’interface utilisateur et il sera résolu lors de la prochaine mise à jour du client.Gear Sets True Patriot White buff armor repair abaissé à 2% / 3% une fois par seconde.Main Missions Pentagon & Darpa Research Lab Diminution de la difficulté pour être plus à égalité avec Île Liberty Diminution de la difficulté pour être plus à égalité avec les autres missions.Wall Street Réduction de la santé et des dégâts de l’APC.La composition des PNJ de tankers échoués a été ajustée.AI et PNJ Armes de signature contre les PNJ nommés ennemis PNJ élites Dégâts contre les compétences des joueurs Réduction des dégâts Les PNJ élites infligent aux compétences des joueurs Vitesse de sprint du réservoir Vitesse de sprint réduite de l’archétype de char de toutes les factions hostiles Fusils de chasse PNJ Réduction des dégâts de tous les fusils de chasse NPC Effets Durée réduite du Poison et du Napalm Ensnare des Nettoyeurs (lorsqu’il est appliqué aux joueurs) Signalisation des munitions spéciales Tout PNJ avec des munitions spéciales a t Il a la même indication d’interface utilisateur que dans la directive sur les munitions spéciales.Exemples de qui cela affecte: les parias qui ramassent des munitions spéciales dans les boîtes déployées par leur archétype de support.Les primes qui apparaissent avec des munitions spéciales. Pour éviter que cela ne soit trop important pour un nerf dans une coopérative à 3-4 joueurs, un agent escroc peut apparaître avec un kit d’armure qui peut réparer son armure jusqu’à 70% .Réduit légèrement les dégâts infligés par les agents escrocs qui apparaissent dynamiquement. La capacité des alliés des buffs a été modifiée Auparavant, certains boss et primes pouvaient magiquement se protéger eux-mêmes et leur équipe de pompiers. Cette capacité “buff alliés” n’avait pas de message clair, elle a donc été remplacée par une capacité “leaderoverheal”. Il s’agit de la même capacité que l’archétype Rikers ’Leader. Une fois que le boss (leader) est tué, tous ses amis perdent leur overheal. L’indicateur d’interface utilisateur des cercles pulsants vers l’intérieur / l’extérieur dans leurs signaux signalétiques lorsque cette capacité est active. Butin / Récompenses Augmentation de la puissance des Exotiques abandonnés pour toujours être du plus haut niveau, ce qui donne le plus petit nombre minimum de rouleaux.Ajout d’équipement de raid Opération Dark Hours.Ensemble d’objets de coffre et de sac à dos au pool de butin général, les rendant disponibles en dehors de l’Opération Dark Hours. des composants exotiques décernés par la déconstruction exotique pour correspondre au coût de la reconfiguration exotique.Réduction du montant des conflits XP des projets hebdomadaires PVP pour correspondre à l’XP requis pour 1 niveau de conflit.Plan bleu Combiné tous les plans Skill Mod de différentes qualités en un seul plan par compétence, mise à l’échelle qualité avec celle du Crafting Bench.Ajout de plans de compétences pour les compétences introduites dans Warlords of New York.Ajout de plans du pool de plans généraux aux récompenses hebdomadaires pour la première fois des missions envahies.Ajout de plans du pool de plans généraux aux récompenses des projets quotidiens. Compétences Le rayon de base de la compétence de tireur d’élite a été augmenté à 50 m. lorsque vous utilisez une compétence Bouclier.

