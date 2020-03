Les nouveaux boucliers Evo d’Apex Legends devraient rester

J’adore le nouvel Evo Shield d’Apex Legends, le premier élément que Respawn a ajouté à sa bataille royale qui n’est pas une arme ou un accessoire d’arme. J’espère qu’il sera ajouté en permanence au jeu.

Pour l’instant, l’Evo Shield est limité à Deja Loot, le nouveau mode ajouté à Apex Legends lors de l’événement System Override. Le bouclier corporel incandescent commence plus faible qu’un bouclier corporel blanc commun, mais devient plus puissant à mesure que vous endommagez les ennemis – au maximum au-dessus d’un légendaire bouclier corporel en or.

À mesure que l’Evo Shield évolue, il ne se guérit pas automatiquement. Donc, pour profiter pleinement de l’Evo Shield, vous devez transporter des cellules et des batteries de bouclier supplémentaires pour garder l’armure complètement chargée. Si vous ne voulez pas monter vous-même, vous pouvez piller les boucliers Evo d’autres joueurs, car les boucliers Evo individuels maintiendront leur niveau même après la chute de leurs utilisateurs.

Utiliser un Evo Shield est risqué. Sa forme par défaut est incroyablement faible et vous ne bénéficiez généralement pas des avantages de le niveler jusqu’à la fin d’un combat, car le bouclier ne se charge pas complètement lorsqu’il évolue. De plus, avec la façon dont le système d’inventaire en match a changé, la possession d’objets de guérison de bouclier supplémentaires peut être préjudiciable.

Mais j’aime ce système de risque contre récompense, d’autant plus que l’Evo Shield récompense spécifiquement une agression prudente. Vous devez choisir vos batailles – les deux premiers niveaux de l’Evo Shield sont si faibles que vous pourriez être désavantagés – mais vous devez choisir de vous battre parce que vous ne profitez pleinement de l’Evo Shield qu’en infligeant des dégâts .

Lorsque la plupart des gens se battent dans Apex Legends, ils optent pour l’un des deux extrêmes – s’engager pleinement à s’engager dans une équipe ennemie ou à se retirer du combat. L’Evo Shield récompense les joueurs qui sont prêts à essayer d’autres stratégies, telles que flanquer la position d’un ennemi, tirer quelques coups sur une équipe trop loin pour s’engager ou utiliser une capacité ultime pour diviser une équipe ennemie.

Ce ne sont pas des rôles glamour, mais les faire peut maintenant vous récompenser avec de puissants boucliers corporels. Les joueurs commenceront probablement à adopter ces stratégies, qui ajoutent toutes une nouvelle ride significative à une bataille royale qui est largement axée sur des engagements à courte portée. Auparavant, un tireur d’élite embêtant a simplement entraîné la perte de quelques cellules de bouclier ou d’une batterie. Maintenant, ce même tireur d’élite devient plus fort à chaque coup subséquent. Si vous ne les cachez pas ou ne les déplacez pas, ils deviendront une menace beaucoup plus importante.

À pleine puissance, l’Evo Shield est rouge. Bien qu’il puisse prendre plus de coups qu’un bouclier légendaire en or, un bouclier Evo rouge ne fournit pas l’avantage d’utilisation des objets de guérison plus rapide.

Il est maintenant soudainement avantageux de s’engager dans un combat un peu tôt ou de tirer sur un combat même si vous ne faites que le dépasser, ne serait-ce que pour obtenir quelques coups de feu et buff votre Evo Shield. Avec l’Evo Shield en jeu, les joueurs doivent réexaminer chaque zone de World’s Edge sous un tout nouveau jour. Vous ne pouvez pas simplement considérer que des escouades tierces vous emmèneront immédiatement – certaines pourraient maintenant rester à la périphérie et attendre qu’un flanker ou un tireur d’élite se renforce avant d’emménager.

En termes plus simples, l’Evo Shield encourage essentiellement votre équipe à utiliser les rotations et à se déplacer stratégiquement sur la carte – une habitude qui est plus facile à prendre grâce à la nature de Deja Loot, qui voit le butin apparaître au même endroit pour chaque match. Au moins dans les quelques matchs de Deja Loot que j’ai joués jusqu’à présent, les équipes se sont déplacées plus délibérément qu’auparavant, s’installant à des emplacements idéaux avant d’attaquer. Ceux qui ont des boucliers Evo sont généralement restés en arrière ou ont rapidement quitté la fusillade, se tamponnant et guérissant avant de s’engager dans la mêlée pour terminer le combat. Et je suis tout à fait d’encourager les randoms à réfléchir à la manière de se battre, pas seulement de se battre ou non.

Comme mentionné précédemment, l’Evo Shield est, pour l’instant, exclusif à Deja Loot. Cependant, Respawn souhaite ajouter l’objet aux modes de jeu habituels d’Apex Legends. “Après l’événement, nous allons recueillir des commentaires – voir ce que les gens pensent”, a déclaré le directeur de la conception de Respawn, Jason McCord, lors de Apex Legends Devstream # 4. “L’intention est de tourner [Evo Shields] pour le jeu complet par la suite. “

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: tout ce qu’il faut savoir sur le remplacement du système Apex Legends en 3 minutes

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.