“Les nouveaux personnages de Final Fantasy VII Remake s’adapteront aux originaux”

3DGames passe en revue les défis auxquels Square Enix est confronté dans le remake culte de J-RPG.

Puisqu’il a été appris que Final Fantasy VII Remake sera un jeu vidéo qui sera vendu en chapitres pré-tasse de la manière dont les lacunes seront comblées pour étendre Midgar à une durée équivalente à celle d’unJ-RPG conventionnel. On pourrait supposer que des personnages tels que des membres deAVALANCHAoules Turcsils joueront un rôle plus important, mais beaucoup ont imaginé que de nouveaux personnages ont été ajoutés à l’intrigue. L’un d’eux est apparu il y a quelques semaines: il s’agit de Roche, et3DGamesNous nous demandons depuis que nous l’avons vu s’il serait à la hauteur des personnages emblématiques du jeu original.

Nous avons déployé de grands efforts pour faire de Midgar un monde vivant et respirantDans les jeux 3D, nous pourrions parler àNaoki Hamaguchi, co-réalisateur du jeu, pendant laPrésentation de Final Fantasy VII Remake à Madrid. Il a expliqué son point de vue sur les nouveaux personnages: “Comme nous l’avons expliqué, l’une des choses dans lesquelles nous avons mis le plus d’effort est de rendre ce monde de Midgar vivant et respirant. Tous les nouveaux personnages quiils intègrent et racontent l’histoire du nouveau MidgarPour le joueur, par exemple, le rôle de Shinra dans la ville nous aide à en savoir plus sur la façon dont nous vivons dans l’univers de Final Fantasy VII et sur la position des citoyens vis-à-vis despuissance Mako. Roche et sa position avec Shinra nous aident à mieux comprendre le pouvoir de l’entreprise dans la ville. “

Hamaguchi nous a assuré que “les nouveaux personnages de Final Fantasy VII Remake s’accorderont bien avec ceux de Final Fantasy VII original. La personne en charge de l’histoire du remake et de la création de nouveaux personnages adaptés au jeu était l’une des parties essentielles lors de la création l’histoire de Final Fantasy VII original en 1997,Kazushige Nojima. Il crée des personnages qui peuvent facilement entrer avec ceux que nous connaissons déjà. “Consultez notre aperçu de Final Fantasy VII Remake pour découvrir à quoi ressemble le jeu.