Corrections de bugs

Équipement et compétences Correction de plusieurs pièces jointes de magazine ne correspondant pas à leurs armes et / ou de coupure avec leurs modèles.Fixe plusieurs étendues étant décalées sur plusieurs armes.Fixé une animation manquante lors de la prise de la variante de compétence après avoir vaincu le boss final dans la mission principale de The Tombs. un problème empêchant les compétences déployables de rafraîchir leur durée lors de la réception du buff Artificer Hive.Fixé un problème entraînant des valeurs d’attributs incorrectes pour certains objets créés avant Warlords of New York.Fixé un problème faisant que le talent d’équipement “Glass Cannon” amplifiait toutes les soins reçu.Fixé le texte du talent “Débordement parfait” pour indiquer correctement qu’il augmente la capacité du chargeur de base au 3e rechargement à partir de vide.Fixé le texte du talent Go-Bag d’Acosta “One in Hand …” pour indiquer correctement que le buff se déclenche lorsque la grenade est lancée.Résolution d’un problème qui empêchait les cartes de se retourner correctement lorsque le talent de sac à dos “Poker Face” de l’équipement “Aces & Eights” était équipé. problème empêchant le Nemesis Exotic de déclencher le Focus Gear Talent pendant la portée.Correction d’un problème entraînant la disparition du flash de bouche VFX pour le pistolet-mitrailleur Lady Death Exotic.Correction d’un problème empêchant l’agent de se coincer sur les pentes et les escaliers lorsqu’il avait un bouclier. équipé et se déplaçant en diagonale.Résolution d’un problème provoquant parfois la cible et la destruction de leurres amis par le Demolisher Firefly.Résolution d’un problème entraînant un comportement étrange de la tourelle de tireur d’élite lors du tir sur des PNJ ennemis avec des boucliers.Résolution de plusieurs problèmes entraînant la perte de pièces jointes sur le Carnage et Armes IWI NEGEV. Correction du texte pour que la ruche booster indique désormais correctement qu’elle fournit un stimulant aux alliés proches qui augmente les dégâts et la manipulation de leurs armes. Correction d’un problème qui empêchait les joueurs d’acheter le “Holster Intel: Go West, Young” Agent “à Inaya. Correction d’un problème entraînant le débuff” Peste des parias “de Pestilence pour transférer le plus petit nombre de piles dans certaines circonstances Correction d’un problème qui permettait à la vie sauvage de compter pour le technicien et lance-flammes spécial recherche sur le terrain. Soyez gentil avec les animaux, vous tous! Gameplay Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de progresser vers un niveau mondial plus élevé lorsqu’ils terminaient une forteresse requise dans la session d’un autre joueur et quittaient cette session.Résolution d’un problème qui empêchait la prime de The Violent Delights de ne pas être résolu quand il apparaît à certains endroits.Résolution d’un problème qui pouvait empêcher les joueurs de gagner des XP saisonniers lors de la déconnexion ou du crash, nécessitant un redémarrage supplémentaire du jeu.Résolution d’un problème empêchant les joueurs d’atteindre l’Ange de la miséricorde contaminé Correction d’un problème qui faisait que les agents de bas niveau infligeaient des dégâts de mêlée plus importants que prévu en coopération avec un joueur au niveau 40.Résolution d’un problème qui faisait que les joueurs pouvaient changer la difficulté globale lorsqu’ils étaient dans une partie avec des joueurs sans Warlords of New. York ou au-dessous du niveau 40.Correction d’un problème qui permettait à un chef de groupe d’inviter des joueurs en crossplay dans le groupe tandis que les autres membres du groupe avaient désactivé le crossplay. Cela entraînerait le coup d’envoi des joueurs non-crossplay du groupe. Vous ne pourrez plus inviter de joueurs en multijoueur dans le groupe si un membre du groupe a désactivé le jeu croisé. Correction d’un problème qui pouvait provoquer un comportement de regroupement étrange lorsqu’un joueur non-Warlords of New York interagissait avec le pilote d’hélicoptère à Washington pour passer à New York.Résolution d’un problème qui empêchait les modules de compétence de spécialisation de se mettre à l’échelle correctement au niveau 40.Résolution d’un problème qui faisait que les défis de PNJ d’événement global ne comptaient que pour le joueur recevant le coup fatal.Résolution d’un problème qui empêchait les joueurs d’obtenir le Brise-armure. Mention de distinction dans certaines