Les nouveaux skins d’Overwatch sont si bons qu’ils m’ont fait prendre soin des skins

Image: Blizzard

J’ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi en ce moment. J’ai besoin que tu regardes. Vous voyez cette image? C’est Pharah, d’Overwatch. Elle porte des aviateurs et une veste en cuir. Elle ressemble au personnage de Stephanie Beatriz de Brooklyn 99. Et elle va te baiser.

Ce n’est que l’un des huit nouveaux skins ajoutés à Overwatch hier dans le cadre de l’événement Archives de cette année. L’événement rafraîchit les anciennes missions coopératives avec de nouveaux défis plutôt que d’en ajouter de nouveaux. Mais les peaux: elles sont bonnes.

Pharah a l’air d’être prête à coller une cigarette dans l’œil de quelqu’un et à commencer une bagarre de 69 personnes avec 420 minutes consécutives de stoner metal juste parce qu’elle s’ennuie. Junkrat a l’air d’avoir volé plusieurs pyjamas de rois différents. Roadhog a l’air d’être prêt pour un voyage de pêche qui se terminera par une guerre totale. Ana ressemble à ce qui se passerait si un personnage de Call of Duty avait une personnalité réelle. Zarya ressemble à quelqu’un qui m’intimiderait au gymnase non pas avec son attitude, mais simplement en étant extrêmement douée pour soulever et lancer des objets lourds. Symmetra a l’air de passer un moment fantastique à célébrer Holi, le festival indien des couleurs. Et Mei et Torbjorn, eh bien, ils ont tous les deux l’air bien (ils ne peuvent pas tous être gagnants).

D’une manière générale, je ne suis pas quelqu’un qui est attiré par les skins. J’en ai attrapé quelques-uns pour mes héros préférés il y a quelque temps, puis j’ai cessé de m’en soucier et j’ai amassé un stock gargantuesque de pièces non dépensées. Mais je vais vous égaler: j’ai un besoin très fort pour cette peau de Pharah. Et la peau de Junkrat. Et la peau d’Ana. Zarya aussi. Et peut-être aussi Roadhog? Je ne le joue presque jamais, mais merde, bien sûr. Pourquoi est-ce que je me soucie des skins maintenant alors que je ne le faisais pas auparavant? Je n’ai pas d’explication complexe. Ce ne sont que de très bonnes peaux!

Image: Blizzard

Cela me laisse cependant un sentiment de conflit, car je sais déjà ce qui va se passer: je vais prendre les skins que je veux, peut-être jouer régulièrement à Overwatch pendant quelques jours, puis recommencer à jouer sporadiquement au mieux. Parce que malgré de nouveaux skins brillants et d’autres initiatives comme la carte expérimentale orientée vers les tests, Overwatch continue de se sentir stagnant. Il n’y a pas eu de nouveau héros depuis août de l’année dernière. Il n’y a pas eu de nouvelle carte depuis mai. Blizzard a essayé de mélanger les choses récemment en mettant en œuvre un système de pool de héros en mode compétitif qui interdit de petites poignées de héros sélectionnés sur une base hebdomadaire, mais jusqu’à présent, cela a rencontré un accueil mitigé. À savoir: les joueurs qui ont perdu leur merde sur la nouvelle peau d’Ana cette semaine ont été immédiatement déçus de se rendre compte qu’elle était bannie en ce moment.

En plus de cela, mes inquiétudes avec Overwatch m’ont éloigné pendant un certain temps. À la suite de certaines décisions prises par Blizzard en ce qui concerne ses relations avec le reste du monde, il a été plus difficile pour moi de mettre de côté le fait que Overwatch est un jeu sur l’héroïsme qui glorifie régulièrement les flics et les gens qui font la guerre. La nouvelle peau lisse de Pharah met un visage cool sur son temps dans une société militaire privée. La nouvelle peau d’Ana fait un nombre similaire sur une esthétique militaire plus ancienne. Ils ont l’air cool et ils me rappellent ce que j’aime chez Overwatch, mais je ne suis pas sûr qu’ils suffisent à me faire aimer comme avant.

Mais je veux toujours les nouveaux skins cool. Ils ont aidé temporairement à raviver mon intérêt pour un jeu qui me repousse depuis un certain temps maintenant. Je ne peux pas vraiment penser à de nombreuses raisons de rester et de les mettre à l’épreuve.