circonstances.UI Correction d’un GPS trompeur pointant vers une position SHD Tech dans la zone du Civic Center.Résolution d’un problème entraînant le maintien du niveau d’alerte du point de contrôle après qu’un joueur ait capturé un point de contrôle à New York.Résolution d’un problème entraînant le Gear Score à s’affichera lors de la création d’un groupe de raid au niveau maximum de Warlords of New York. Correction d’un problème empêchant le didacticiel sur les directives de se déclencher après avoir terminé la Libe rty Island Main Mission et activation de la montre de Keener.Résolution d’un problème provoquant l’affichage du message “Opt in to participation” dans le menu “Rewards” et “Challenges” lors d’un transfert de serveur malgré l’événement déjà activé. Célébration “Activité de la ligue commencée” et objectif “Activité de la ligue: Contre-la-montre” apparaissant lors du démarrage d’une mission de contre-la-montre dans n’importe quelle difficulté. Correction d’un problème entraînant la disparition de l’icône de buff après avoir utilisé un kit d’armure avec le kit d’équipement de corruption du système avant son affichage. Le minuteur était terminé.Résolution d’un problème provoquant le déclenchement du didacticiel de la montre Keener sur les personnages suivants.Résolution d’un problème provoquant l’agrandissement de l’interface utilisateur en appuyant sur la touche “I” lors de la navigation dans une section d’inventaire via un élément.Résolution d’un problème provoquant des vêtements non fonctionnels le menu reste à l’écran lorsque vous quittez les habillements, les emotes ou les skins d’armes tout en maintenant le bouton d’option sur n’importe quel contrôleur.Correction d’un problème qui faisait que l’interface utilisateur d’inventaire non fonctionnelle restait à l’écran lorsque n accéder puis quitter le menu du magasin via un élément lootable.Fixe VFX manquant pour avoir terminé une rencontre d’agent escroc.Fixé un problème entraînant la disponibilité de l’élément d’interface utilisateur de mise en correspondance des expéditions pour les joueurs de Warlords of New York qui n’avaient pas encore atteint le niveau 40. visuels pour certaines icônes de modding dans l’écran de modding d’arme. Correction d’un problème provoquant la répétition du message incorrect “Vous avez quitté le groupe” lorsque vous essayez d’inviter un joueur sur une autre plate-forme lorsque Crossplay est désactivé sur Stadia ou PC. Correction du texte du Shield Skills pour refléter correctement qu’elles évoluent également avec les attributs Core bleu / défensif.Résolution d’un problème qui faisait que le message “Veuillez patienter” restait à l’écran lorsque le joueur vendait et rachetait rapidement n’importe quel élément du menu du vendeur. Les compétences de Warlords of New York ont ​​un rendu d’espace réservé et des statistiques manquantes sur la page de présentation des compétences du menu Quartermaster.Localisation Correction de la traduction vocale italienne, espagnole et arabe manquante f ou cinématiques. Correction d’un problème qui faisait que le texte d’erreur “Impossible d’inviter des joueurs qui n’avaient pas commencé l’extension” sortaient de la frontière pour certaines langues. Audio Correction d’un problème entraînant le chevauchement de la voix si le joueur passait par le didacticiel Keener’s Watch Trop rapidement.Missions Correction d’un problème qui empêchait le PNJ de soutien Outcast de rester coincé dans la zone d’apparition de la mission principale du bunker d’urgence fédéral en difficulté difficile.Résolution d’un problème qui faisait apparaître trop de chars Outcast en même temps pendant la mission principale du tanker échoué. Correction d’un problème empêchant la mise à jour de l’objectif de la mission si l’agent n’interagissait pas avec les portes d’ascenseur déjà ouvertes lors de la deuxième entrée dans la mission principale du Pentagone.Résolution d’un problème permettant de détruire la boîte à fusibles avant de lever le volet dans le Mission latérale de la Réserve fédérale de New York bloquant les progrès. Correction d’un problème qui faisait que l’interaction avec une porte avait l’air bizarre après une réapparition pendant le pétrolier échoué M ain Mission. Oui, techniquement, c’est une porte étrange.Résolution d’un point culminant d’interaction manquant sur un accessoire bloquant le chemin pendant la mission principale de Pathway Park.Résolution d’un problème faisant apparaître trop peu d’agents voyous pour un groupe de 4 joueurs dans la mission principale de Stranded Tanker. Correction d’un problème en raison duquel le message d’erreur “En dehors de la zone jouable” apparaissait lors de la marche contre des accessoires de sacs de sable dans la mission latérale de l’hôtel de ville.Résolution d’un problème empêchant le piratage du générateur Razorback de démarrer lorsqu’un joueur se trouvait dans le rayon avant de s’activer pendant la liberté Island Main Mission.Correction d’un problème empêchant la mise à jour de l’objectif “Rencontrer Faye et Rhodes” après une déconnexion de Delta lors de la cinématique pendant la mission latérale de l’hôtel de ville.Fixed an issue that the player character to not be replaced correctement in the mission area lors de la déconnexion ou de la fermeture pendant la cinématique de l’hélicoptère de New York pour la mission latérale de l’hôtel de ville.Résolution d’un problème empêchant les joueurs de recevoir des dommages du chercheur de rafale en position assise derrière une pièce de couverture spécifique lors de la mission principale de Liberty Island.Correction d’un problème provoquant le blocage des joueurs sur PC et Stadia après avoir grimpé un accessoire métallique pendant la mission principale de Pathway Park lorsqu’ils étaient dans un groupe de 2 joueurs. être incapable de voyager rapidement vers un membre du groupe lorsque ce membre du groupe était dans une entrée d’affectation classée.Fixé plusieurs problèmes avec les accessoires dans les missions.Fixé les problèmes de collision dans les missions.Fixé un certain nombre de problèmes de couverture.Fixé plusieurs problèmes d’occlusion.Opération Dark Hours Fixed un problème empêchant Razorback de laisser tomber les clés suivantes après l’avoir vaincu une fois.Open World Correction d’un problème qui faisait que les joueurs se retrouvaient coincés dans un conteneur après avoir libéré un otage.Résolution d’un problème qui faisait que Black Tusks reprenait trop d’activités à New York. Ils ont également besoin d’un peu de temps pour se détendre. Correction de quelques escaliers étranges. Correction d’un problème qui permettait aux joueurs de piller un conteneur d’armes à travers un mur. Correction d’une caisse de butin invisible. Vous vous demanderez s’il y a déjà eu une caisse invisible ou non … Correction de plusieurs portes qui ne s’ouvraient pas lors des Bounties. Correction d’un problème qui empêchait les joueurs de réapparaître une rencontre avec un chasseur quand ils mouraient. ne pas pouvoir ouvrir une porte après avoir pris la clé appropriée pour une rencontre avec un chasseur.Résolution d’un problème qui faisait apparaître des PNJ à partir d’un trou d’homme puis restait coincé dans un mur.Résolution de certains problèmes d’éclairage dans le monde ouvert.Résolution de certains problèmes avec les bâtiments.Résolution problèmes d’occlusion dans l’Open World.Dark Zone & PvP Correction d’un problème en raison duquel les plaques signalétiques de l’agent étaient visibles à des distances incorrectes. Les plaques signalétiques d’agent SHD sont désormais visibles à 15 m.Les plaques signalétiques d’agent escroc sont désormais visibles à 30 m.Les plaques signalétiques de chasse sont désormais visibles à 50 m.Ces valeurs peuvent changer en fonction des avantages de la zone sombre.Fixé plusieurs accessoires.Fixé un accessoire qui pourrait causer des joueurs pour rester coincé et immunisé lors de la chute d’un certain endroit.Vanité et magasin Correction de certaines erreurs d’animation lorsqu’un joueur utilise l’emote “Gunslinger” .AI & NPC Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’immobilisation des joueurs par la mousse anti-émeute des PNJ ennemis via cover.Fixé plusieurs problèmes où les PNJ ennemis ne tiraient pas sur le leurre.Performance Correction de plusieurs problèmes entraînant un faible FPS dans diverses missions secondaires.Fixé un problème de streaming à Haven au début de la cinématique après l’objectif “Rencontrez Faye et Rhodes” .Fixed un problème de streaming que les joueurs pouvaient rencontrer lors du démarrage de la mission principale de Pathway Park. Correction de plusieurs problèmes de streaming dans le monde ouvert. Correction de plusieurs problèmes de performances lors de l’Opération Dark Hours Raid.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: tout ce qui est nouveau dans The Division 2: l’extension Warlords of New York

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.